Absetzbecken dienen der Vorreinigung von Abwasser und sind aus vielen Branchen nicht mehr wegzudenken. Viele Unternehmen nutzen die kostengünstige Variante „Absetzbecken mieten“.

Absetzbecken sind eine wichtige Komponente für verschiedene Branchen und Einsatzgebiete. Sie dienen der Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten und finden daher häufig Verwendung in der Abwasserbehandlung, der Lebensmittelindustrie, der Chemie- und Petrochemie Industrie sowie im Bergbau und der Landwirtschaft.

Die Verwendung von Absetzbecken optimiert Produktionsprozesse und reduziert die Umweltbelastung, denn durch das Abtrennen von Feststoffen aus Abwässern und Prozesswasser kann das Wasser effizienter und kostengünstiger gereinigt werden. Die Feststoffe können anschließend umweltgerecht entsorgt oder wiederverwendet werden.

Bei Zieglmeier Tankhandel hat man sich auf die Vermietung von Absetzbecken spezialisiert und bietet Absetzbecken für fast alle individuellen Anforderungen. Die Absetzbecken sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können flexibel angepasst werden. So können Produktionsprozesse effektiv optimiert und gleichzeitig Kosten gespart werden.

Im Unternehmen legt man großen Wert auf beste Qualität und einen zuverlässigen Service. Zum Thema Absetzbecken kaufen oder Absetzbecken mieten stehen fachkundige Mitarbeiter zur Verfügung, die die passende Lösung für alle Anforderungen finden. Außerdem steht auf der unternehmenseigenen Website ein Konfigurator zur Verfügung, mit dem man als Kunde eine Vorauswahl treffen kann.

Am besten gleich ausprobieren auf www.tankhandel.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://wassertanks.pro

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

Pressekontakt:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

fon ..: 08252-90962-0

web ..: https://wassertanks.pro

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.