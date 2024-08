Wie kann man dem Wohnraummangel Herr werden? Gibt es neue und kreative Ansätze?

Der Wohnraummangel ist in vielen Städten und Regionen weltweit ein drängendes Problem. Ursachen sind unter anderem das Bevölkerungswachstum, steigende Urbanisierung, begrenzte Flächen sowie unzureichende Bauaktivitäten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind gerade jetzt innovative und vielseitige Lösungsansätze notwendig. Sven Schwarzat von der Schwarzat Capital GmbH hat in letzter Zeit einige solcher Lösungen verfolgt und berichtet über mögliche Lösungen.

1. Verdichtung der Bebauung

Eine effektive Methode zur Schaffung von Wohnraum in urbanen Gebieten ist die Nachverdichtung. Dies umfasst den Bau von Mehrfamilienhäusern auf bestehenden Grundstücken, die Umwandlung von Dachgeschossen in Wohnräume sowie die Nutzung von Brachen und untergenutzten Flächen. Verdichtung führt zu einer effizienteren Nutzung vorhandener Infrastruktur und trägt zur Reduzierung des Flächenverbrauchs bei.

2. Effizientere Gestaltung vorhandener Grundrisse

„Vorhandene Grundrisse sind häufig nicht durchdacht und nicht modern“, meint Sven Schwarzat. Durch unnötig große Flure, unnötig große Bäder oder sonstige ungenutzte Räume geht viel Potential verloren. Wenn man zum Beispiel eine amerikanische Küche in den Eingangsbereich einer Wohnung konzipiert und den ehemaligen Küchenraum als Wohnraum nutzt, ist schnell eine 3-Zimmer-Wohnung geschaffen, wo vorher eine 2-Zimmer-Wohnung war – in Zeiten von Home-Office ein Schritt in die richtige, moderne Richtung.

3. Umwidmung und Sanierung bestehender Gebäude

Die Umwidmung von nicht mehr genutzten Gewerbe- oder Industriegebäuden zu Wohnraum bietet großes Potenzial. Alte Fabriken, Bürogebäude oder Lagerhallen können durch entsprechende Umbaumaßnahmen in attraktive Wohnräume verwandelt werden. Dies trägt zur Revitalisierung von Stadtvierteln bei und nutzt vorhandene Bausubstanz effizient. Hier ist es durchaus auch denkbar, besondere Gebäude wie nicht mehr genutzte Kirchen oder Ähnliches umzuwidmen.

4. Anreize für private Investoren

Private Investoren spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von neuem Wohnraum. Durch steuerliche Anreize, vereinfachte Genehmigungsverfahren und die Bereitstellung von günstigen Krediten können Investitionen in den Wohnungsbau gefördert werden. Dies kann insbesondere in Städten mit hoher Nachfrage nach Wohnraum zu einem schnelleren Ausbau des Angebots führen.

Fazit

Der Wohnraummangel ist ein komplexes Problem, das multifunktionale und koordinierte Ansätze erfordert. Durch die Kombination von Verdichtung, modularen Bauweisen, sozialem Wohnungsbau, Umwidmung, Smart City-Technologien, gemeinschaftlichen Wohnformen, privaten Investitionen und internationalem Wissenstransfer kann der Bedarf an Wohnraum nachhaltig gedeckt werden. Diese Ansätze tragen nicht nur zur Schaffung von neuem Wohnraum bei, sondern fördern auch eine nachhaltige und integrative Stadtentwicklung.

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig und Magdeburg. Er ist ein guter Ratgeber für alle. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für immobilienspezifische Fragen, nicht nur für Leipzig und Magdeburg.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an (zugleich Verantwortlicher für diese Pressemitteilung):

Schwarzat Capital GmbH

Herr Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 034444909876

web ..: http://www.schwarzat-capital.de

email : info@schwarzat-capital.de

Die Schwarzat Capital GmbH wurde 2019 gegründet und sitzt in Lützen. Sie hält Immobilien in Mitteldeutschland, insbesondere Leipzig und Magdeburg, im Bestand. Sie wurde von Sven Schwarzat gegründet und wird weiterhin von ihm geführt.

