Aus PV-Calor wird Calculytic: Gebäudeenergie-Rechner unter neuem Namen und mit neuem Gesicht

Die Berechnungsplattform pv-calor.com heißt jetzt Calculytic. Unter www.calculytic.com finden Interessierte weiterhin kostenlose Rechner für die energetische Gebäudeplanung.

Die Plattform pv-calor.com für die Berechnung von Gebäudeenergiewerten wurde zum 31.07.2026 in Calculytic.com umbenannt. Zum neuen Namen kommt ein neues Erscheinungsbild: Website und Rechner wurden von Grund auf überarbeitet.

Ein Name für das ganze Angebot

Gestartet war die Plattform mit einem starken Fokus auf Photovoltaik, daher der alte Name. Seitdem ist das Angebot Stück für Stück gewachsen. Heute lässt sich hier die Heizlast eines Gebäudes Raum für Raum ermitteln, eine Wärmepumpe auslegen, der Ertrag einer Solaranlage berechnen und prüfen, ob eine Split-Klimaanlage als Heizung taugt. Alle vier Rechner arbeiten nach den einschlägigen Normen und greifen ineinander: Wer seine Heizlast berechnet hat, kann das Ergebnis direkt in die Wärmepumpen-Planung übernehmen.

Der alte Name passte zu diesem Angebot nicht mehr. Für Nutzer ändert sich durch den Wechsel nichts: Die Berechnungen bleiben dieselben, gespeicherte Projekte funktionieren weiter, und die alte Adresse leitet auf die neue um.

Aufgeräumt und alltagstauglich

Das neue Design zieht sich durch die gesamte Plattform. Website, Rechner und Fachartikel folgen jetzt einer gemeinsamen Gestaltung, sodass sich niemand mehr umgewöhnen muss, der vom Lesen ins Rechnen wechselt. Der Einstieg in ein neues Projekt wurde vereinfacht und funktioniert in allen Rechnern gleich. Besonders auf dem Smartphone macht sich die Überarbeitung bemerkbar: Eingabemasken, Tabellen und Dialoge kommen mit kleinen Bildschirmen deutlich besser zurecht als bisher.

„Viele unserer Nutzer stehen mitten in der Entscheidung, wie sie künftig heizen wollen. Da braucht niemand ein Werkzeug, das kompliziert aussieht“, heißt es vom Team hinter Calculytic. „Mit dem neuen Auftritt wollten wir die Rechner so zugänglich machen, wie es das Thema verdient – ohne bei der Genauigkeit Abstriche zu machen.“

Kostenlos, ohne Anmeldung, in elf Sprachen

An den Grundsätzen der Plattform ändert der neue Name nichts. Alle Rechner sind dauerhaft kostenlos und ohne Registrierung nutzbar, Ergebnisse lassen sich als PDF sichern. Das komplette Angebot steht in elf Sprachen zur Verfügung, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Polnisch. Begleitend bietet Calculytic eine Wissensdatenbank mit Anleitungen und Fachartikeln rund um Heizung, Wärmepumpe und Photovoltaik.

Über Calculytic

Calculytic macht normgerechte Gebäudeenergie-Berechnungen frei zugänglich – als Alternative zu groben Überschlagsrechnern auf der einen und teurer Planungssoftware auf der anderen Seite. Die Plattform richtet sich an Hausbesitzer, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage suchen, ebenso wie an Energieberater und Handwerksbetriebe.

Weiterführende Informationen:

– Website: https://www.calculytic.com

– Rechnerübersicht: https://www.calculytic.com/rechner

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Herr Sebastian Wolff

Gotenweg 38

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