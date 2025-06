Auszeit für Heldinnen – Frühjahrs-Mama-Retreat mit Astrid Schneider in Gutenstein

Astrid Schneider, Gewinnerin des Niederösterreicherin-Awards 2025, lädt zum Frühjahrs-Retreat für Mütter: 28.-30.11 in Gutenstein. Tiefe, Ruhe, Verbindung.

Gutenstein, Niederösterreich – Wenn die To-do-Listen nie enden, der Alltag kaum Luft zum Atmen lässt und du dich selbst nur noch zwischen den Bedürfnissen anderer wahrnimmst – dann ist es Zeit für eine echte Pause. Eine Pause nur für dich.

Astrid Schneider, Erfolgsautorin, Coachin und Preisträgerin des Niederösterreicherin-Awards 2025 (Gesellschaft & Soziales), lädt dich herzlich ein zu einer besonderen Auszeit für Mütter – liebevoll konzipiert, tiefgründig begleitet und umgeben von Natur und Stille.

Ein Wochenende, das nicht „höher, schneller, weiter“ will – sondern „echter, feiner, näher“.

Ein Raum, in dem du atmen, loslassen, dich erinnern darfst – an das, was du wirklich brauchst.

Von Freitag bis Sonntag erwartet die Teilnehmerinnen ein liebevoll geplantes Programm voller Erholung, Inspiration und Gemeinschaft.

-Wellness & Spa-Ausflug in das nahegelegene 4-Sterne Hotel Schneeberghof

-Massagen und Tiefenentspannung auf der Vitori-Matte (Tiefenregeneration durch Wärmesteine)

-Regionale Kulinarik: Frühstücksbrunch, Mittag- & Abendessen aus heimischen Zutaten

-Workshops & Naturerlebnisse: z. B. Selbstliebe-und Selbstfindungs-Impulse, Achtsamkeitseinheiten, Wohnraum-Psychologie uvm.

Ort: Dorfpension Mariahilfberg, Längapiesting 39, 2779 Gutenstein

„Ein Miteinander in Leichtigkeit und Tiefe, das Mamas Raum gibt, Kraft zu tanken und sich neu zu entdecken.“ – Astrid Schneider

Buchungsinfos & Kontakt:

Anmeldung unter www.mamaretreat.at

info@mamaretreat.at

Die deutsche Autorin Astrid Schneider lebt in Gutenstein (Niederösterreich) und ist bekannt für ihre feinfühligen Bücher, Retreats und Coachings. Sie begleitet Frauen sowie hochsensible Kinder und Erwachsene auf ihrem Weg zu mehr Selbstwert, innerer Stärke und gelebter Echtheit. Neben ihren Mama- und Selbstfindungsretreats ist sie auch Initiatorin der außergewöhnlichen Buchmesse „Büchert(r)äume“ – ein Ort für Literatur, Persönlichkeitsentwicklung und echte Begegnung mitten in der Natur.

