Autoschlüssel nachmachen in Wiesbaden und Mainz: RIF Kfz aus Flörsheim kommt direkt zum Auto

Zweitschlüssel in 30 bis 40 Minuten im Laden, neuer Schlüssel bei Totalverlust am Fahrzeug: Der Flörsheimer Fachbetrieb fährt bis zu 50 Kilometer zum Kunden.

Flörsheim am Main, 5. November 2026. Wer alle Autoschlüssel verloren hat, kommt mit dem Auto nicht mehr zur Werkstatt. RIF Kfz Schlüsseldienst aus Flörsheim am Main dreht den Weg deshalb um. Inhaber Abdelouahed El Haddouchi, gelernter Kfz-Mechatroniker, fährt mit seiner Ausrüstung zum Fahrzeug und fertigt den neuen Schlüssel dort an, wo das Auto steht. Sein Einsatzgebiet reicht 50 Kilometer rund um den Laden in der Hafenstraße: über den gesamten Main-Taunus-Kreis bis nach Wiesbaden, Mainz und Rüsselsheim.

Rund acht von zehn Kunden kommen mit Termin in den Laden. Fährt das Auto und ist ein funktionierender Schlüssel vorhanden, fräst und programmiert El Haddouchi den Zweitschlüssel in etwa 30 bis 40 Minuten, während der Kunde wartet. Vor dem Laden stehen drei Parkplätze. Beim Totalverlust ist das anders. Dann lässt sich das Auto nicht mehr bewegen, und El Haddouchi fährt hin, ebenso wenn der Schlüssel im verschlossenen Wagen liegt. Ein neuer Schlüssel ohne Original dauert am Fahrzeug ein bis zwei Stunden, je nach Marke und Baujahr.

„Wer alle Schlüssel verloren hat, kann nicht zu mir in den Laden kommen. Also komme ich zu ihm, ob nach Hofheim, nach Biebrich oder nach Mainz. Am Ende fährt der Kunde mit seinem eigenen, getesteten Schlüssel nach Hause“, sagt Abdelouahed El Haddouchi.

Ein Detail sorgt in der Region regelmäßig für Rückfragen. Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim und Mainz-Amöneburg gehören seit 1945 zur Stadt Wiesbaden und liegen nördlich des Mains, auf derselben Flussseite wie Flörsheim. Für einen Termin in diesen drei Ortsbezirken muss El Haddouchi weder Rhein noch Main überqueren. Was Autofahrer aus allen 26 Wiesbadener Ortsbezirken wissen sollten, von Biebrich bis Nordenstadt, steht unter rif-kfz.de/autoschluessel-wiesbaden.

Viele Autofahrer unterschätzen, was mit einem verlorenen Schlüssel passiert. Er startet das Auto weiter, bis er aus der Wegfahrsperre gelöscht ist. El Haddouchi liest aus, wie viele Schlüssel im Fahrzeug gespeichert sind, und löscht den verlorenen. Danach ist der alte Schlüssel wertlos. Betriebe mit mehreren Fahrzeugen und Autohäuser besucht er dafür vor Ort.

Zum Angebot gehören Zweit- und Ersatzschlüssel, das Programmieren und Codieren von Funkschlüsseln, Transpondern und Keyless-Go-Systemen sowie die Autotüröffnung, wenn der Schlüssel im Wagen eingeschlossen ist. Gehäuse und Batterien tauscht er im Laden. Möglich sind alle Marken bis Baujahr 2025, mit wenigen Ausnahmen, darunter Mercedes ab Baujahr 2015 und Smart ab 2020.

Vor Ort kostet der Schlüssel genauso viel wie im Laden. Dazu kommt die Anfahrt. Sie richtet sich nach der Entfernung und wird beim Anruf individuell vereinbart, bevor El Haddouchi losfährt. Bezahlt wird erst, wenn der Schlüssel fertig ist und am Auto funktioniert, bar, mit EC-Karte oder per Echtzeitüberweisung. Für die Anfertigung legt der Fahrzeughalter Fahrzeugschein und Personalausweis vor. So bekommt niemand einen Schlüssel für ein fremdes Auto.

Erreichbar ist RIF Kfz montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr, telefonisch und per WhatsApp unter 0176 74866288. Vor-Ort-Termine sind auch samstags möglich, einen Nacht- oder Sonntagsnotdienst gibt es nicht. Ob ein Schlüssel für das eigene Modell machbar ist, zeigt der Modellfilter auf der Website von RIF Kfz Schlüsseldienst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RIF-Kfz Schlüsseldienst

Herr Abdelouahed El Haddouchi

Hafenstraße 22

65439 Flörsheim am Main

Deutschland

fon ..: 0176 74866288

web ..: https://rif-kfz.de

email : info@rif-kfz.de

RIF Kfz Schlüsseldienst ist ein Fachbetrieb für Autoschlüssel in Flörsheim am Main. Inhaber Abdelouahed El Haddouchi ist gelernter Kfz-Mechatroniker, führt seinen eigenen Betrieb seit 2024 und den Laden in der Hafenstraße 22 seit Juni 2026. Er macht Autoschlüssel nach, programmiert Funk-, Transponder- und Keyless-Schlüssel und öffnet zugefallene Autos, im Laden und im Vor-Ort-Service im Umkreis von 50 Kilometern. Im Google-Unternehmensprofil steht RIF Kfz bei 5,0 Sternen aus 222 Bewertungen (Stand 5. November 2026).

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Herr Abdelouahed El Haddouchi

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