Antalyas andere Seite entdecken: Die schönsten Wander- und Trekkingrouten der Türkischen Riviera

Antalya, der glänzende Stern der Türkischen Riviera, zieht jedes Jahr Millionen Besucher mit seinen sonnenverwöhnten Stränden und dem kristallklaren Wasser an.

Jenseits der Küstenidylle offenbart sich eine weitere Facette der Stadt: ein Paradies für Wanderfreunde. Die Region gehört zu den weltweit bedeutendsten Wander- und Trekkingzielen und begeistert mit spektakulären Routen durch atemberaubende Landschaften und historische Stätten. Die Wege ermöglichen es, Antalya aus ganz neuen Perspektiven kennenzulernen – mitten in der Natur, eingebettet in Kultur und Geschichte.

Lykischer Weg: Antalyas antike Küstenroute

Der Lykische Weg (_Lycian Way_), die erste Fernwanderroute im Reiseland Türkiye, ist längst ein Klassiker für Outdoor-Fans und Kulturliebhaber. Die rund 540 Kilometer lange Strecke zwischen Fethiye und Antalya lässt sich in etwa 35 Tagen bewältigen. Es gibt keine festen Etappen, Wanderer können ihre Tagesziele ganz individuell gestalten.

Was den Lykischen Weg so einzigartig macht, ist die Kombination aus spektakulären Küstenblicken, den zerklüfteten Ausläufern des Taurusgebirges, abgelegenen Stränden und idyllischen Dörfern. Die Route folgt den Spuren der Lykier, deren antike Kultur der türkischen Riviera ihren Namen gab. Zu den Höhepunkten zählen bedeutende Ausgrabungsstätten wie Xanthos und Letoon – beide UNESCO-Welterbe – sowie Olympos. Der Weg ist nicht nur historisch spannend, sondern auch ein Hotspot für Natursport: Vom Paragliding am Babadag in Ölüdeniz über Tauchen in Kas, einem der weltweit zehn besten Tauchreviere, bis hin zu Kajakfahren vor der Insel Kekova oder Klettern in Geyikbayiri, dem größten Klettergebiet der Türkei.

St. Pauls Weg: Auf historischen Pfaden des frühen Christentums

Auch die zweite große Fernwanderroute von Türkiye verläuft durch Antalya: der St. Paul Trail. Im Gegensatz zum Lykischen Weg führt diese Strecke nicht zu den Städten der Antike, sondern folgt den Spuren eines der einflussreichsten frühen Christen: des Apostels Paulus, der das Christentum über Anatolien bis in den Mittelmeerraum verbreitete. Die rund 500 Kilometer lange, markierte Strecke bietet eine tief spirituelle und kulturell geprägte Wandererfahrung.

In rund 27 Tagen durchquert man zwei Hauptzweige, die durch dichte Wälder, römische Straßen und die Wege führen, die Paulus auf seiner ersten Missionsreise durch Kleinasien nahm. Übernachtungen in traditionellen Bergdörfern und Zeltplätze entlang der Route machen das Erlebnis besonders authentisch. Der erste Zweig beginnt in Perge, führt über den Kursunlu-Wasserfall bis in den Bezirk Sütçüler bei Isparta. Der zweite Zweig startet in Aspendos, verläuft über den für Wildwasser-Rafting beliebten Köprülü-Canyon, Selge und Kasimlar, bevor er bei der antiken Stadt Adada auf den ersten Zweig trifft. Gemeinsam führen die Wege weiter bis zum malerischen Egirdir-See und enden in Yalvaç, der 18. türkischen Stadt mit dem _Cittaslow_-Siegel.

Pisidischer Kulturerbeweg: Archäologischer Pfad durchs Taurusgebirge

Ein weiterer faszinierender Wanderweg in Antalya ist der _Pisidia Heritage Trail_. Diese Route führt durch das antike Pisidien – heute der gebirgige Norden der Provinz – mit seiner eindrucksvollen Natur, tiefen Wäldern und einem Leben fernab moderner Hektik. Die insgesamt 350 Kilometer lange Strecke gliedert sich in acht Hauptabschnitte, die über Anschlussstellen an nahegelegene Straßen erreichbar sind.

Wie der Name schon sagt, verbindet die Route zahlreiche antike Städte des pisidischen Kulturraums, darunter Sagalassos mit seinem spektakulären Antoninusbrunnen, der seit beinahe 2.000 Jahren Wasser führt, und Termessos, eine der besterhaltenen antiken Städte der Türkei. Mehrere Abschnitte überschneiden sich mit dem St. Paul Trail, etwa am Köprülü-Canyon, in Selge oder am Egirdir-See. Besonders auf dem Erikli-Plateau wird die Wanderung zum Erlebnis aus ursprünglicher Natur, schmalen Bergpfaden, archäologischen Zeugnissen und den traditionellen Lebensweisen der Yörük-Nomaden.

