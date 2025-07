AG Reederei Norden-Frisia nimmt Batteriespeicher in Betrieb

Das Projekt ist Teil eines Nachhaltigkeitskonzepts zur autarken Energieversorgung.

Die AG Reederei Norden-Frisia hat auf Ihrem Parkplatz P2 in Norddeich einen Batteriespeicher für selbst erzeugten elektrischen Strom in Betrieb genommen. Der Speicher besteht aus zwei 20-Fuß-Containern, die mit insgesamt neun Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) ausgerüstet sind. Darin können 1,849 MW/h Strom gespeichert werden. Die BESS basieren technisch auf Batterien aus dem Automobilbereich.

„Der Batteriespeicher ist ein weiterer Baustein in unserem umfassenden Konzept zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von elektrischer Energie“, sagt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. Im Mittelpunkt steht dabei der Elektrokatamaran Frisia E-I (E-Kat), den die Norden-Frisia zum Saisonstart 2025 in Betrieb genommen hatte.

Der E-Kat wird überwiegend von Strom angetrieben, der über rund 600 mit Solar-Paneelen überdachten PKW-Parkflächen der Reederei erzeugt wird. Der neue Batteriespeicher optimiert das Energiemanagement und den Autarkiegrad des Gesamtkonzepts noch weiter. „Mit dem BESS-System können wir den Anteil an selbst erzeugtem Strom zum Betrieb des E-Kat weiter steigern“, sagt Maraike Pommer, Projektmanagerin bei der AG Reederei Norden-Frisia.

Die AG Reederei Norden-Frisia betreibt auch auf weiteren auf Dächern, Carports und Freiflächen in Norddeich, Harlesiel, auf Norderney und Juist Photovoltaikanlagen. Auf den Parkflächen in Norddeich ist im Vorjahr zudem Niedersachsens größter Ladepark in Betrieb genommen worden. An insgesamt 242 Ladepunkten können die Fährgäste hier Ihre Elektroautos mit Strom betanken. Ein intelligentes System sorgt dafür, dass die Akkus der Autos am Abreisetag vollgeladen sind.

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 200 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen.

Die Aufgabe der „Frisia“ war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

