Adviserio – Strategische Entwicklung, Wachstum & Nachfolge für anspruchsvolle Praxisstrukturen deutschlandweit

Adviserio ist deutschlandweit tätig. Praxisnachfolge ist individuell und beginnt nicht erst mit dem Kauf oder Verkauf.

Adviserio begleitet als Premium-Berater größere zahnmedizinische und humanmedizinische Praxisstrukturen dabei, ihre Praxis in Wirtschaftlichkeit und Nachfolgefähigkeit frühzeitig strategisch weiterzuentwickeln – von der strukturellen Optimierung über den Aufbau moderner zukunftsfähiger Plattformen bis zur gezielten, diskreten Suche nach passenden Nachfolgern, Partnern oder Investoren.

Junge Zahnmediziner werden in mehreren Schritten begleitet, von der Orientierung über das passende Konzept bis hin zur Übernahme. Es gibt unterschiedliche Wege und Konzepte. Diese müssen zur passenden Lebensphilosophie passen, gleich ob 100 % Übernahme oder Beteiligung. Jeder Weg führt zum Erfolg.

Schwerpunkt Zahnmedizin und ausgewählte Bereiche der Humanmedizin

Der besondere Schwerpunkt von Adviserio liegt auf der Zahnmedizin. In der Humanmedizin konzentriert sich die Beratung auf größere und wirtschaftlich leistungsfähige Praxisstrukturen und Verbünde, insbesondere in der Allgemeinmedizin sowie ausgewählten fachärztlichen Bereichen wie Dermatologie, Orthopädie und Chirurgie.

Strategische Praxisnachfolge statt reiner Praxisvermittlung

Adviserio positioniert sich als strategischer Partner für Praxisinhaber, die ihre Praxis nicht nur übergeben, sondern unternehmerisch weiterentwickeln, professionalisieren und ihren Wert gezielt steigern möchten. Unser Fokus liegt auf größeren, wirtschaftlich starken Praxisstrukturen mit Entwicklungspotenzial – speziell in der Zahnmedizin sowie in ausgewählten Bereichen der Humanmedizin. Entscheidend ist nicht eine Kennzahl, sondern das Gesamtbild aus Standort, Ertragskraft, Behandlerstruktur, Personal und Patientenbasis, die die Praxis zukunftsorientiert ausrichten und damit eine Perspektive bieten.

Wir setzen bewusst früher an als klassische Praxisvermittler, agieren strategisch strukturierend: Häufig beginnt unsere Arbeit bereits fünf bis sieben Jahre vor einer möglichen Nachfolge. Gemeinsam mit den Eigentümern entwickeln wir Strukturen, die skalierbar, ertragsstark und für Nachfolger, Partner oder Investoren attraktiv sind. Dazu gehören unter anderem die Optimierung von Organisation und Behandlerstruktur, die Weiterentwicklung zu modernen Praxisstrukturen.

Unternehmerische Stärke trifft strategische Nachfolge

Im strategischen Fokus stehen vor allem Praxen und Plattformen mit einer nachhaltigen wirtschaftlichen Stärke von mindestens 300.000 Euro Gewinn je Eigentümer. Entscheidend ist dabei nicht allein die heutige Kennzahl, sondern der Standort und das Potenzial, eine Praxis in eine langfristig attraktive und übertragbare Unternehmensstruktur zu entwickeln.

Auch auf Käufer- und Nachfolgerseite in der Zahnmedizin sind wir premiumstark mit einem individuellen Beratungs-/Coachingansatz. Wir übernehmen gezielt Suchmandate frühzeitig, um diese perspektivisch persönlich, beruflich und unternehmerisch auf eine Nachfolge vorzubereiten. Hierbei identifizieren passende größere Praxen außerhalb einer reinen Praxisbörsenlogik. Wir verbinden Marktkenntnis, diskrete Direktansprache und wirtschaftliche Bewertung mit der Begleitung von Kaufpreis, Finanzierung, Verhandlung, Übergabe und Integration.

Unser Anspruch: Wir sind ein Partner in der strategischen Praxisnachfolge und stehen dabei für Premium-Beratung und Coaching von der strategischen Praxisentwicklung bis zur erfolgreichen Nachfolge- oder Wachstumstransaktion.

Ziel ist stets eine Lösung, die wirtschaftliche Interessen, die Zukunftsfähigkeit der Praxis, die Perspektive der Mitarbeitenden und die langfristige Entwicklung der Struktur miteinander verbindet.

Kontakt und Anfahrt

Adviserio GmbH, Josef-Reiert-Straße 4, 69190 Walldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 09:00-17:00 Uhr

Telefon: 06227 – 842 952 9

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