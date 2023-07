Ab in die (innere) Mitte! Yoga-Wochen im exklusiven Park Igls Medical Spa Resort in Innsbruck-Igls, Tirol

Innsbruck-Igls, Österreich. „Namaskaram!“ Von 27. August bis 10. September 2023 lädt das Park Igls Medical Spa Resort zu den Medical-Yoga-Wochen.

Yoga in Kombination mit der Modernen Mayr-Medizin in einem der führenden privaten Medical SPAs weltweit: Für die Teilnehmer:innen der Yoga-Woche im Park Igls „ist das ein intensiver und wertvoller Weg zu einer besseren Körperwahrnehmung, neuer Energie und Achtsamkeit“, ist Dr. Peter Gartner, Chefarzt im Park Igls, überzeugt.

Intensiv deshalb, weil das einwöchige Programm am Weg zur inneren Mitte sehr dicht ist. Es umfasst neben den Yoga-Einheiten einen medizinischen Gesundheits-Check, eine ärztliche Kontrolluntersuchung mit manueller Bauchbehandlung sowie eine Abschlussuntersuchung als auch drei Vollmassagen und drei wohltuende Detox-Wickel mit Bienenwachs. Vier Yoga-Lektionen finden in der Gruppe statt, eine Lektion als Personal Training Yoga.

Hatha-Yoga im Zentrum

Praktiziert wird eine Ausrichtung auf die korrekte anatomische Bewegung und Haltung, vorwiegend mit Asanas (Übungen) aus dem Hatha-Yoga – einer der beliebtesten Yoga-Stile, die auch Anfänger:innen ohne Vorkenntnisse durchführen können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Atem- und Energieübungen sowie Entspannung. Und zwischen den Programmpunkten? Bleibt genug Zeit für Saunagänge, Relaxen am Pool oder im idyllischen Naturpark, Bewegungstrainings im Panorama-Gym des Hauses oder draußen in herrlicher Naturkulisse.

Yoga-Wochen im Park Igls Medical Spa Resort 27. August bis 10. September 2023

27. August bis 03. September 2023 (in deutscher Sprache)

03. September bis 10. September (in englischer Sprache)

im 7-Tages-Package inkludiert sind:

* Medizinische Erstuntersuchung – ganzheitlicher Gesundheitscheck

* Kontrolluntersuchung

* Abschlussuntersuchung

* 4 Yoga-Lektionen in der Gruppe

* 1 Personal Training Yoga

* 3 Vollmassagen

* 3 Detox-Wickel mit Bienenwachs

* Moderne Mayr-Medizin nach individuellem Diätplan

* Tägliches Kneippen

* Wasser, Tee, Basenbrühe

* Benützen der SPA-Einrichtungen, Sauna, Panorama-Gym

* Aktiv- und Bewegungsprogramm

* Arztvorträge

buchbar ab 3.376 Euro pro Person im Doppelzimmer Standard

Info & Kontakt: www.park-igls.at Tel.: +43 512 377 305

