Agenturtipp.de hat am 16. 04.2024 den SEO-Wettbewerb RankensteinSEO gestartet!

Der vierwöchige https://rankensteinseo.deutsche-politik-news.de/ RankensteinSEO wurde von Agenturtipp.de gestartet!

Vom Veranstalter Agenturtipp.de wurde am 16. 04.2024 der SEO-Wettbewerb RankensteinSEO gestartet.

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) im engeren Sinne umfasst alle Maßnahmen, welche Webadressen (URLs) bei Suchmaschinen im Ranking in der Regel in den unbezahlten Suchergebnissen (d.h. den SERPs, d.h. den sogenannten „organischen“ Ergebnissen) auf vordere Plätze bringen.

Ein SEO-Contest (Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs – oft auch Challenge genannt) hat in der Regel zum Ziel, eine Domain (bzw. eine Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie an einem Stichtag einen vorderen (im Idealfall den 1. Platz) bei der betreffenden Suchmaschine belegt.

Hier die wichtigsten Infos zum SEO-Contest RankensteinSEO:

Wettbewerbsaufgabe: Für den fiktiven Suchbegriff „RankensteinSEO“ bei Google bestmöglich ranken

Wettbewerbszeitraum: 4 Wochen

Wettbewerbsstart: Dienstag, 16.04.2024 um 11 Uhr

Wettbewerbsende: Dienstag, 14.05.2024 um 11 Uhr

Wettbewerbsanmeldung: Eine Anmeldung ist notwendig

Wettbewerbskosten für die Teilnahme: Keine!

Wettbewerbsbeschränkung: Keine – teilnehmen darf Jeder!

Veröffentlichung des Keywords auf dieser Seite am 16.04. um 11 Uhr

Die Rankings werden an 3 Stichtagen (10.05./13.05./14.05. um 11 Uhr) gemessen

Am Contest teilnehmende Seiten von uns:

Webseite (Subdomain) von Freie-Ppressemitteilungen.de: https://rankensteinseo.freie-pressemitteilungen.de/

Webseite (Subdomain) von Deutsche-Politik-News.de: https://rankensteinseo.deutsche-politik-news.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Internet-Service Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Herr Harald Gerhard Hildebrandt

Grenzweg 26

21218 Seevetal

Deutschland

fon ..: 017629470612

web ..: https://rankensteinseo.complex-berlin.de/

email : admin@complex-berlin.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Internet-Service Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Herr Harald Gerhard Hildebrandt

Grenzweg 26

21218 Seevetal

fon ..: 017629470612

web ..: https://rankensteinseo.complex-berlin.de/

email : admin@complex-berlin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.