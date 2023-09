Authentisches Filmerlebnis: Kinosofa Arona für wahre Cineasten

Die besten Serien und Filme ganz gemütlich zu Hause sehen? Sofanella macht es möglich – mit einer breiten Auswahl an bequemen, funktionalen und optisch ansprechenden Kinosofas.

Zeitlose Eleganz, elektrisch verstellbare Sitze, Mittelkonsolen und praktischer Stauraum zeichnen die Hometheater-Couch Serie ARONA aus. Die Besonderheit? Die kompakte Formsprache – für die perfekte Sicht von jedem Platz aus.

Kino-Feeling – nur mit mehr Luxus

Italienisches Design und ausgeklügelte Relaxfunktionen: Darauf legt der Sofa-Hersteller Sofanella ein besonderes Augenmerk. Davon profitiert auch die Sparte der Heimkino-Sofas, deren Design sich auf die klassischen Kinosessel stützt: Formal getrennte Sitzflächen und Mittelkonsolen mit Getränke- und Snackhalter. Mit dem Unterschied, dass Hometheater-Modelle von Sofanella nicht nur einen edleren Look, sondern umfangreiche Funktionen mitbringen.

So auch das Kinosofa Arona, das als 2-Sitzer oder 3-Sitzer verfügbar ist. Sein zeitloses Design gewinnt den Betrachter schon auf den ersten Blick für sich. Perfekt verarbeitet, spannt sich wahlweise weicher Stoff oder anschmiegsames Leder über die bequeme Polsterung. Für noch mehr Komfort sorgt die elektrische Sitztiefenverstellung: Per Knopfdruck bringen Sie die Außensitze in Ihre gewünschte Position – mit hochfahrbarer Fußablage, neigbarer Kopflehne und verstellbarer Rückenlehne.

Außerdem bringt die Kino-Couch ein wertvolles technisches Extra mit: Im Stauraumfach der Mittelkonsole findet sich ein USB-Anschluss. So bleibt der Akku von Smartphone & Co. auch während des Serien-Marathons immer frisch geladen.

Beste Sicht von jedem Platz: Arona punktet mit spezieller Form

Was die Heimkino-Couch Arona zu einer echten Besonderheit macht, ist ihr Grundriss: Durch die kompakte Form sind die einzelnen Sitze der Leinwand oder dem Fernseher direkt zugewandt. „So ist die Sicht auf das Geschehen von jedem Platz aus gleichermaßen gut“, erklärt Sofanella-Geschäftsführerin Sandra Sollinger.

Die Mittelkonsole der Couch sorgt indes nicht nur für Komfort, sondern bringt auch viele Möglichkeiten für zusätzlichen Stauraum mit. Neben dem Fach unter der Armlehne bietet der ausklappbare Vorderteil Platz für Getränke. Und auch in der stilvollen Außentasche findet sich Stauraum für Zeitschriften, Bücher und Fernbedienung sowie ein weiteres Getränk.

Wer mit Sofanella schon Erfahrung gemacht hat, weiß: Der Hersteller bemüht sich stets für seine Kunden. Daher ist auch das Heimkino-Sofa Arona in vielen verschiedenen Farbvarianten erhältlich – ob mit Leder- oder Stoffbezug.

Besuchen Sie für weitere Informationen die Webseite www.sofanella.de.

