Karlsbad, 08.05.2023. Mit der neuen Version 8.0 des Across Language Server hat die Across Systems GmbH ein neues Major Release ihrer Software für Übersetzungsmanagement veröffentlicht. Die neue Version bietet zahlreiche innovative Funktionen, die Anwender bei der wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Übersetzung ihrer Inhalte unterstützen.

Zu den Highlights von Across v8.0 zählt eine modernisierte Benutzeroberfläche, die eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung ermöglicht. In der Context View können Änderungen im Zieltext nun direkt neben dem Quelltext vorgenommen werden. Dies ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten sowohl bei der Übersetzung als auch bei der Korrektur und Nachbearbeitung. Das Modul Qualitätsmanagement wurde erweitert und optimiert, um den Übersetzern nachvollziehbare Korrekturvorschläge im jeweiligen Kontext zu liefern. Auch das Projektmanagement im Übersetzungsprozess wurde verbessert. So werden jetzt beispielsweise Informationen über maschinell vorübersetzte Absätze in der Lieferkette auch in den Reports weitergegeben.

Das innovative maschinelle Übersetzungssystem AcrossMT, das die Across Systems GmbH ebenfalls neu auf den Markt gebracht hat, wurde nahtlos in Across v8.0 integriert. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für zukünftige Funktionen, wie z. B. automatisches Retraining.

Insgesamt wurde die Performance der Software deutlich gesteigert, um ein noch schnelleres Arbeiten zu ermöglichen.

„Wir sind sehr stolz auf die Veröffentlichung von v8.0 und davon überzeugt, dass unsere Anwender von den neuen Funktionen und Verbesserungen begeistert sein werden“, so Marina Oreskovic, Product Owner bei der Across Systems GmbH. „Wir haben die Entwicklungen in der Branche und das Feedback unserer Kunden genutzt, um einen Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Übersetzungssoftware zu setzen. Jetzt freuen wir uns darauf, zu sehen, wie die neue Version die Arbeitsabläufe unserer Kunden verbessern wird.“ Mit der neuen Across v8.0 sind Unternehmen für ihre internationalen Projekte bestens gerüstet.

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung zu begegnen.



