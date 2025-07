ASK4 übernimmt deutschen Internetanbieter mywire und stärkt damit seine Marktposition im Multi-Tenant-Sektor

Der britische Internetdienstleister ASK4 integriert die deutsche mywire Datentechnik GmbH in sein Unternehmensportfolio. Es handelt sich um ASK4s erste Übernahme in Kontinentaleuropa.

_Sheffield/Mannheim_ – Der britische Internetdienstleister ASK4 integriert die deutsche mywire Datentechnik GmbH in sein Unternehmensportfolio. Es handelt sich um ASK4s erste Übernahme in Kontinentaleuropa. Damit stärkt ASK4 seine Marktpräsenz im Bereich internetbasierte Dienstleistungen für Multi-Tenant-Gebäude wie Studierendenwohnheime, Mikroapartments oder Boardinghouses und setzt seinen strategischen Wachstumskurs in der Region konsequent fort.

Der technisch versierte und kundenorientierte Anbieter mywire verfügt über langjährige Partnerschaften in der deutschen Immobilienwirtschaft und Hochschullandschaft. Als Teil von ASK4 profitieren Kunden von mywire und deren Endnutzer von der gebündelten Expertise, der Innovationsstrategie und der Infrastruktur eines spezialisierten Anbieters, der bereits mehr als 360.000 Endkunden in Großbritannien, Deutschland und zehn weiteren europäischen Ländern betreut. Mit der Akquisition erhöht sich die Zahl der von ASK4 in Deutschland betreuten Endnutzer auf über 40.000.

Mehrwert für Kunden auf beiden Seiten

Bestehende ASK4-Kunden wiederum profitieren von einer gestärkten europäischen Präsenz und einem konsistenten und hochwertigen Service über Ländergrenzen hinweg. Kunden mit Projekten in Deutschland oder Expansionsplänen in angrenzende Regionen können auf die lokale Expertise und das etablierte Netzwerk von mywire zurückgreifen.

„Diese Übernahme bringt zwei Unternehmen zusammen, die sich fachlich gut ergänzen und einen hohen Anspruch an Servicequalität teilen. Indem wir die Größe und die technische Infrastruktur von ASK4 mit der lokalen Expertise von mywire verbinden, können wir unsere Kunden in Deutschland und der DACH-Region noch gezielter unterstützen und den Service für Betreiber und Bewohner von Multi-Tenant-Gebäuden weiter verbessern“, so Christopher Holloway, Chief Revenue Officer bei ASK4.

„Die Akquisition von mywire intensiviert unsere Präsenz in einem strategisch bedeutsamen Markt und stärkt unsere Fähigkeit, grenzüberschreitend einen konsistenten und hochwertigen Service zu bieten. Dabei geht es nicht nur um Wachstum, sondern vor allem darum, die Voraussetzungen zu schaffen, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen“, ergänzt Andrew Dutton, CEO von ASK4.

„Als Gründer ist es nie eine leichte Entscheidung, ein Unternehmen zu verkaufen. Wir haben uns intensiv mit der Zukunft von mywire beschäftigt und sind überzeugt, dass ASK4 langfristig der richtige Partner ist – sowohl kulturell als auch strategisch. Uns verbindet die Leidenschaft für exzellenten Service, Innovation und Kundenorientierung. Der Aufbau von mywire war für uns eine spannende und bereichernde Reise. Durch den Zusammenschluss mit ASK4 können wir unseren Kunden künftig eine breitere Serviceplattform und internationale Erfahrung bieten und gleichzeitig die Beziehungen weiter ausbauen, die schon immer das Herzstück unseres Geschäfts waren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von ASK4“, so die Gründer und Geschäftsführer von mywire, OliverEmsmann und Volker Meier.

Das mywire-Team, die Marke sowie die Kundenbeziehungen bleiben bestehen. Die Dienstleistungen können daher während der Übergangsphase sichergestellt werden. ASK4 und mywire arbeiten eng zusammen, um die Verfahren abzustimmen und den Mehrwert für Kunden in Deutschland und den angrenzenden Regionen weiter auszubauen.

Teil einer europäischen Wachstumsstrategie

Die Übernahme ist Teil einer Reihe strategischer Investitionen von ASK4 im Jahr 2025. Zuletzt hatte das Unternehmen bereits die britischen Anbieter ClearFibre und Parcel SafePlace übernommen, um sein Portfolio an Konnektivitäts- und Smart-Living-Lösungen in Europa weiter auszubauen.

ASK4 ist ein marktführender Managed Service Provider (MSP) für Hochgeschwindigkeits-Internet, WLAN und verwaltete IT-Dienste in Multi-Tenant-Gebäuden. Mit 25 Jahren Erfahrung unterstützt ASK4 Gebäudeeigentümer, Betreiber und Bewohner in den UK sowie in elf europäischen Ländern und liefert täglich leistungsstarke Konnektivität für über 360.000 Endkunden.

ASK4 arbeitet mit einigen der größten Immobilienentwickler, Investoren und Betreiber in den Bereichen Studentenwohnheime, Build-to-Rent (BTR), Co-Living und Later Living zusammen. Bekannt für seine kundenorientierte Unternehmenskultur, technische Expertise und operative Exzellenz, bietet ASK4 maßgeschneiderte Lösungen für komplexe und hochverdichtete Wohnumgebungen.

Mit kontinuierlicher Innovation und einem wachsenden Angebot an Smart-Building-Diensten unterstützt ASK4 Immobilienanbieter dabei, das Wohnerlebnis der Bewohner zu verbessern, die Belegungsquote zu steigern und ihre digitale Infrastruktur zukunftssicher zu machen.

