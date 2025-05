Abkühlung für heiße Tage: Lampenwelt.de präsentiert Ventilatoren, Poolbeleuchtung & Co.

Zum Wohlfühlen trotz Sommerhitze stellt Lampenwelt Ventilatoren und leuchtende Sommerideen rund um den Pool vor.

Schlitz, 15. Mai 2025 – Wenn die Sommerhitze im Anmarsch ist, wird es Zeit für angenehme Abkühlung. Eine frische Brise von Ventilatoren – in der Outdoorlounge, den Wohnräumen oder auch dem Büro – ist für den Sommer obligatorisch. Von Deckenventilatoren mit und ohne Licht bis zu Stand- und Tischventilatoren ist die Auswahl groß. Das Beste: Ventilatoren mit Rückwärtslauf machen uns das ganze Jahr über Freude, denn im Winter verteilen sie die Heizungsluft im Raum. Zusätzlich zur frischen Brise im Sommer widmen wir uns ansprechender Dekobeleuchtung rund um den Pool im eigenen Garten. Schwimmende Solarlampen, leuchtende Möbel und bunt leuchtende Figuren sind das Must-have für Abkühlung mit Flair. Lampenwelt.de präsentiert:

Frischekick für die Outdoor-Lounge

Wenn das Thermometer die 30 Grad knackt, sind wir für jeden Lufthauch dankbar. Ein Deckenventilator über der Sitzecke auf Balkon oder Terrasse ist die Lösung für angenehme Sommernachmittage im Freien. Wenn die kühlenden Frischluftspender zusätzlich mit LED-Licht ausgestattet sind, können wir auch am Abend davon profitieren und in warmweißem Lichtflair den Tag ausklingen lassen.

Lichtideen rund ums kühle Nass

Ein Pool im eigenen Garten ist ein Traum, den sich immer mehr Menschen erfüllen. Hält der Hochsommer erst Einzug, sind Dekoleuchten rund ums kühle Nass ein Muss. Von der schwimmenden Solarleuchte über leuchtende Getränkekühler in allen Facetten bis zum bunt leuchtenden Loungemöbel ist die Auswahl groß. Besonders bei Kids beliebt sind Motivleuchten wie Boot oder Hai, die in bunten RGB-Farben auf dem Wasser treiben. Allen Dekoleuchten für den Pool gemein ist die angemessen Schutzart von IP68.

Standventilatoren als flexible Sommerbegleiter

Nicht nur im Freien, auch in den Wohnräumen vertreiben wir die Sommerhitze ein Stück weit mit Ventilatoren. Stand- und Tischventilatoren haben den Vorteil, dass sie im Handumdrehen platziert sind und flexibel von einem Raum in den anderen gestellt werden können – ganz nach Bedarf. Von großen Modellen, die auf dem Boden neben Schreibtisch, Bett & Co. Platz finden, bis zu handlichen Tischventilatoren für Tresen, Fensterbank und Beistelltisch sind die Facetten vielfältig. Und auch stilistisch bringen Stand- und Tischventilatoren einen Mehrwert: Retro-Fans, Minimalisten oder auch Skandi-Liebhaber können ihren persönlichen Frischluftspender ganz nach Vorliebe passend auswählen.

Begleiter für das ganze Jahr: Deckenventilatoren mit Licht

Deckenventilatoren mit Licht sorgen nicht nur für Abkühlung, sondern auch für warmes Lichtflair – mit nur einem Stromanschluss. Ihr Design variiert ganz nach Geschmack von Modellen mit Rotorblättern aus Holz, Metall oder Kunststoff bis zu optisch reduzierten Varianten ohne sichtbare Flügel. Da leise Motoren heute der Standard sind, sind Deckenventilatoren auf für Schlafräume geeignet. Tipp für volles Ventilatoren-Potenzial: Im Sommer sorgen Deckenventilatoren für die nötige Brise frische Luft. Im sogenannten Winterbetrieb wird die warme Heizungsluft besser im Raum verteilt, was eine deutliche Heizkostenersparnis mit sich bringen kann.

