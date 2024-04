ABODO® Premium Plus, das nachhaltige Fassaden- und Terrassenholz erster Güte

ABODO Premium Plus bietet einzigartige Schönheit und beste Dauerhaftigkeit unter den nachhaltigen Terrassenholz- und Fassadenholz-Angeboten.

Die Eigenschaften sprechen beim Fassaden- und Terrassenholz für ABODO Premium Plus. Nebst bestmögicher Dauerhaftigkeit (EN 350-Wert: 1), zertifizierter Nachhaltigkeit und Kosten-Vorteilen, löst Sidler Holz mit den Premium Plus Produkten zusätzlich das Problem der Entstehung von Mikro-Risschen. ABODO Premium Plus ist das technisch und optisch führende Angebot bei nachhaltigem Outdoor-Holz.

Seine Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit sind garantiert durch:

– FSC-zertifiziertes Plantagenholz, aus praktisch astfreier neuseeländischer Radiata-Kiefer

– Die spezielle thermische Modifizierung dieser Radiata-Kiefer, welche die Haltbarkeit und Stabilität dramatisch erhöht.

(Dabei wird eine ästhetisch schöne, braune Färbung erreicht, die zu wunderschönem Terassen-Ambiente führt: siehe Bild.)

Dank speziellem thermischem Modifikations-Prozess bietet ABODO Vulcan Fassaden- und Terrassenholz:

– Sehr hohe Dauerhaftigkeit (höchste Resistenzklasse 1: EN 350)

– Sehr schönes schokoladenbraunes Aussehen (verwittert grau, wenn es unbeschichtet bleibt)

– 50% geringeres Quellen und Schwinden als konventionelle Radiata-Kiefer = höhere Stabilität und weniger Bewegung bei Belastung

– Verbesserte thermische Eigenschaften (mit 20-30 % besserer thermischer Leistung als konventionelle Radiata-Kiefer).

Ausführlichere Informationen bietet die 8-seitige Broschüre unter:

https://drive.google.com/file/d/1Ijs_M8W65hW529faX8aGAWy8v9XmBaCh/view?usp=sharing .

ABODO Premium Plus ist erhältlich beim spezialisierten Baufachhandel oder bei der Sidler Holz AG ( www.sidlerholz.ch ).

