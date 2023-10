Allgemeine Informationen über das ADAC Reisebüro Köln-Center

Das ADAC Reisebüro in Köln-Center ist eine beliebte Anlaufstelle für Urlaubsbegeisterte jeden Alters, die Rat und Unterstützung bei der Buchung ihrer Reise benötigen.

Im digitalen Zeitalter erwarten viele Menschen einen erstklassigen Service, der über einfache Online-Plattformen hinausgeht. Das ADAC Reisebüro Köln-Center hat sich als perfekte Anlaufstelle für Urlaubsbegeisterte etabliert, nicht zuletzt, weil es immer wieder hohe Servicequalität und Kundenzufriedenheit beweist. Dabei stehen immer die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden im Vordergrund. Das erfahrene Beratungsteam hat sich darauf spezialisiert, die Vorstellungen der Kunden mit den aktuellsten Angeboten zu kombinieren und bei allen Fragen zur Verfügung zu stehen.

Individuell abgestimmte Reisevorschläge

Das ADAC Reisebüro Köln-Center erstellt täglich maßgeschneiderte Reisevorschläge, die den verschiedenen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Egal, ob Paare eine Kreuzfahrt oder Familien einen Wohnmobilurlaub planen, das Team bietet Flexibilität in der Planung von An- und Abreise oder Übernachtungen. Einzigartige Erlebnisse und Reiseunternehmen sollten für alle möglich sein. In diesem Sinne setzt sich der ADAC mit seiner Broschüre „Selbstbestimmt unterwegs“ und anderen Initiativen für die Mobilität aller ein.

Umfangreicher Service geht über die Buchung hinaus

Reiselust kennt keine Grenzen und daher gibt das ADAC Reisebüro Köln-Center jederzeit gerne Informationen in Print- oder digitaler Form weiter. So finden Kunden auf der Homepage umfangreiche Reiseberichte zu Destinationen auf der ganzen Welt, die von den Club-Experten getestet wurden. Diese Tipps können Kunden bei ihrer Entscheidung helfen, wohin die Reise als Nächstes gehen soll.

Darüber hinaus gibt es die neueste Freizeit- und Reisebroschüre, die einen Überblick über das Jahr 2023 mit seinen besonderen Höhepunkten und Exkursionen bereitstellt. Mit seinen vielfältigen Online-Angeboten vereint das ADAC-Reisebüro die Vorteile eines klassischen Reisebüros mit den Vorzügen des digitalen Zeitalters.

Der Partner aus der Region für die stressfreie Reiseplanung

Die ADAC Reisebüros in Köln befinden sich in der Luxemburger Straße 169, 50939 Köln sowie in der Erna-Scheffler-Straße 5, 51103 Köln. Beide Standorte sind bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto zu erreichen. Persönliche Termine sind von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 14 Uhr nach Verfügbarkeit möglich. Das Team des ADAC Reisebüros Köln-Center freut sich auf Anfragen und Terminabsprachen und steht unter der Nummer 0221 968 87 08 41 oder per Kontaktformular auf der Website für schriftliche Anliegen zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADAC Nordrhein e.V.

Herr Christian Otto

Luxemburgerstr. 169

50939 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 472747

web ..: https://www.adac-nordrhein.de/

email : adac@nrh.adac.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

