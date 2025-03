ANTHBOT Genie offiziell gestartet: Revolution in der KI-gestützten Rasenpflege

Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung entwickelt ANTHBOT eigene KI-Algorithmen

Die Rasenpflege war schon immer eine zeitaufwändige und arbeitsintensive Aufgabe, die stundenlanges Mähen, Trimmen und Instandhalten erfordert. Für viele Hausbesitzer bedeutet dies, wertvolle Wochenenden opfern zu müssen – Zeit, die sie mit der Familie verbringen, auf Reisen gehen oder einfach entspannen könnten. In Anerkennung dieser Herausforderung freut sich ANTHBOT, den offiziellen Start des ANTHBOT Genie bekannt zu geben – eines hochmodernen, KI-gesteuerten Mähroboters, der die Rasenpflege revolutionieren wird.

Mit ANTHBOT Genie erleben Hausbesitzer eine vollständig autonome, intelligente Rasenpflegelösung, die jeden Aspekt der Instandhaltung übernimmt – von der Analyse über die Optimierung bis hin zur präzisen Pflege des Gartens. Diese bahnbrechende Technologie gibt den Nutzern wertvolle Zeit zurück und sorgt gleichzeitig mühelos für einen stets perfekt gepflegten Rasen. Genie verwandelt die Rasenpflege in ein nahtloses, freihändiges Erlebnis und macht die Wochenenden endlich wieder zu einer Zeit der Entspannung und des Genusses.

Verabschieden Sie sich von mühsamer Rasenpflege – Genie übernimmt alles

Als echter KI-gestützter Gartenassistent erstellt Genie personalisierte, wissenschaftlich fundierte Pflegepläne, die individuell auf Jahreszeit, Wetter, Zeitpunkt und die spezifischen Bedürfnisse Ihres Rasens abgestimmt sind. Nie wieder müssen Sie Ihre Wochenenden mit Rasenmähen, Zeitplänen oder der Suche nach einem Gärtner verbringen – Genie übernimmt die gesamte Pflege, spart Ihnen Zeit und Kosten und hält Ihren Garten makellos.

Revolutionäre KI trifft auf Rasenpflege: Entdecken Sie die unvergleichlichen Funktionen des ANTHBOT Genie

Stellen Sie sich vor, Sie wachen an einem Wochenendmorgen auf, treten mit einer Tasse Kaffee in den Garten und sehen einen perfekt gepflegten Rasen – ohne einen Finger zu rühren. Kein Lärm, kein Aufwand, kein Schweiß. Genau dieses Erlebnis bietet ANTHBOT Genie. Ihr Rasen ist jederzeit bereit – ob für ein Picknick, eine Gartenparty oder einfach zum entspannten Verweilen im Freien.

In wenigen Minuten einsatzbereit – Perfekter Rasen auf Knopfdruck

Mit nur einem Fingertipp in der mobilen App startet Genie, kartiert die Rasenfläche und berechnet die effizienteste Mähroute – und das in nur wenigen Minuten. Ohne komplizierte Einrichtung oder technische Vorkenntnisse können selbst Erstnutzer sofort loslegen. Auspacken, tippen und Genie erledigt den Rest.

Stabilität, unaufhaltsame Leistung und höchste Präzision – Ein Rasenmäher, der Ihren Garten wirklich versteht

Dank seiner Full-Band-RTK-Technologie bietet Genie eine bis zu zehnmal höhere Signalstärke und Aktualisierungsrate als herkömmliche Mäher. Mit 1.040 Basisbandkanälen gewährleistet er eine stabile Verbindung – selbst in der Nähe von Gebäuden, unter Bäumen oder bei schlechtem Wetter.

Nachdem Genie Ihren Rasen kartiert hat, berechnet sein integrierter KI-Algorithmus in Sekundenschnelle die effizienteste Mähroute – basierend auf der Beschaffenheit Ihres Gartens und der Position der Ladestation. Durch das hocheffiziente U-förmige Mähmuster erreicht Genie eine vollständige Abdeckung mit minimaler Überlappung, maximiert die Akkulaufzeit und hinterlässt mit jedem Durchgang einen perfekt gepflegten Rasen.

Meistern Sie Steigungen mit Leichtigkeit – Entwickelt für jedes Gelände

Und was ist mit unebenem Terrain? Viele Hausbesitzer zögern, in einen Mähroboter zu investieren, weil ihr Garten nicht völlig eben ist. Steigungen, Unebenheiten und dichtes Gras bringen herkömmliche Modelle schnell an ihre Grenzen, sodass man sie manuell befreien muss. Genie jedoch ist anders: Mit einem leistungsstarken Motor und einem ultratiefen Schwerpunkt erklimmt er mühelos Steigungen von bis zu 45 % (24°). Er gleitet sanft über unebenes Gelände, navigiert durch dichtes Gras und meistert unerwartete Hindernisse ohne Probleme.

Hinderniserkennung der nächsten Generation: 3D-Vision für maximale Sicherheit

Die meisten Mähroboter verlassen sich auf eine oder zwei Kameras – Genie ist die einzige Marke mit vier hochauflösenden Kameras, die ein ultraweites 300°-Sichtfeld bieten. Angetrieben von einem KI-gestützten Vision-Modell, das mit über 100.000 realen Hindernissen trainiert wurde, erkennt und umgeht Genie in Echtzeit mehr als 1.000 verschiedene Objekte – von Gartenschläuchen bis hin zu Kinderspielzeug. Hindernisse werden blitzschnell erkannt, sodass Kollisionen vermieden werden.

Oft bleibt ein herkömmlicher Mähroboter stecken, wenn er mit einem Objekt in seinem toten Winkel kollidiert. Genie hingegen ist mit einem 360°-Kollisionssensor ausgestattet, der Berührungen erkennt und die Fahrtrichtung sofort anpasst. Die Kombination aus 3D-Vision und 360°-Kollisionssensor verdoppelt die Sicherheit und schützt Möbel, Dekorationen und persönliche Gegenstände. Selbst bei schlechten Sichtverhältnissen navigiert Genie mühelos und präzise um Hindernisse herum.

Ein Rasen, der schützt: Igel- und Wildtierschutz

Herkömmliche Mähroboter können eine Gefahr für kleine Tiere wie Igel darstellen, da diese sich bei Gefahr zusammenrollen und so schwer erkennbar sind. ANTHBOT Genie wurde speziell darauf ausgelegt, dieses Problem zu lösen: Sein intelligenter Algorithmus ist darauf trainiert, igelähnliche Formen und Verhaltensweisen zu erkennen und das Risiko einer Verletzung deutlich zu reduzieren.

Sanfte, smarte und umweltfreundliche Rasenpflege – Perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Mit ANTHBOT Genie wird die Rasenpflege leise, effizient und umweltfreundlich. Im Gegensatz zu lauten, herkömmlichen Rasenmähern arbeitet Genie mit einem niedrigen Geräuschpegel, sodass Sie Ihren Garten in Ruhe genießen können.

Genie verfügt über zwei vom Nutzer steuerbare Geschwindigkeitsmodi – Normal und Effizient. Zudem passt sein intelligentes Messersystem die Schnitthöhe automatisch an, wenn es auf unebenes Gelände oder Hindernisse trifft.

Neben seinem geräuscharmen Betrieb ist Genie auch eine umweltfreundliche Wahl. Angetrieben von einem leistungsstarken 10.000-mAh-Lithium-Akku, arbeitet er emissionsfrei und trägt zu einer saubereren, grüneren Außenumgebung bei. Mit einer einzigen Ladung kann Genie bis zu 3.200 m² (ca. 0,75 Acre) mähen – das entspricht etwa 7,6 Standard-Basketballfeldern – ohne Unterbrechung.

Mit Genie halten Sie nicht nur Ihren Rasen perfekt gepflegt, sondern schaffen auch eine ruhigere, nachhaltigere Umgebung für Ihre Familie.

Bringen Sie Ihre Rasenpflege auf das nächste Level – ANTHBOTs Jubiläumsüberraschung

Nur für kurze Zeit können Sie die Zukunft der Rasenpflege mit einem exklusiven Extra erleben:

* Standard-Kit für nur 1 EUR (statt 437 EUR)

* Premium-Kit für nur 10 EUR (statt 557 EUR)

Feiern Sie ANTHBOTs Jubiläum mit diesen einmaligen Angeboten! Klicken Sie hier, um teilzunehmen – für unsere deutschen Fans gibt es hier weitere Informationen.

Mit Genie, dem Smart Bot für ein einfaches Leben, wird die Rasenpflege mühelos, präzise und vollständig automatisiert. Dieses exklusive Angebot gilt nur vom 19. März, 17:00 CET bis zum 19. April, 18:00 CEST.

Verpassen Sie diese Chance nicht! Besuchen Sie die offizielle ANTHBOT-Website und erleben Sie die Zukunft der Rasenpflege noch heute.

Über ANTHBOT

ANTHBOT ist ein weltweit führender Anbieter für smarte Gartenrobotik und verfolgt die Mission: „Smart Bot for the Easy Life.“ Durch die Kombination fortschrittlicher Robotik mit künstlicher Intelligenz entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen für einen intelligenten und komfortablen Lebensstil.

Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung entwickelt ANTHBOT eigene KI-Algorithmen, optimiert die nahtlose Integration von Software und Hardware und sichert sich so eine führende Position in der Robotik- und KI-Branche.

Als Experte für KI-gestützte Robotik bietet ANTHBOT intelligente, effiziente Serviceroboter für Haushalte weltweit – und treibt so Innovation und Fortschritt in der Smart-Home-Branche voran.

