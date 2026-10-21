audius erhält höchsten technischen Partnerstatus von Apple

Als Apple Premium Technical Partner unterstreicht audius seine langjährige Erfahrung und umfassende technische Expertise im Deployment, Management, Support und Betrieb von Apple-Umgebungen.

Weinstadt, 21.10.2026 – audius hat den Status als Apple Premium Technical Partner (APTP) erhalten. Damit erreicht das Unternehmen die höchste technische Partnerstufe im Apple-Partnerprogramm und gehört zu einem ausgewählten Kreis entsprechend qualifizierter IT-Dienstleister. Aktuell verfügen nur drei Unternehmen in Deutschland über diesen Status. audius ist dabei der größte Premium Technical Partner für Apple in Deutschland und landesweit vertreten.

Die Auszeichnung bestätigt die umfassende Expertise und Projekterfahrung des audius-Teams für Mobile Device Management (MDM) bei der professionellen Integration und Verwaltung von Apple-Geräten in Unternehmen und Organisationen. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Apple Deployment, Geräteverwaltung, Support sowie der zuverlässige Betrieb von Apple-Umgebungen.

Umfassendes Know-how rund um Apple und Mobile Device Management

audius unterstützt Unternehmen und Organisationen seit vielen Jahren bei der Entwicklung und Umsetzung moderner Strategien für Mobile Device Management (MDM). Das Leistungsspektrum reicht von Strategieberatung und Konzeption über Implementierung und spezifische Use Cases bis hin zu Schulungen, Support und Betrieb als Managed Service. Diese durchgängige Vorgehensweise und die Arbeit mit Best Practices prägen das MDM-Engagement des Unternehmens.

Insbesondere in Apple-Umgebungen verfügt das Team über umfangreiche Praxiserfahrung. So realisierte audius beispielsweise für die Elisabeth-Klinik Bigge eine automatisierte Geräteverwaltung auf Basis von Jamf Pro und Apple Business Manager. Zu den zahlreichen Kunden für MDM und Apple gehören internationale Konzerne wie namhafte Automobilhersteller, mittelständische Unternehmen wie Pfisterer, Filial- und Franchise-Unternehmen wie mySpa sowie kleinere Unternehmen.

audius war bereits vor der Auszeichnung zum Premium Technical Partner Mitglied im Apple Consultants Network und arbeitet intensiv mit relevanten Herstellern von MDM-Plattformen zusammen.

Höchste Partnerstufe bestätigt technische Kompetenz

Mit dem neuen Status als Apple Premium Technical Partner wird diese Spezialisierung weiter unterstrichen. Für Kunden bedeutet die Auszeichnung vor allem die Bestätigung, bei komplexeren Apple-Projekten auf einen Partner mit ausgewiesener technischer Kompetenz, Erfahrung und Servicequalität setzen zu können.

„Apple-Geräte sind in Unternehmen längst ein fester Bestandteil der IT-Landschaft. Entscheidend ist deshalb, dass sie ebenso professionell verwaltet, abgesichert und in bestehende Prozesse eingebunden werden wie alle anderen Endgeräte“, erklärt Matthias Ott, Bereichsleiter Device Management & Security bei audius. „Der Status als Apple Premium Technical Partner ist für uns eine besondere Bestätigung der Kompetenz, die wir in vielen Projekten aufgebaut haben. Gleichzeitig ist er ein Ansporn, unsere Kunden auch künftig mit hoher technischer Qualität und praxisnahen Lösungen rund um Apple zu unterstützen.“

Weitere Informationen zum Mobile Device Management bei audius:

https://www.audius.de/MDM

Viele interessante Beiträge rund um MDM und Apple finden sich auch im audius Blog:

https://www.audius.de/de/tag/mobiledevicemanagement

Zusammenfassung

audius erhält mit Apple Premium Technical Partner die höchste technische Partnerstufe im Apple Partnerprogramm. Der Status bestätigt die umfassende Kompetenz des Unternehmens bei Deployment, Geräteverwaltung, Support und Betrieb professioneller Apple-Umgebungen.

Keywords

Apple, Premium Technical Partner, MDM, Mobile Device Management, Beratung, Managed Services

Kontakt Vertrieb: Herr Matthias Ott, E-Mail: matthias.ott[at]audius.de, Telefon: +49 7151 369 00 385

audius GmbH, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt, Deutschland

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Über audius SE

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die über 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices fokussiert.

Das audius-Team für Enterprise Mobility Management (EMM) bündelt die langjährige Erfahrung aus vielen Projekten im Mobile Device Management (MDM) in unterschiedlichsten Branchen und mit Unternehmensgrößen von klein bis groß zu schnell umsetzbaren Best Practices. Es pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit allen relevanten Herstellern von MDM-Plattformen wie insbesondere Jamf und ist Apple Premium Technical Partner.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere mit dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Das strategische Ziel ist es, sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 9461 220

email : audius@bloodsugarmagic.com

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