Aus KRS – SEIGERT wird KRS – SYSTEM: Thüringer Wälzkörperspezialist stellt sich für die Zukunft neu auf

Mit der Namensänderung stellt KRS – SYSTEM GmbH die Weichen für seine weitere Entwicklung und setzt zugleich ein klares Zeichen für den Produktionsstandort Barchfeld-Immelborn.

Die bisherigen Geschäftsführer übernehmen als Eigentümer künftig noch mehr Verantwortung für das Unternehmen. Damit verbindet KRS den Generations- und Eigentümerwechsel mit einer klaren Perspektive: den Standort langfristig zu sichern, das Unternehmen technologisch weiterzuentwickeln und die gewachsene Kompetenz in der Herstellung von Wälzkörpern wie Kugeln, Rollen und Nadeln fortzuführen.

Rund 240 Mitarbeiter arbeiten heute bei KRS in Barchfeld-Immelborn. Für das Unternehmen bedeutet die neue Eigentümer-Struktur deshalb nicht nur eine Namensänderung, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Region und zu den Menschen, die dort beschäftigt sind.

Tradition bleibt, der Blick geht nach vorn

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1863 zurück, Kugeln werden bereits seit 1893 gefertigt. Über Jahrzehnte wurde die Fertigung kontinuierlich erweitert und modernisiert. Automatisierte Schleiftechnik, eigene Maschinenentwicklungen, digitalisierte Produktionsprozesse und moderne ERP-Systeme gehören heute ebenso zum Unternehmen wie die langjährige Erfahrung in der Wälzkörperfertigung.

Mit KRS – SYSTEM soll diese Verbindung aus Erfahrung und technischer Weiterentwicklung künftig noch stärker zum Ausdruck kommen.

Das Unternehmen produziert Kugeln, Rollen und Nadeln für industrielle Anwendungen unter anderem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in weiteren technischen Branchen. Dabei versteht sich KRS nicht nur als Hersteller, sondern zunehmend als Problemlöser für Einkauf, Entwicklung, Qualität und industrielle Serienversorgung.

Gerade in einem Markt, der von internationalem Wettbewerb, steigenden Kosten und sich schnell verändernden Lieferketten geprägt ist, setzt KRS auf technisches Fachwissen, moderne Fertigung und flexible Logistik. Lieferungen erfolgen je nach Kundenanforderung per Straße, Luft oder See.

KRS – SYSTEM als nächster Entwicklungsschritt

Mit der neuen Firmierung soll kein Bruch mit der bisherigen Unternehmensgeschichte entstehen. KRS – SYSTEM steht vielmehr für die Weiterentwicklung eines Unternehmens, das seit Jahrzehnten fest im Segment Kugeln und Rollen verankert ist und sich gleichzeitig den Anforderungen moderner Industrieproduktion stellt.

„Mit dem neuen Namen stellen wir die Weichen für die Zukunft, ohne unsere Wurzeln aus den Augen zu verlieren.“

Der Standort Barchfeld-Immelborn, die Arbeitsplätze und die gewachsene Fertigungskompetenz bleiben dabei zentrale Bestandteile der Unternehmensstrategie.

Weitere Informationen über KRS – SYSTEM, Produkte, Fertigungsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten finden Interessierte unter:

https://www.krs-system.de

v.i.S.d.P.

die Geschäftsführung

KRS – SYSTEM GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KRS – SYSTEM GmbH

Frau Anne Wilhelm

Im Vorwerk 30

36456 Barchfeld-Immelborn

Deutschland

fon ..: 03696150203

web ..: https://krs-system.de/

email : a.wilhelm@krs-system.de

Die KRS – SYSTEM GmbH mit Sitz in Barchfeld-Immelborn in Thüringen ist auf die Herstellung von Kugeln, Rollen und Nadeln für industrielle Anwendungen spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeiter und beliefert nationale und internationale Kunden unter anderem aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau. Die Fertigung verbindet langjährige Erfahrung in der Wälzkörperproduktion mit modernen Produktions-, Prüf- und Automatisierungstechnologien.

Pressekontakt:

KRS – SYSTEM GmbH

Frau Anne Wilhelm

Im Vorwerk 30

36456 Barchfeld-Immelborn

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