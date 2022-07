Familienfreundlichkeit, Spaß und Sonne verspricht die wohl familienfreundlichste aber auch „koolste“ Desti(nation) der Malediven: Kandima Maldives.

Das Resort im Dhaalu Atoll mit einem über 3km langen Sandstrand, 10 Restaurants & Bars punktet speziell bei Familien mit Highlights wie einem der größten Kids Clubs der Malediven, mit „koolen“ Aktivitäten wie Tauch- und Schnorchelprogramme für Groß und Klein sowie Sport und Fun, vielfältige Kulinarik auch für den Geschmack der kleinen Gäste und die Sky Family Studios sind perfekt für den Familienurlaub. So weiß das Kandima Maldives mit einem fantastischen und vor allem erschwinglichen All-Inklusive Angebot zu punkten, bei dem sich kleine und große Robinson Crusoes auf der Stelle wohlfühlen werden, denn happy kids = happy family!

* Der größte Kinderclub: Kandiland Kids Club

Das Highlight des Kandima Resorts für Kinder ist der Kandiland Kids Club, dessen mehrsprachiges Team komplett aus zertifizierten Erziehern besteht. Neben dem riesigen Abenteuerwasserspielplatz, der Kletterwand, den Spiel-, Bastel- und Kreativräumen gibt es jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm: Tattoos mit Henna, ein Lego-Contest, Schatzsuche, Entdeckungsmissionen durch die Natur vor und auf der Insel, Sandburgwettbewerben, Pizza backen, Malkurs, Tanzen, Yoga, Zumba und, und, und. Lernen und Spaß waren noch nie so kool und versprechen von der Früh bis in den Abend hinein beste Unterhaltung für alle jungen VIPs zwischen 4 und 12. Für alle jüngeren Gäste ab 12 Monate bietet das Kandiland einen Babysitter-Service von 9 Uhr in der Früh bis 1 Uhr in der Nacht an.



* Die perfekten Unterkünfte: die Sky Family Studios

Für Familien sind die Beach und Sky Studios genau das Richtige. Und das alles immer mit direktem Zugang zu den weißen Sandstränden und dem leuchtend blauen Wasser. Alle privaten Pools sind kindersicher und bieten gleichzeitig einen atemberaubenden Blick auf den Ozean. Aber es gibt auch Beach, Aqua und Ocean Villas mit Platz für bis zu vier Gäste.



* Essen & Snacken vom Feinsten von köstlichen Kindermenüs bis zur Gourmetküche, vom gesunden Salat bis zu Burgern und Pizzen

Das Kandima bietet insgesamt 10 unvergessliche Dining & BarLocations: darunter 3 Restaurants ganz für Fine Dining, die auch ein Menü speziell für die Kids im Angebot haben. Auch das ganztägige Buffet mit multikultureller Küche ist selbst auf die pingeligsten unter den Essern zugeschnitten. An gesundem, leckerem und vor allem kinderfreundlichem Essen herrscht in diesem tropischen Paradies kein Mangel. Das Buffet bietet auch die perfekte Möglichkeit, die Kids an neue Gerichte aus anderen Ländern heranzuführen. Selber die Kochlöffel schwingen können die kleinen Genießer bei den Koch- und Pizzabackkursen. Zusammen mit den Eltern können die Kleinen auch einen Mocktail- und Smoothie-Kurs besuchen.



* Die einzigartigste Unterwasserwelt der Welt

Die Inseln sind umgeben von Korallenriffen, in denen mehr als 1000 Arten von tropischen Fischen zu Hause sind. Das Kandima ist perfekt, um Schildkröten, Delfine, Mantarochen usw. zu beobachten. Mit dem einzigartigen Korallen-Adoptionsprogramm des Kandimas können Kindern zu kleinen Meeresbiologen werden und das Riff neu zu bepflanzen – und ganz nebenbei auch etwas über die Bedeutung von Umwelt- und Artenschutz lernen.



* Abenteuer für die gesamte Familie

Was die Abenteuerlust angeht, so hat natürlich jeder in der Familie seine ganz eigenen Ansprüche. Für den ultimativen Adrenalinkick sorgen neuerdings Parasailing, Seabob fahren sogar Skydiving. Kandimas Wassersport Center Aquaholics bietet Schnorchel-, Schnuppertauch- und Gerätetauchkurse auch in der Kategorie „Junior“ an. Für den gemeinsamen Familienspaß kann nach Schildkröten und Delfinen gesucht, nachts kleine oder große Fische gefangen oder in einem der tradionellen Dhoni Booten der Malediven in den Sonnenuntergang gefahren werden, oder für mehr Geschwindigkeit mit dem Speed Boot.



* Sport & Spaß

Auch an Land lockt die tropische Insel Desti(nation) mit allem, was das Herz von Klein und Groß an Sport und (Ent)Spannung begehrt. Es gibt 2 große Gästepools, darunter den größten der Malediven, den 100 m langen Außenpool an der Breeze Pool Bar. Tennis-, Volleyball und sogar ein Fußballfeld mitten im Indischen Ozean laden zum gemeinsamen Auspowern ein. Ein weiteres Highlight ist der Fitness Pavillon und Kandimas hochmoderer Fitnessclub Burn. Hier sind das Yoga- und Fitnessstudio zu Hause. Gleich nebenan verspricht das stylische esKape Spa mit asiatisch-inspirierte Massagen, Beauty-Programmen und Meditationssessions auch für die Kids eine wahre Entspannungsoase. Die Klassiker wie eine Movie- oder Karaoke-Night gibt es hier natürlich auch.



* Sicherheit ist für Familien mit Kinder besonders wichtig

Der sorgenfreie Aufenthalt der Gäste ist im Kandima durch eine exzellente gesundheitliche Versorgung unter einem Dach gesichert. Egal, was die Gäste benötigen, das Team von Kandima OnGuard kümmert sich um alle Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienefragen. Das Kandima Maldives betreibt dafür ein Medizinisches Zentrum unter deutscher Leitung mit Allgemeinmedizinern, Krankenschwestern, einem Zahnarzt und einem Tauchsicherheits-beauftragten, die rund um die Uhr für die Gäste da sind. Die Ausstattung reicht von Sprechzimmern, Untersuchungsräumen, einer Zahnklinik, Ultraschall, Röntgengeräten und Defibratoren bis hin zu einer Isolationsstation und ganz neu hat das Resort eine der wenigen Dekompressionskammern der Malediven.

