AMS 4516 – Bewährte Wireless-Technologie für präzise Differenzdruckmessungen

Mit dem AMS 4516 steht ein kompakter, kabelloser Differenzdrucktransmitter für flexible Messaufgaben und den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen zur Verfügung.

Der kabellose Differenzdrucktransmitter AMS 4516 ist eine etablierte Lösung für Anwendungen, bei denen eine kabelgebundene Druckmessung nur mit hohem Installationsaufwand realisierbar ist. Besonders bei Nachrüstungen, temporären Messaufgaben oder an schwer zugänglichen Messstellen überzeugt der kompakte, batteriebetriebene Sensor durch seine hohe Flexibilität.

Die AMS-4516-Serie deckt ein breites Spektrum an Differenzdruckbereichen von 0-5 mbar bis 0-1000 mbar ab. Neben unidirektionalen Messbereichen sind auch bidirektionale Varianten von ±5 mbar bis ±1000 mbar verfügbar. Damit eignet sich der Sensor sowohl für präzise Niederdruckmessungen als auch für anspruchsvollere Differenzdruckanwendungen, beispielsweise in der Filterüberwachung oder in der Gebäude- und Prozessmesstechnik.

Die Messdaten für Druck und Temperatur werden drahtlos übertragen und können auf mobilen Endgeräten numerisch sowie grafisch dargestellt werden. Der Sensor ist kalibriert, linearisiert und temperaturkompensiert. Je nach Druckbereich liegt die Genauigkeit zwischen 0,5 und 1,5 % FSO über den gesamten spezifizierten Temperaturbereich.

Die Stromversorgung erfolgt über eine handelsübliche CR2032-Knopfzelle. Abhängig von Abtast- und Senderate sind Batterielaufzeiten von bis zu drei Jahren realisierbar. Die Konfiguration der Messparameter erfolgt komfortabel per Smartphone oder Tablet. Zusätzlich ermöglicht ein integrierter EEPROM die interne Speicherung von Messdaten. Für stationäre Anwendungen stehen zudem eine Windows-Software sowie Bluetooth-Gateways zur Netzwerkeinbindung zur Verfügung.

Mit seinem robusten IP44-Gehäuse im Format einer Streichholzschachtel bietet der AMS 4516 eine platzsparende und zuverlässige Alternative zu kabelgebundenen Differenzdrucktransmittern – überall dort, wo Mobilität, einfacher Zugriff und geringe Installationskosten gefragt sind.

Produktkurzinfo

* Differenzdruckbereiche von 0-5 mbar bis 0-1000 mbar

* Bidirektionale Messbereiche von ±5 mbar bis ±1000 mbar verfügbar

* Kabelloser Differenzdrucktransmitter im sehr kompakten Format

* Drahtlose Übertragung von Druck- und Temperaturdaten

* Batteriebetrieb für flexible, mobile und nachrüstbare Anwendungen

* Konfiguration und Auslesen per App, PC oder Gateway

* Interne Datenspeicherung über integrierten EEPROM

* Robustes IP44-Gehäuse für schwer zugängliche Einsatzorte

Weiter Informationen zum AMS 4516 finden Sie auf der Produktseite: AMSYS AMS 4516

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

