Beim Thema Arbeitsschutz und Arbeitskleidung denken die meisten Menschen sofort an Profis auf Baustellen. Doch auch für Heimwerker ist die schützende Kleidung wichtig!

Arbeitsschutz ist in Betrieben gesetzlich geregelt und neben der Erfüllung dieser Pflichten bieten Unternehmen oft zusätzlich Arbeitskleidung an, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen optimal schützt. Zu den am häufigsten gekauften Produkten zählen dabei Hosen und Jacken mit Verstärkungen, spezielle Schuhe und Helme.

Was in Betrieben schon lange nicht mehr in Frage gestellt wird, gehört für viele Heimwerker immer noch zum Luxus. Dabei ist die passende Arbeitskleidung bei Arbeiten in Haus und Garten genauso wichtig wie in Betrieben. Allein in Deutschland ereignen sich rund 250.000 Heimwerkerunfälle pro Jahr – und 200.000 davon finden im Garten statt. Sehr häufig könnten Unfälle dieser Art vermieden werden oder die Verletzungen glimpflicher ausfallen. Besonders häufige Verletzungen sind beispielsweise Fußverletzungen beim Rasenmähen und Rasentrimmen, weil falsches Schuhwerk gewählt wird.

Bei Lothring, dem Experten für Arbeitsschutz in Gmunden, weiß man zudem, dass das richtige Schuhwerk noch viele weitere Unfälle verhindern kann: „Laut Statistik geschehen 60 Prozent aller Gartenunfälle im Herbst, wenn das Laub feucht und rutschig ist. Wenn man bei Arbeiten im Garten zumindest zu dieser Jahreszeit feste Stiefel trägt, kann man das Verletzungsrisiko enorm reduzieren!“

Weitere Unfall Hotspots sind übrigens Stürze und Verletzungen beim Baumschneidarbeiten aufgrund schlecht gesicherter Leitern und provisorischer Aufstiegshilfen. Auch dazu weiß man beim Experten zu helfen. Im Online Shop von Lothring gibt es die passende Arbeitskleidung für nahezu jedes Einsatzgebiet: www.lothring.at.

