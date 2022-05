10. Mai 2022

Autor PM-Ersteller Ausgezeichnete Bonität

Blömen VuS erhält „CrefoZert“-Siegel

Die Blömen VuS GmbH aus dem münsterländischen Gescher wurde unlängst für ihre besonders vertrauenswürdige Finanzstruktur ausgezeichnet – mit dem renommierten CrefoZert-Siegel. Das weltweit anerkannte Bonitätszertifikat wird von der Wirtschaftsauskunft Creditreform pro Jahr an etwa 1.500 deutsche mittelständische Unternehmen verliehen. Es bestätigt eine herausragende Kreditwürdigkeit sowie eine exzellente Bonität.

Blömen VuS überzeugt seit jeher mit seinen innovativen Produkten und einem Gespür für intelligente Technologien und Trends. Auch ein lückenlos gutes Geschäftsgebaren und Zuverlässigkeit gegenüber Partnern zeichnen das Unternehmen aus – so bestätigt es auch Creditreform. Die Wirtschaftsauskunft verlieh dem Unternehmen Anfang des Jahres die weltweit anerkannte Auszeichnung „CrefoZert“. Diese unterliegt strengen Vorgaben und Bedingungen und wird pro Jahr nur an etwa 1.500 mittelständischen Unternehmen aus Deutschland verliehen. Blömen VuS gehört somit zu den zwei Prozent deutscher Unternehmen, denen eben diese sehr gute Bonität bescheinigt wird.

Um das Zertifikat zu erlangen, werden die Bewerber intensiv überprüft. Dabei werden anhand statistischer Methoden die Abschlüsse und Zahlungsströme der letzten Jahre analysiert. Darüber hinaus beinhaltet die Prüfung eine kritische Bewertung der Zukunftsaussichten, damit auch künftig die Liquidität und Zahlungsfähigkeit garantiert werden können. Da ein zertifiziertes Unternehmen dauerhaft den strengen Kriterien entsprechen muss, wird das Siegel in regelmäßigen Abständen überprüft. Mit dem Jahreswechsel und pünktlich zur Umfirmierung erhielt Blömen VuS die begehrte Auszeichnung. „Das CrefoZert-Siegel bescheinigt das, was uns wichtig ist – nicht nur finanzielle Stabilität, sondern besonders die Vertrauenswürdigkeit unseren Geschäftspartnern gegenüber. Gerade wir als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen fühlen uns sehr geehrt“, so Geschäftsführer Benno Blömen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLÖMEN Verkehrs- und Sicherheitstechnik GmbH

Herr Benno Blömen

Schuckertstraße 13

48712 Gescher

Deutschland

fon ..: +49 2542 86960-0

web ..: http://www.bloemen-vus.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die BLÖMEN VuS GmbH aus Gescher ist spezialisiert auf den Vertrieb von Systemen für Straßenausrüstung und Verkehrssicherheit sowie Umwelt- und Artenschutz. Darüber hinaus umfasst das Produktprogramm des Unternehmens Systeme zur videobasierten Baustellenbewachung und intelligente Parkplatzsperren beziehungsweise -bügel. Das BLÖMEN VuS-Team versteht sich als lösungsorientierter Partner mit weitreichenden Erfahrungen in Sachen Produktkonzeption, Logistik und Service. Neben dem umfangreichen Standardportfolio gestalten die Münsterländer immer wieder Innovationen mit, begleiten diese zur Marktreife und übernehmen den professionellen Vertrieb. Dabei arbeitet BLÖMEN VuS schwerpunktmäßig im deutschen Bundesgebiet, betreut jedoch auch Projekte im benachbarten Ausland.

Pressekontakt:

Kommunikation2B

Frau Mareike Wand-Quassowski

Westfalendamm 241

44141 Dortmund

fon ..: 023133049323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.