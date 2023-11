AG Reederei Norden-Frisia: Rumpf für Elektro-Katamaran zum Outfitting in in den Niederlanden

Der Rumpf für den Elektro-Katamaran der AG Reederei-Norden Frisia ist zur Fertigstellung auf der DAMEN Werft im niederländischen Gorinchem angekommen. Die Inbetriebnahme erfolgt im Sommer 2024.

Ab Sommer 2024 wird die AG Reederei Norden-Frisia zwischen Norddeich und Norderney den ersten rein elektrisch betriebenen Katamaran (E-Kat) in der Deutschen Bucht einsetzen. Das Schiff wird mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit von 16 Knoten 150 Fahrgäste zu und von der Insel bringen.

Aktuell sind die Rumpfsegmente und das Hauptdeck zur Endmontage am niederländischen

Standort Gorinchem der DAMEN Shipyards Group eingetroffen. „Wir liegen damit im

Zeitplan und können rechtzeitig zur nächsten touristischen Hauptsaison mit dem EKat

CO?-neutral operieren“, betont Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann.

Die Segmente waren seit Anfang Mai in Kozle, dem polnischen DAMEN-Standort,

vorgefertigt worden. Der Transport über 1.100 Kilometer in die Niederlande erfolgte

in zwei Nachtetappen mit fünf LKW. Die Rümpfe mussten dafür in zwei Hälften geteilt

werden. Auf der DAMEN Werft in Gornichem werden die Rumpfteile und das

Hauptdeck nun wieder miteinander verschweißt. Anschließend folgt das so genannte

Outfitting, bei dem unter anderem weitere Wände im Innen- und Außenbereich

eingebaut, Module wie der Salon und die Brücke verschweißt und die Verkabelungen

installiert werden.

Der E-Kat ist Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts der AG Reederei

Norden-Frisia. „Mit dem E-Kat werden wir die Fahrzeit zwischen Norddeich und

Norderney fast halbieren und dabei keinen CO?-Ausstoß verursachen. Unser

langfristiges Ziel ist es, einen geschlossenen Kreislauf aus Stromproduktion und

Stromverbrauch zu schaffen“, so Reedereivorstand Carl-Ulfert Stegmann.

Maßnahmen für eine autarke Energiegewinnung befinden sich in der Umsetzung.

Erste mit Photovoltaikanlagen überdachte Parkflächen in Norddeich sind bereits

fertiggestellt. Alle weiteren Gebäude des Unternehmens werden ebenfalls auf ihre

Eignung geprüft und mit PV-Anlagen ausgestattet. Ein Projekt zur Zweitverwertung

von Altbatterien aus Elektroautos als Pufferspeicher für den Solarstrom befindet sich

in der Realisierungsphase.

Das neue Schnellschiff ist nach Vorgaben der Reederei Norden-Frisia speziell für

den Einsatz im ostfriesischen Wattenmeer konzipiert. „Aufgrund der Bauweise hat

der E-Kat einen Tiefgang von nur 1,2 Metern und kann die Insel so auch bei

niedrigen Wasserständen schnell erreichen“, erklärt Kapitän Stephan Ulrichs, der

seitens der AG Reederei Norden-Frisia zusammen mit Maschinist Okko Hojer die

Bauaufsicht führt.

„Der E-Kat erzeugt während des Betriebs keine CO? -Emissionen und auch das

Laden mit unserem über Solardächer gewonnenen Strom ist CO?-neutral. Damit

setzen wir voll auf die autarke Energieerzeugung vor Ort – ein wichtiger Schritt auf

dem Weg zur nachhaltigen Schiffsflotte“, führt Michael Garrelts, technischer

Inspektor bei der Norden-Frisia aus.

Die Fahrzeit mit dem E-Kat nach Norderney wird nur 30 Minuten betragen. In

Norddeich wieder angekommen, wird die Schiffsbatterie/der Akku in rund 28 Minuten

wieder aufgeladen und der E-Kat kann anschließend seine nächste Fahrt zur Insel

starten. Geplant ist, das Schiff in der Hauptsaison einzusetzen und bis zu achtmal

am Tag die Insel Norderney anzusteuern.

DATEN & FAKTEN

Länge: 32,3 Meter

Rumpfmaterial: Aluminium

Rumpfform: Katamaran (weniger Tiefgang, minimierter Strömungswiderstand)

Tiefgang: 1,2 Meter (ohne Trimmung bei voller Beladung)

Fahrgastzahl: 150

Fahrtzeit Norderney (11 km): 30 min.

Antrieb: 2 über Elektromotoren angetriebene Propeller (je 600 kW),

2 elektrische Bugstrahlruder (je 75 kW)

Geschwindigkeit: max. 19 kn

Zuladung: 11.250 kg

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem

Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich

zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund

um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia

als Kernunternehmen. Die Aufgabe der „Frisia“ ist nach wie vor die eines klassischen

Inselversorgers: Mit zehn Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im

Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und

Juist.

