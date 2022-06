Seit über 30 Jahren besteht die Autovermietung KM, mit Sitz in Koblenz und Idstein. Vom Pkw, über den Kleintransporter, 7,5-Tonner zu Wohnwagen & Wohnmobilen reicht der großzügige Fuhrpark.

Koblenz & Idstein. Jeder kennt die klassischen Autovermietungen: Doch die Firma KM-Autovermietung in Koblenz und Idstein ist zweifelsfrei eine herausragende Premiumadresse. Service und vor allem die freundliche und kompetente Beratung sind Markenzeichen des 58-jährigen Inhabers Frank Zender. Gemeinsam mit seinem gesamten Team lebt er die ehrliche Kundenähe.

Von Klein-Pkw bis zur Oberklasse und vom Kleintransporter bis zum 7,5-Tonner reicht der großzügige Fuhrpark. Dazu können noch Anhänger, Dachboxen oder Fahrradträger als Ergänzung gebucht werden. Gerade an Wochenenden beliebt sind Oldtimer verschiedenster Art, die ebenfalls bei der Autovermietung KM gemietet werden können. „Oldtimer stehen bei vielen derzeit ganz weit oben in der Beliebtheits-Skala“, sagt Frank Zender. „Für sonntägliche Spazierfahrten, aber auch für besondere Anlässe wie Hochzeiten und Jubiläen sind Oldtimer was ganz Besonderes.“

Auch für den B2B Bereich bietet die Autovermietung KM eine große Auswahl: Elektrofahrzeuge, Leasingüberbrückungsfahrzeuge, Firmenwagen in Form von Kurzzeit- oder Langzeitmieten sowie Kleinbusse sind mit dem Rundum-Sorglos-Paket eine gute Wahl für viele Firmen. „Durch die ständige Aktualisierung unseres Fuhrparks können wir unseren Kunden immer die neusten Fahrzeugen anbieten“

Im Betrieb, der seit über 30 Jahren in Koblenz ansässig ist, arbeitet bereits sein Sohn als „nächste Generation“ mit, außerdem kümmern sich zehn weitere Mitarbeiter und 15 Aushilfen um die Kundschaft. Die Autovermietung KM gibt es zudem noch in Idstein (Nähe Wiesbaden) als weiteren Standort. Alle Pkw und Transporter sind übrigens von deutschen Flughäfen aus direkt buchbar.

Boom bei Wohnmobilen & Wohnwagen

Auf den enormen Boom bei Wohnmobilen und Wohnwagen und den dadurch resultierenden vielen Anfragen hat Frank Zender schnell reagiert: Die beliebten Quartiere bietet er jetzt auch zur Vermietung an. Gerade für die vielen Camping-Einsteiger ist das Mieten eine gute Gelegenheit zu prüfen, welches Wohnmobil oder welcher Wohnwagen den eigenen Bedürfnissen am ehesten entspricht. Das Mieten ist oft deutlich sinnvoller und vor allem günstiger als ein teurer Kauf.

Die Wohnwagen, die Frank Zender zum Vermieten anbietet, sind etwa 6,5 Meter lang, bieten Platz für jeweils vier bis fünf Personen. Alle Fahrzeuge wurden im Jahr 2021 neu angeschafft, sind modern und auf dem aktuellsten Stand der Technik. Auf Wunsch lässt sich sogar das passende Zugfahrzeug dazu buchen. Auch die Wohnmobile, ebenfalls 6,5 Meter lang, sind neu und bieten eine tollen Komfort. Ausstattungen – wie WC und Dusche, großzügige Sitzgruppen und Fernsehgeräte – lassen da fast keine Wünsche offen.

Auf der Website https://www.km-autovermietung.de kann man sich alles genau anschauen, auch die Grundrisse der Wohnwagen und Wohnmobile und natürlich eine Reservierungsanfrage stellen. Gerne beantworten wir Fragen auch telefonisch oder man schaut sich die Fahrzeuge vor Ort an“, erklärt der erfahrene Autoverleiher. Die Autovermietung KM ist in der Otto-Schönhagen-Straße 2 in 56070 Koblenz (Nähe dem Baumarkt Bauhaus) und erreichbar unter 0261 884440 oder E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt .

