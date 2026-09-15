5 Jahre OhSheSells in Groß-Gerau: Von Vertrieb und Marketing zur Wachstumsberatung

Was aus einer ungeplanten Selbstständigkeit entstand, ist heute eine Beratung für IT-Unternehmen: OhSheSells feiert fünf Jahre – und blickt auf Umwege, Wendepunkte und Wachstum zurück.

Groß-Gerau, 15.09.2026 – OhSheSells feiert heute sein fünfjähriges Bestehen. Das 2021 von Larissa Gräff gegründete Unternehmen mit Sitz in Groß-Gerau hat sich von einer Idee rund um Vertrieb und Sichtbarkeit zu einer Beratung für mittelständische Unternehmen in den Bereichen Sales, Positionierung und Wachstum entwickelt. Der Schritt in die Selbstständigkeit entstand dabei zunächst aus einer schwierigen beruflichen Situation heraus – und der Weg danach verlief alles andere als geradlinig.

Vom ungeplanten Start zur Selbstständigkeit

Für Larissa Gräff beginnt der Weg in die Selbstständigkeit im April 2020. Nach ihrer Elternzeit war sie aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten auf eine Rückkehr in Teilzeit angewiesen. Eine entsprechende Teilzeitlösung war bei ihrem damaligen Arbeitgeber jedoch nicht möglich.

Im weiteren Verlauf ihrer Selbstständigkeit entstand OhSheSells mit dem Ziel, das bisherige Angebot breiter aufzustellen. Mit dem Tochterunternehmen OhSheWorks entwickelte sie zunächst ein Angebot für Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden während der Elternzeit begleiten und ihnen vermitteln wollten, dass sie auch in dieser Phase weiterhin Teil des Unternehmens sind. Das Konzept stieß am Markt jedoch auf wenig Zahlungsbereitschaft. Gleichzeitig schuf die Auseinandersetzung mit dem Geschäftsmodell die Grundlage dafür, belastbare Unternehmensstrukturen aufzubauen und die weitere Entwicklung strategischer anzugehen.

Zurück zu den eigenen Stärken

Auch wenn die Selbstständigkeit nie ihre erste Wahl war, blickt Gräff mit Dankbarkeit und Stolz auf die vergangenen fünf Jahre zurück. Als größten Wendepunkt für OhSheSells bezeichnet sie die Entscheidung im Jahr 2024, den Fokus wieder stärker auf ihre eigenen Wurzeln und Stärken im IT-Business zu legen. Die Branche begeistere sie vor allem durch ihre Dynamik, ihre Entwicklung, die Themen und die Menschen.

Gräff hat Business Technology Information studiert und bringt damit einen fachlichen Hintergrund an der Schnittstelle von Wirtschaft und Technologie mit. Außer ihrer Selbstständigkeit gestaltet Gräff auch das IT-UnternehmerInnen-Frühstück in Frankfurt aktiv mit, einen regelmäßig stattfindenden Austausch für technologieorientierte Unternehmen. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich, unter anderem bei IT for Work e. V., einem Fördernetzwerk für kleine und mittelständische IT-Unternehmen. Außerdem ist sie Mitgründerin der Mütter-Community Millie & Me.

Netzwerk, Expertise und der Blick nach vorn

Besonders stolz sei sie auf das Netzwerk, das sie sich in den vergangenen Jahren aufgebaut habe und auf das sie sich jederzeit verlassen könne, so Gräff. Auch ihr Wissen und das gewachsene Vertrauen in die eigene Expertise gehörten für sie dazu. „Das war für mich als junge Frau nicht immer selbstverständlich. Mittlerweile sehe ich mich als das, was ich bin: Expertin“, so Gräff.

Wenn sie ihrem früheren Ich heute etwas mitgeben könnte, dann wäre es vor allem, konstruktiver mit Fehlern umzugehen. Fehler gehörten zum Aufbau eines Unternehmens dazu und könnten auch schmerzhaft sein. Gleichzeitig müsse man vieles erst lernen, denn wie ein Unternehmen tatsächlich funktioniert, werde einem zuvor kaum vermittelt.

Mit Blick auf die Zukunft formuliert Gräff ihre Ziele bewusst klar: „Ich brauche kein riesiges Wachstum. Ich habe Lust auf strategische Themen und möchte im Raum Darmstadt als Expertin für Wachstum in IT-Unternehmen als eine der ersten Ansprechpartnerinnen genannt werden.“

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OhSheSells GmbH

Frau Larissa Graeff

Hölderlinstraße 15

64521 Groß-Gerau

Deutschland

fon ..: 01520 4482498

web ..: https://www.ohshesells.com

email : larissa.graeff@ohshesells.com

OhSheSells Consulting & Merchandise GmbH ist eine Sales- und Marketingberatung für IT- und Tech-Unternehmen mit Sitz in Groß-Gerau. Das Unternehmen besteht seit 2021 und wurde von Sales-Expertin Larissa Gräff gegründet. OhSheSells unterstützt Unternehmen dabei, ihren Vertrieb strukturiert aufzubauen und planbares Wachstum zu erreichen.

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