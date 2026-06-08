5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof bei den „Oprah Daily Hotel O-wards“ 2026 ausgezeichnet!

Auch Oprah weiß Qualität im Stubaital zu schätzen!

Stubaital, Österreich – 5.Juni 2026: Ein Meilenstein für das Luxus Wellness Hotel in Österreich: Das renommierte Fünf-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital zählt bei den „Oprah Daily Hotel O-wards 2026“ zu den weltweit besten Hotels für transformative Reisen und außergewöhnliche Wellnesserlebnisse. Bei den 3. „Hotel O-wards“ wurden 58 Wellnessresorts weltweit – nur drei davon in Österreich – gekürt. Die vollständige Liste ist in der speziellen „Summer Travel“ Juni Ausgabe von Oprah Daily und unter: oprahdaily.com

Für die diesjährigen „Hotel O-wards“, die von „Oprah Daily“, dem Newsbrand von Oprah Winfrey, vergeben werden, reiste die Oprah Daily Redaktion rund um den Globus, um weltweit transformative Hotels, Retreats, Kreuzfahrten und Wellness-Destinationen zu entdecken, die neu definieren, was es bedeutet, wirklich neue Kraft zu tanken. Von Rückzugsorten in den Bergen und medizinischen Wellness-Spas bis hin zu Refugien direkt am Strand bieten diese herausragenden Destinationen die ultimative Erholung für Geist, Körper und Seele.

Für Millionen von „Oprah Daily“-Lesern ist das Reisen weit mehr als nur ein Urlaub. Es ist eine Investition in die eigene Gesundheit, in Self-Care, persönliches Wachstum und bedeutsame Erlebnisse. Die „Hotel O-wards“ dienen als vertrauenswürdige Empfehlung für Reisende, die nach Destinationen suchen, die inspirieren, neue Kraft schenken und transformieren. Die Reiseexperten von „Oprah Daily“ zeichneten das SPA-HOTEL Jagdhof aufgrund seiner außergewöhnlichen Kombination aus authentischer österreichischer Gastfreundschaft, preisgekrönten Wellness-Einrichtungen, innovativen Spa-Konzepten, wie dem „My Life Changer“ Programm, luxuriösen Unterkünften und seiner atemberaubenden alpinen Lage im Herzen des Stubaitals aus.

Internationale Anerkennung für einen Wellness-Pionier: „Diese Auszeichnung bedeutet die Welt für uns! Es ist eine unglaubliche Ehre und ein stolzer Meilenstein für unser gesamtes Team“, erklärt Armin Pfurtscheller, Inhaber 5 Sterne SPA-HOTEL Jagdhof. „Die Wahl durch ,Oprah Daily‘ bestätigt unser Engagement, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die Körper und Geist gleichermaßen nähren und die beste Gastfreundschaft der österreichischen Alpen bieten.“

Der Jagdhof gilt seit Jahrzehnten als Vorreiter und Visionär der europäischen Spa & Wellnesswelt. Mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung festigt das Spa-Hotel Jagdhof seine Position als eines der führenden Wellness-Refugien. Das über 3.000 Quadratmeter große jSPA, ein vielseitiges Aktivprogramm, ganzheitliche Anwendungen und individuelle Betreuung machen das Hotel zu einer festen Größe in der Branche. Die Kombination aus Tradition, alpinem Flair, innovativem medizinischem Know-how, gesunder JBalance Küche und Service hebt das in der 3. Generation familiengeführte Haus besonders hervor.

Mit dem My Life Changer Programm geht der Jagdhof erneut einen innovativen Schritt. Das Konzept basiert auf aktuellen Erkenntnissen der Altersforschung und unterstützt Gäste dabei, ihre Lebensqualität durch nachhaltige Veränderungen im Alltag zu verbessern. Die Auszeichnung bestätigt die kontinuierliche Entwicklung und innovative Ausrichtung des Hauses, das seit Jahrzehnten als feste Größe der Wellnessbranche gilt.

Der Ehrenpreis krönt eine Reihe bedeutender Auszeichnungen, die das 5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof in den vergangenen Jahren erhalten hat. Bei den World Luxury Hotel, Spa & Restaurant Awards 2023 wurde das Haus als weltbestes Luxury Romantic Destination Spa, bestes Luxury Wellness Spa und bestes Luxury SPA-Hotel Österreichs ausgezeichnet. 2019 und 2020 wurde der Jagdhof zum weltbesten Luxury Wellness Hotel gekürt. 2022 erhielt der jSPA eine Auszeichnung bei den European HEALTH & SPA AWARDS für seine innovativen Spa-Konzepte. Im Jahr 2024 wählten die Mitglieder der Relais & Châteaux Gruppe den jSPA zum besten Spa weltweit innerhalb der Hotelvereinigung. 2025 kürte das SPA Inside Magazin mit dem Spa Star Award und in Österreich erhielt das Resort den LOOK Spa Award. Erst kürzlich verlieh der Guide Michelin dem Traditionshotel einen der begehrten Michelin Keys – ein weiteres Zeichen internationaler Anerkennung für Exzellenz und Gastlichkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPA-Hotel Jagdhof

Herr Armin Pfurtscheller

Scheibe 44

6167 Neustif im Stubaital

Österreich

fon ..: +43 5226 2666

web ..: https://www.hotel-jagdhof.at/

email : mail@hotel-jagdhof.at

5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten, des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels, gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit neuem, exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

Pressekontakt:

ziererCommunications GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

web ..: http://zierercommunications.de/

email : pr@zierercom.com

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