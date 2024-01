Antares Tierbestattung Regensburg: Ihr vertrauenswürdiger Partner für einfühlsame Tierbestattungen

Tierbestattung Regensburg: Antares ist ihr einfühlsamer Begleiter für würdevolle Tierbestattungen in Regensburg und Umgebung.

Antares Tierbestattung Regensburg, ein führendes Unternehmen im Bereich Tierbestattungen, ist stolz darauf, Tierbesitzern in Regensburg, der Oberpfalz und Niederbayern einfühlsame und professionelle Dienstleistungen anzubieten. Unser engagiertes Team versteht die tiefe Bindung zwischen Tier und Mensch und unterstützt Sie in Ihrer Zeit der Trauer.

Ihre zuverlässige Wahl für Tierbestattungen in Regensburg und Umgebung

Obwohl Antares Tierbestattung Regensburg kein eigenes Tierkrematorium betreibt, haben wir uns darauf spezialisiert, die Abholung Ihres verstorbenen Haustieres zu organisieren und die Einäscherung in einem nahegelegenen, hochwertigen Tierkrematorium sicherzustellen. Unsere Dienstleistungen umfassen:

Abholung Ihres verstorbenen Haustieres: Wir wissen, wie schmerzhaft es sein kann, sich von Ihrem geliebten Haustier zu verabschieden. Unser Team steht Ihnen zur Seite und sorgt für eine einfühlsame Abholung, um Ihnen in dieser schweren Zeit Trost zu spenden.

Einäscherung im Tierkrematorium: Ihre Tiergefährten verdienen eine würdevolle Einäscherung. Wir kooperieren mit einem angesehenen Tierkrematorium in der Nähe, das höchste Standards bei der Einäscherung gewährleistet. Ihr Haustier wird dort individuell behandelt.

Tierurnen: Bei Antares Tierbestattung Regensburg bieten wir eine breite Auswahl an Tierurnen an. Diese können personalisiert werden, um die Erinnerung an Ihr Haustier zu bewahren und ihm einen besonderen Platz in Ihrem Herzen zu sichern.

Verschiedene Bestattungsoptionen: Unser Unternehmen bietet verschiedene Bestattungsoptionen an, einschließlich Einzel- und Gemeinschaftsbestattungen. Wir respektieren Ihre individuellen Wünsche und bieten Ihnen die Möglichkeit, den Abschied nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

Unser Servicegebiet umfasst die gesamte Oberpfalz und Niederbayern

Antares Tierbestattung Regensburg ist stolz darauf, Tierbesitzern in Regensburg, der Oberpfalz und Niederbayern beizustehen. Unser Servicegebiet erstreckt sich über die gesamte Region, und wir sind stets bereit, Ihnen in Ihrer Zeit der Trauer zu helfen. Wir verstehen, dass Ihr Haustier ein Teil Ihrer Familie war, und unser Ziel ist es, Ihnen bei diesem schmerzlichen Abschied so viel Unterstützung wie möglich zu bieten.

Unsere Dienstleistungen sind nicht nur auf Hunde und Katzen beschränkt; wir kümmern uns auch um die Bestattung von Kaninchen, Hamstern und anderen Haustieren. Ganz gleich, welches Tier Sie verabschieden müssen, wir stehen Ihnen zur Seite.

Kontakt und weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen zu den Dienstleistungen von Antares Tierbestattung Regensburg benötigen oder Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team ist rund um die Uhr für Sie erreichbar und steht Ihnen mit Empathie und Verständnis zur Seite.

Kontakt:

Antares Tierbestattung Regensburg

Adresse: Theodor Heuss Platz 6, 93051 Regensburg

Telefon:+ 49 941 2985886

E-Mail: hilbert@antares-tierbestattungen.de

Website: https://antares-tierbestattungen-bayern.de/

Antares Tierbestattung Regensburg ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für einfühlsame Tierbestattungen in Regensburg, der Oberpfalz und Niederbayern. Wir sind für Sie da, um Ihnen in Ihrer Zeit der Trauer beizustehen und Ihrem geliebten Haustier einen respektvollen Abschied zu ermöglichen.

Seit unserer Gründung im Jahr 2004 haben wir uns bei Antares Tierbestattung Regensburg einen Ruf für Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen aufgebaut. Wir sind stolz darauf, Tierbesitzern in Regensburg und der Umgebung einfühlsame Tierbestattungsdienste anzubieten. Unsere langjährige Erfahrung und unser Engagement garantieren Ihnen einen respektvollen Abschied für Ihr geliebtes Haustier. Vertrauen Sie auf unsere bewährte Zuverlässigkeit und Expertise, um Ihnen in Ihrer Zeit der Trauer beizustehen.

