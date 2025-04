5FSoftware tritt der Gemeinwohl-Ökonomie bei – für eine nachhaltige und werteorientierte Wirtschaft

Die 5FSoftware GmbH ist neues Mitglied der Gemeinwohl-Ökonomie Bayern und stärkt damit sein Engagement für nachhaltige Softwareentwicklung und werteorientiertes Wirtschaften.

Regensburg, 26.03.2025 – In der Softwarebranche zählt oft der schnelle Erfolg – kurzfristige Lösungen und schnelle Releases stehen im Fokus. Doch wir sind überzeugt: Nachhaltigkeit bedeutet, langfristig und werteorientiert zu handeln – mit Verantwortung für die Zukunft.

Software muss nachhaltig sein. Sie sollte nicht nur technisch ausgereift, sondern auch langfristig stabil, ressourcenschonend und sinnvoll nutzbar sein. Denn Software hat nur dann echten Wert, wenn sie einen nachhaltigen Nutzen schafft – für Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft.

Diese Denkweise verfolgen wir nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch in unserem wirtschaftlichen Handeln. Deshalb freuen wir uns, nun offizielles Mitglied der Gemeinwohl-Ökonomie Bayern zu sein! Die GWÖ setzt sich für eine Wirtschaft ein, die nicht nur profit-, sondern werteorientiert ist. Sie basiert auf den Prinzipien der Menschenwürde, Solidarität, sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mitbestimmung.

Gemeinsam mit anderen Unternehmen setzen wir uns dafür ein, dass wirtschaftlicher Erfolg und Gemeinwohl kein Widerspruch sind – sondern zusammengehören.

Mehr über die Gemeinwohl-Ökonomie erfahren Sie unter www.germany.econgood.org.

Kontakt

5FSoftware GmbH

Rudolf-Vogt-Straße 21, 93053 Regensburg

Web: www.5fsoftware.de

E-Mail: info@5fsoftware.de

Telefon: +49 941 204 903 0

Über die 5FSoftware GmbH

Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.

Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen.

Mehr Info unter: www.5fsoftware.de

Pressekontakt:

5FSoftware GmbH

Herr Lennart Mahling

Rudolf-Vogt-Straße 21

93053 Regensburg

fon ..: +49 941 204 903 0

email : l.mahling@5fsoftware.de

