Lavendelöl bester Güteordnung gibt es nun bei dem Onlineshop für ätherische Öle und Duftöle, der Aromamanufaktur.com. Mit stolz präsentiert dieser nun ein biologisch hergestelltes Duftöl.

Die Aromamanufaktur.com freut sich, das neue Bio Lavendelöl in ihr Sortiment an ätherischen Bio Duftölen aufnehmen zu können. Das Bio Lavendelöl ist eines der am häufigsten verwendeten Öle in der Aromatherapie und hat eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf die körperliche und emotionale Gesundheit.

Das Lavendelöl wird aus den Blüten des Lavendelstrauches gewonnen und ist voller wertvoller Inhaltsstoffe, die für die Aromatherapie von großem Nutzen sind. Es enthält unter anderem Antioxidantien, die die Haut schützen und Alterungsprozesse verlangsamen sollen, sowie antimikrobielle Eigenschaften, die die Haut gesund halten können.

Das Bio Lavendelöl wird seit Jahrhunderten in der alternativen Medizin verwendet, um Stress und Anspannung abzubauen und die Stimmung aufzuhellen. Es wirkt beruhigend auf das Nervensystem und kann dazu beitragen, Schlafstörungen und Angstzustände zu lindern. Es eignet sich auch hervorragend zur Unterstützung der Hautpflege und kann bei Hautreizungen, Schuppenflechte und Akne helfen. Es wird auch in vielen Schönheitsprodukten verwendet, um die Haut zu beruhigen und zu glätten.

Neben seinen heilenden Eigenschaften ist das Bio Lavendelöl auch ein wunderbarer Duft, der beruhigend und entspannend wirkt. Es eignet sich daher auch hervorragend als Duftkerze oder in Duftlampen, um eine entspannende Atmosphäre in den eigenen vier Wänden zu schaffen. Es kann auch als natürliches Insektenschutzmittel verwendet werden, indem es in einem Raumdiffusor verwendet wird oder verdünnt auf die Haut aufgetragen wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass ätherische Öle immer mit Vorsicht verwendet werden sollten und niemals direkt auf die Haut aufgetragen werden sollten, ohne vorher mit einem Trägeröl verdünnt zu werden. Auch bei Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern sollten ätherische Öle immer mit Vorsicht verwendet werden und vor der Anwendung immer Rücksprache mit einem Arzt oder Heilpraktiker gehalten werden.

Der Onlineshop für ätherische Öle, die Aromamanufaktur.com ist stolz darauf, sehr hochwertige und biologisch angebaute Öle anzubieten, um sicherzustellen, dass ihre Kunden nur das Beste bekommen. Das neue Bio Lavendelöl ist eine wertvolle Ergänzung für jedes Sortiment an ätherischen Ölen und wir freuen uns, es unseren Kunden anbieten zu können.

Neben dem Bio Lavendelöl bietet die Aromamanufaktur.com auch eine Vielzahl anderer ätherischer Bio Duftöle an, darunter Zitronenverbene, Eukalyptusöl, Rosenöl, Sandelholzöl und viele mehr. Alle Öle werden sorgfältig ausgewählt und sind von höchster Qualität, um sicherzustellen, dass unsere Kunden nur das Beste bekommen.

„Wir bei der Aromamanufaktur.com glauben an die heilenden Kräfte der Natur und sind stolz darauf, unseren Kunden eine Auswahl an natürlichen Ölen zur Verfügung stellen zu können, die sie bei der Förderung ihrer körperlichen und emotionalen Gesundheit unterstützen können.“, so Herr Schmidt, der Pressereferent des Unternehmens. „Wir sind überzeugt, dass unser neues Bio Lavendelöl eine willkommene Ergänzung für jedes Sortiment an ätherischen Ölen sein wird und wir freuen uns darauf, es unseren Kunden anbieten zu können.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ST Global GmbH

Herr Markus Schmidt

Gymnasiumstr. 1

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-22002150

web ..: https://aromamanufaktur.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Der Onlineshop Aromamanufaktur.com bietet seit 2018 eine Vielzahl von Aromaprodukten wie ätherische Öle, Duftöle und Diffusoren an. Alle Produkte werden aus biologischen Materialien und eigener Produktion hergestellt. Diese Produkte sind für die Aromatherapie, Parfümerie und Raumdüfte gedacht. Es ist möglich, dass sie auch andere damit zusammenhängende Produkte wie Trägeröle und Zubehör wie Diffusoren anbieten. Der Shop sollte einfach zu navigieren sein und Kundenbewertungen, Beschreibungen sowie die Firmenmission, -Ziel oder -Vision bereitstellen um beste Qualität von Aromaprodukten zu gewährleisten.

