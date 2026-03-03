ATORN Druckluftpistolen – Vielseitige Lösungen für Druckluftanwendungen

HAHN+KOLB bietet mit den ATORN Druckluftpistolen eine praxisgerechte Auswahl für Industrie und Werkstatt – vom Reinigen und Ausblasen bis zum Befüllen, ergänzt durch Düsenset und Reifenfüllmessgerät.

Ludwigsburg, 3. März 2026 – HAHN+KOLB bietet mit den ATORN Druckluftpistolen eine bedarfsorientierte Auswahl für Arbeiten in Industrie und Werkstatt. Das Sortiment umfasst fünf Varianten von Blaspistolen, ein ergänzendes Düsenset sowie ein analoges Reifenfüllmessgerät und deckt damit typische Aufgaben wie Reinigen, Ausblasen oder Befüllen zuverlässig ab.

Fünf Varianten für unterschiedliche Anforderungen

Die Blaspistolen sind in mehreren Ausführungen erhältlich und ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Arbeitsumgebungen. Dazu gehören klassische und einstellbare Varianten mit gebogenem Ausblasrohr in 100 mm und 300 mm Länge, sowie geräuschreduzierte Super-Silent-Modelle für Einsätze, bei denen ein reduzierter Schalldruckpegel von Vorteil ist.

Praktisches Düsenset für mehr Flexibilität

Ein fünfteiliges Düsenset erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Blaspistolen. Es eignet sich für Anwendungen, die unterschiedliche Strahlbilder oder eine präzise Luftführung erfordern – etwa an schwer zugänglichen Stellen oder für fein dosierte Reinigungsarbeiten.

Analoges Reifenfüllmessgerät für den Werkstattalltag

Das analoge Reifenfüllmessgerät ist für den Einsatz in jedem Betrieb geeignet und deckt ein gefragtes Aufgabenfeld im Bereich der Druckluft- und Reifenwartung ab. Es ergänzt das ATORN Programm als funktionelles Arbeitsmittel für den täglichen Gebrauch.

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hahn+Kolb

Frau Claudia Götz

Schlieffenstraße 40

71636 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 0714149840

web ..: https://www.hahn-kolb.de/

email : presse@hahn-kolb.de

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.



Pressekontakt:

Sympra GmbH (GRPA)

Herr Christoph Miller

Stafflenbergstraße 32

70184 Stuttgart

fon ..: 0711947670

email : hk@sympra.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.