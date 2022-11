Der Future of Dentistry Award ist ausgeschrieben: An sofort werden Bewerbungen für den mit 3.000 Euro dotierten Forschungspreis entgegengenommen.

(Varna, 25.11.2022) Die Gelegenheit für Absolvent:innen der Zahnmedizin: Der Future of Dentistry Award 2023 ist ausgeschrieben. Zum nunmehr 7. Mal prämieren die Dentaprime Zahnkliniken (Varna/London) eine wissenschaftliche Arbeit mit diesem Preis – auf diese Weise soll die Forschung gerade von jungen Absolvent:innen unterstützt und gefördert werden.

Der Future of Dentistry Award ist mit 3.000 Euro dotiert.

Berücksichtigt werden wissenschaftliche abgeschlossene Arbeiten auf dem Gebiet der Implantologie, Implantatprothetik sowie der Stammzellforschung in der Zahnmedizin. Teilnahmeberechtigt sind Absolvent:innen europäischer Universitäten. Die Arbeit kann von einer/m Autor:in oder einer Autor:innengruppe verfasst sein.

Um sich zu bewerben, senden Bewerber:innen bitte ihre Arbeit inklusive einer maximal fünfseitigen Zusammenfassung und einem Lebenslauf. Die Arbeiten müssen in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Zulässige Formate sind unveröffentlichte und veröffentlichte Arbeiten. Eine Veröffentlichung darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.

Bewerber:innen können ihre Bewerbung in digitaler Form an E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt richten, oder postalisch an die folgende Adresse:

Dentaprime

c/o Krings Kommunikation

Postfach 11 63

48302 Senden

Letzter Abgabetermin ist der 30. Juni 2023.

Eine unabhängige Jury sichtet alle Bewerbungen und kürt den/die Gewinner:in. Voraussichtlich am Samstag, dem 21. Oktober 2023, findet im feierlichen Rahmen die Preisverleihung in der Hafenstadt Varna statt. Hierfür wird der bzw. die Gewinner:in samt Begleitperson an die bulgarische Schwarzmeerküste eingeladen – inkl. Flug und Hotel.

Weitere Informationen zum ausgelobten Future of Dentistry Award sowie zu früheren Preisträger:innen und deren Arbeiten sind unter https://www.dentaprime.org/ verfügbar.

Festsitzenden, implantatgetragenen Zahnersatz für alle Patient:innen in Europa bezahlbar zu machen, ist die Mission von Dentaprime. Über 500 Mitarbeiter:innen in London und Varna erreichen durch einen hochmodernen, voll digitalisierten Workflow und einzigartige Spezialisierung eine deutliche Kostenreduzierung bei gleichzeitig herausragender Qualität. Eröffnet wurde die erste Dentaprime-Zahnklinik im Jahr 2006 in der bulgarischen Hafenstadt Varna. Es folgten Anfang 2020 das hochmoderne Behandlungszentrum in Form des ikonischen D und Ende 2022 eine zweite britische Zahnklinik in London. Dentaprime wird weiter wachsen, um möglichst vielen Patienten:innen eine bezahlbare Implantatversorgung zu ermöglichen.

