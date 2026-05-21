AMS 6832: Miniatur-Drucksensor jetzt mit Druckbereichen bis 2 bar

Der AMS 6832 ist jetzt mit Druckbereichen von 125 Pa bis 2 bar erhältlich und kombiniert kompakte Bauform, Analogausgang und I²C-Schnittstelle für flexible Druckmessaufgaben.

Mehr Flexibilität für kompakte Druckmessaufgaben: Die AMS-6832-Serie ist jetzt mit Druckbereichen von 125 Pa bis 2 bar erhältlich. Der Sensor kombiniert einen analogen Spannungsausgang mit einer digitalen I²C-Schnittstelle und ist als Differenz-, Relativ-, Absolut- und Barometrische-Version verfügbar.

Mainz, 21.05.2026 – Mit der erweiterten AMS-6832-Serie bietet AMSYS einen kompakten Board-Mount-Drucksensor mit deutlich größerem Druckbereichsportfolio. Der Sensor ist nun von 1,25 mbar bzw. 125 Pa bis 2 bar verfügbar. Neben Varianten für Differenz- und Relativdruck stehen Ausführungen für bidirektionalen Differenzdruck, Absolutdruck sowie eine barometrische Version von 700 bis 1200 mbar zur Verfügung.

Der AMS 6832 eignet sich für Anwendungen, in denen geringe Baugröße, hohe Genauigkeit und flexible Auswertemöglichkeiten gefragt sind. Der analoge Ausgang liefert ein ratiometrisches Spannungssignal von 0,5 bis 4,5 V für die Druckmessung. Über die digitale I²C-Schnittstelle können zusätzlich 24-bit-Werte für Druck und Temperatur ausgelesen werden.

Die Sensoren sind kalibriert, linearisiert und im Temperaturbereich von -25 bis +85 °C temperaturkompensiert. Je nach Druckbereich erreicht die Serie eine Gesamtgenauigkeit bei Raumtemperatur bis unter 0,35 %FSO sowie ein Gesamtfehlerband bis unter 0,5 %FSO über den kompensierten Temperaturbereich. Für schnelle Messaufgaben bietet der Sensor eine Ansprechzeit von unter 2 ms.

Das keramische DIP-6-Gehäuse mit einer Breite von nur 0,43 Zoll ist für die Leiterplattenmontage ausgelegt und lässt sich direkt in OEM-Geräte integrieren. Die integrierten Schlauchanschlüsse erleichtern die Einbindung in pneumatische Messaufgaben und Anwendungen mit Differenzdruckmessung.

Typische Einsatzbereiche liegen in der Medizintechnik, HVAC, Gebäudeautomation und Messtechnik – etwa bei Beatmungs- und CPAP-Geräten, Spirometern, Volumenstrommessungen, Kanaldruck- und Raumdrucküberwachung, Filterüberwachung, Vakuumregelung oder barometrischer Höhenmessung.

AMSYS unterstützt Entwickler und Einkäufer bei der Auswahl des passenden Druckbereichs, der geeigneten Druckart und der Integration in die jeweilige Anwendung. Für kundenspezifische Anforderungen sind weitere Druckbereiche, 3,3-V-Versorgungsspannungen, alternative Ausgangsoptionen und weitere Anpassungen auf Anfrage möglich. Für die Erstinbetriebnahme und Prototypenentwicklung steht ein USB-Starterkit zur Verfügung. Mehr Informationen finden Sie unter: www.amsys.de

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AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

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