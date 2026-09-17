Andreas Lambrecht: Wenn ein Verkehrsunfall zur lebenslangen Herausforderung wird

Ein schwerer Verkehrsunfall verändert oft das ganze Leben. Entscheidend ist, ob medizinische, berufliche und finanzielle Folgen bei der Schadensregulierung langfristig berücksichtigt werden.

Ein Verkehrsunfall kann innerhalb weniger Sekunden ein ganzes Leben verändern. Bei schweren Verletzungen geht es deshalb um weit mehr als um Schmerzensgeld. Entscheidend ist, wie sich die Folgen medizinisch, beruflich und finanziell über viele Jahre entwickeln – und ob diese Folgen bei der Regulierung des Schadens von Anfang an berücksichtigt werden.

Auf die rechtliche Begleitung solcher Fälle hat sich Rechtsanwalt Andreas Lambrecht spezialisiert. Seit vielen Jahren konzentriert er sich mit seiner Kanzlei Lambrecht Rechtsanwälte auf schwere Personenschäden, Schadensersatz und Arzthaftungsrecht. Die langjährige Spezialisierung und die Erfahrung mit komplexen Schadensfällen machen ihn zu einem gefragten Ansprechpartner, wenn Verletzungen weitreichende und langfristige Folgen haben.

Was macht einen Verkehrsunfall zum Personengroßschaden?

Ein 18-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Ein massives Schädel-Hirn-Trauma führte zu dauerhaften motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen.

Damit ging es nicht mehr nur um die unmittelbaren Folgen des Unfalls. Der Fall entwickelte sich zu einem sogenannten Personengroßschaden. Gemeint sind Schadensfälle, bei denen schwere und dauerhafte Verletzungen erhebliche finanzielle Konsequenzen haben können – beispielsweise durch Pflegebedarf, Behandlungskosten, Verdienstausfall, notwendige Anpassungen des Wohnumfelds oder eine dauerhaft eingeschränkte Erwerbsfähigkeit.

Für die Familie begann neben der medizinischen Versorgung ein komplexes Schadensersatzverfahren. Nach Angaben von Andreas Lambrecht konnte zunächst ein Vorschuss von rund 170.000 Euro durchgesetzt werden, um die ersten finanziellen Belastungen abzufedern. Nach weiteren Verhandlungen mit dem Versicherer wurde schließlich eine Einigung über rund drei Millionen Euro erzielt.

Welche Kosten müssen bei schweren Personenschäden berücksichtigt werden?

Bei einer solchen Summe geht es um weit mehr als um Schmerzensgeld. Entscheidend ist die Gesamtheit der wirtschaftlichen Folgen, die aus einer schweren Verletzung entstehen können.

Dazu gehören unter anderem Kosten für Behandlung und Rehabilitation, notwendige Anpassungen des Wohnumfelds, Verdienstausfälle sowie Aufwendungen für Pflege und Betreuung. Auch der sogenannte Haushaltsführungsschaden kann eine Rolle spielen. Dabei geht es um den finanziellen Ausgleich dafür, dass ein Geschädigter seinen Haushalt aufgrund seiner Verletzungen dauerhaft oder vorübergehend nicht mehr wie zuvor führen kann.

Gerade bei jungen Menschen können die wirtschaftlichen Folgen erheblich sein. Fällt beispielsweise die Möglichkeit weg, den ursprünglich geplanten Beruf auszuüben, kann sich daraus über Jahrzehnte ein erheblicher Verdienstausfall ergeben.

„Die eigentliche Herausforderung liegt häufig nicht darin, den heutigen Schaden zu beziffern. Entscheidend ist vielmehr die Frage, welche Unterstützung und welche Kosten aufgrund der Verletzungen in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren entstehen können“, erklärt Andreas Lambrecht.

Warum können die ersten Wochen nach einem Unfall entscheidend sein?

Bei schweren Personenschäden müssen wichtige Weichen häufig früh gestellt werden. Versicherungen treten teilweise bereits kurz nach einem Unfall an die Geschädigten oder deren Angehörige heran. In dieser Situation ist für Betroffene allerdings oft schwer einzuschätzen, welche Bedeutung Angaben, Erklärungen oder Vereinbarungen für die spätere Regulierung haben können.

Aus Sicht Lambrechts kommt deshalb der frühzeitigen Sicherung von Beweisen und Ansprüchen eine besondere Bedeutung zu. Dazu können unter anderem Polizeiberichte, medizinische Erstbefunde, Zeugenaussagen und weitere Unterlagen gehören.

Auch ein Vorschuss kann für Betroffene wichtig sein. Schwere Verletzungen bringen häufig zusätzliche finanzielle Belastungen mit sich, während gleichzeitig Einkommen wegfallen oder Angehörige ihre berufliche Tätigkeit reduzieren müssen.

„Wer zu spät handelt, riskiert nicht nur Geld. Er riskiert, dass zukünftige Schadenpositionen nicht ausreichend gesichert werden“, so Lambrecht.

Warum muss bei Personengroßschäden Jahrzehnte vorausgedacht werden?

Der entscheidende Unterschied zwischen einem Sachschaden und einem schweren Personenschaden liegt häufig in der zeitlichen Dimension. Ein beschädigtes Fahrzeug lässt sich vergleichsweise einfach bewerten. Bei einem Menschen mit dauerhaften Verletzungen ist dagegen heute möglicherweise noch nicht absehbar, welche Kosten in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren entstehen werden.

Besonders relevant können eine dauerhafte Erwerbsminderung, Pflegebedarf oder ein langfristiger Unterstützungsbedarf sein. Auch medizinische Entwicklungen oder Veränderungen der persönlichen Lebenssituation können die Höhe des tatsächlichen Schadens beeinflussen.

Eine sogenannte Feststellungsklage kann dabei helfen, die rechtliche Grundlage für die Geltendmachung zukünftiger Schäden zu sichern. Entscheidend ist jedoch zunächst, die möglichen Folgen möglichst umfassend zu erfassen.

Für den Anwalt bedeutet das, medizinische Prognosen, berufliche Perspektiven und wirtschaftliche Entwicklungen zusammenzuführen. Aus den gesundheitlichen Folgen einer Verletzung muss eine möglichst belastbare Einschätzung der langfristigen finanziellen Auswirkungen entstehen.

Wann kann ein Vergleich sinnvoll sein?

Nicht jeder Personenschaden muss in einem jahrelangen Gerichtsverfahren geklärt werden. Auch die Frage, ob ein Verfahren vor Gericht oder durch einen Vergleich beendet werden sollte, gehört zur strategischen Bewertung eines Falls.

Ein gut ausgehandelter Vergleich kann Planungssicherheit schaffen und die Belastung für die Betroffenen reduzieren. Gleichzeitig ist eine solche Einigung bei einem Personengroßschaden eine weitreichende Entscheidung. Wird ein Schaden endgültig abgefunden, können spätere Entwicklungen unter Umständen nicht mehr geltend gemacht werden.

Umso wichtiger ist es, vor einer abschließenden Einigung möglichst genau zu prüfen, welche zukünftigen Schäden bereits absehbar sind und welche Risiken bestehen.

Was zeichnet Andreas Lambrecht als Spezialisten für Personenschäden aus?

Lambrecht hat sich bewusst auf ein Rechtsgebiet konzentriert, in dem medizinische, rechtliche und wirtschaftliche Fragen eng miteinander verbunden sind. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet die Kanzlei im Medizin- und Personenschadensrecht. In dieser Zeit wurden mehr als 10.000 Fälle betreut und Ansprüche von insgesamt mehr als 75 Millionen Euro durchgesetzt.

Diese Zahlen geben einen Eindruck von der praktischen Erfahrung, die hinter der Spezialisierung steht. Entscheidend ist dabei weniger die reine Zahl der Mandate als die Erfahrung mit Fällen, bei denen die Folgen einer Verletzung häufig erst über Jahre oder Jahrzehnte vollständig sichtbar werden.

Seine Tätigkeit umfasst sowohl die außergerichtliche Regulierung als auch die gerichtliche Durchsetzung komplexer Personenschäden. Dabei geht es nicht allein darum, bestehende Ansprüche zu beziffern. Ebenso wichtig ist die Frage, welche gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen bereits absehbar sind und wie sich diese rechtlich absichern lassen.

Gerade bei schweren Personenschäden können medizinische Prognosen, berufliche Perspektiven und langfristige finanzielle Belastungen eng miteinander verknüpft sein. Genau auf diese komplexen Zusammenhänge hat sich Andreas Lambrecht spezialisiert.

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Lambrecht Rechtsanwälte berät und vertritt bundesweit Patientinnen und Patienten im Medizin- und Arzthaftungsrecht. Zu den Schwerpunkten gehören die Prüfung von Behandlungs-, Diagnose- und Aufklärungsfehlern sowie die Durchsetzung von Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüchen bei Personenschäden.

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