AGROsolution & BTU-Center Europe sind von 11.09. – 14.09.2025 auf der MeLa in Mühlengeez (D)

AGROsolution präsentiert sich zusammen mit dem Kooperationspartner BTU-Center Europe auf der diesjährigen MeLa in Mühlengeez im Freigelände, Block D, Stand-Nr. 19 (Maschinenring Lübeck-Eutin)

Der Pflanzenbau-Experte AGROsolution präsentiert sich dieses Jahr auf der MeLa in Mühlengeez (Mecklenburg-Vorpommern) noch kräftiger! Es gibt nämlich einen gemeinsamen Messestand mit dem BTU-Center-Europe auf dem Freigelände in Block D, Stand Nr. 19 unter dem Dach des Maschinenring Lübeck-Eutin.

Was erwartet die Besucher? Aktuelle Herausforderungen in der Landwirtschaft sind sicherlich der wachsende gesellschaftliche/politische Druck und die kontinuierlich zunehmenden Wetterextreme. AGROsolution und BTU haben sehr wertvolle Empfehlungen und Informationen v.a. für Besucher, die Interesse an einer Reduktion von chemischem Pflanzenschutz und Dünger sowie an dem Thema CO2-Einsparung haben und die in die Richtung einer nachhaltigen, umweltschonenden und ökologischen Landwirtschaft gehen wollen. Aber auch für alle konventionell arbeitetenden landwirtschaftlichen Betriebe gibt es viel Neues zu besprechen.

Ein großes Thema wird wieder die Wasserkonditionierung sein. Es gibt eine eigene Wasserfibel, die mittlerweile schon einen sehr guten Ruf in der Branche hat! Natürlich erhältlich auf dem AGROsolution&BTU-Messestand. Ein weiteres Thema bietet sich mit der Markteinführung von 4Plants STABIL an – einem brandneuen Produkt, das u.a. für Gewebs- und Halmstabilität der Kulturen sorgt.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich individuell auf ihren Betrieb zugeschnitten beraten. Unsere Pflanzenbau-Experten freuen sich und auch für Unterhaltung ist gesorgt. Es bietet sich die Chance, an einem zünftigen Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem die Geschicklichkeit der Teilnehmer gefragt ist.

Die Vorfreude auf interessante Gespräche und auf viele Besucher ist groß!

Die AGROsolution befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und mit dem Vertrieb von innovativen Düngetechnologien und handelt mit einer großen Bandbreite von Pflanzen- und Bodenhilfsstoffen. Diese bieten umfassende, biologische Lösungen für viele pflanzenbauliche Probleme in sämtlichen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AGROsolution GmbH

Frau Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43732774366-0

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende, landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit über 16 Jahren für innovative Düngetechnologien und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Pflanzen- und Bodenhilfsstoffe erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen. Das Linzer Unternehmen stellt mit der eigenen, hochmodernen Produktionsanlage in Linz Eigenmarken her und arbeitet mit den größten Agrarhändlern in Europa zusammen.



Pressekontakt:

AGROsolution GmbH

Frau Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

fon ..: +43732774366-0

email : presse@agrosolution.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.