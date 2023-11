Annabell Unmüßig, Geschäftsführerin BLACK F: Wir brauchen mehr Serviced Apartments in unseren Städten

Serviced Apartments, angesiedelt irgendwo zwischen den Marktsegmenten Hotelzimmer, Apartment und Ferienwohnung, boomen.

Auch bei BLACK F, dem 2020 gegründeten Start-up um Geschäftsführerin Annabell Unmüßig, das in Freiburg zwei Objekte mit 192 komplett ausgestatteten Einheiten als perfekte Habitate für Short-, Mid- und Longstay-Aufenthalte betreibt. Mit großem Erfolg – und man will expandieren. Bundesweit. Ihrer Branche prognostiziert Unmüßig eine glänzende Zukunft und zugleich dringende Notwendigkeit.

Freiburg im Breisgau ist eine liebenswerte und äußerst sympathische Stadt. Mit rund 230.000 Einwohnern aber kaum mit Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München zu vergleichen. Aber genau hier, mitten im Schwarzwald, ging vor drei Jahren das junge Start-up BLACK F an den Markt: Zunächst mit dem BLACK F HOUSE, 2022 folgte dann der klimaneutrale 16-stöckige BLACK F TOWER mit Deutschlands größter begrünter Fassade. Überhaupt wird in den beiden Objekten großer Wert auf konsequente Nachhaltigkeit, ein top Design und eine digitale Guest Journey gelegt. „Das kommt an bei unseren Gästen und dieses Konzept ist sicherlich auch ein Grund für unseren Erfolg“, sagt Annabell Unmüßig. Von Anbeginn an freut sich BLACK F über kontinuierlich hervorragende Auslastungszahlen. „Unser Angebot befriedigt ganz offensichtlich ein im Markt vorhandenes Bedürfnis – und das besteht nicht nur in Freiburg.“

Wohnungsmangel: In diese Lücke stoßen Serviced Apartments

Seit Jahren schon herrscht großer Wohnungsmangel in allen Großstädten Deutschlands und auch den meisten mittelgroßen Städten. Die Politik schafft es einfach nicht, den Markt zum Bau von ausreichend Wohnraum zu bewegen. Und dieser Mangel trifft nicht nur Privatpersonen: Auch viele Firmen haben große Probleme, für ihre neuen Mitarbeitenden oder Projektverantwortlichen in den jeweiligen Städten spontan temporäre Wohnungen, beispielsweise für die Probezeit, zu finden – dies macht den ohnehin vorherrschenden Fachkräftemangel noch eklatanter. In Konsequenz sind sie gezwungen, auf verhältnismäßig teure Hotelzimmer zurückzugreifen oder sie mieten Wohnungen zu hohen Preisen an, um Abhilfe zu schaffen. Unternehmen können hohe Mieten zahlen, treiben damit die Mietpreise in die Höhe und blockieren so zugleich Wohnungen, die ansonsten für langfristige, private Mieter wichtig wären.

Genau in diese Lücke stoßen Serviced Apartments: ökologisch, ökonomisch und sozialpolitisch neutral. Ursprünglich ein aus den USA kommendes Konzept, wo Geschäftsreisende, Freiberufler und Zugezogene diese flexiblen Unterkünfte nutzten, um pünktlich zum jeweiligen Engagement vor Ort zu sein, sind Serviced Apartments inzwischen auch in Deutschland angekommen. Auch Pendler, die unter der Woche in einer anderen Stadt sind, profitieren vom zeitsparenden und vergleichsweise kostengünstigen Konzept. „ANKOMMEN. LOSWOHNEN. WOHLFÜHLEN.“ lautet daher auch einer der Claims von BLACK F, das „Wohnen auf Zeit“ neu interpretieren möchte. „Unsere Gäste sollen sich vom ersten Moment an wie zu Hause fühlen – egal, ob sie drei Tage, drei Wochen oder drei Monate bleiben“, so die Managerin.

Vorteile: Zeitliche Flexibilität, kein Möbelkauf und Wohnungssuche

Der Aspekt der zeitlichen Flexibilität ist vielen Gästen von Serviced Apartments besonders wichtig, haben sie doch oft keine Zeit dafür, für ihren Aufenthalt auf Wohnungssuche zu gehen. Ebenso nicht für das Anschaffen und Einrichten des Apartments, die W-LAN-Anmeldung und alle damit verbundenen Kosten. Sie freuen sich über ihr Zuhause auf Zeit, das alle Annehmlichkeiten einer herkömmlichen Wohnung mitbringt, von der Wohlfühl-Einrichtung bis hin zur Bettwäsche, den Handtüchern und der wöchentlichen Reinigung. „In unserem Laundry-Room steht ihnen zudem alles für eine eigenständige Wäschereinigung zur Verfügung“, ergänzt Unmüßig. „Unsere Apartments sind der ideale Ausgangspunkt zum Arbeiten und zum Entdecken der Stadt, denn unsere beiden BLACK F Objekte liegen mitten im Zentrum Freiburgs und haben eine Lobby zur Begegnung mit anderen Gästen. Zwar sind Firmen unsere Hauptkunden, aber auch Privatpersonen nutzen uns für längere Aufenthalte – beispielsweise für medizinische Behandlungen, Familienbesuche oder einen längeren Urlaub mit zwei und mehr Personen.“

Nachfrage sucht sich das passende Produkt – Entschärfung des Wohnungsmangels

Dass ein Bedarf nach Serviced Apartments besteht, steht für Unmüßig außer Frage: „Die Nachfrage sucht sich das passende Produkt – und entschärft damit zugleich den Wohnungsmangel. Ein Kurzzeit-Businessreisender oder Städtetourist mit ein bis zwei Tagen Verweildauer hat andere Bedürfnisse als jemand, der seine dreimonatige Probezeit oder eine Gastprofessur bestehen möchte. Und nochmal andere wiederum als jemand, der fest für Jahre in einer Stadt mit Familie leben möchte. Verschiedene Bedürfnisse und Voraussetzungen benötigen andere Angebote in einer Stadt und ergänzen sich gegenseitig. Hotels, Ferienwohnungen und Serviced Apartments konkurrieren also nicht, sie sind komplementär zueinander und ergänzen sich. Und Serviced Apartments – davon bin ich überzeugt – werden künftig eine noch größere und wichtigere Rolle in der Beherbergungsbranche spielen.“

