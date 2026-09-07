25 Jahre BdP – 25 Impulse – 24- Leben im Alter

Gemeinsam Leben gestalten: Heute erkennen, was morgen wichtig sein kann.
Impuls 24 – Gesund Altern
„Gemeinsam Leben gestalten: Heute erkennen, was morgen wichtig sein kann.“
Wissen in kürze
Wenn wir an unsere letzten Lebensjahre denken, dann wünschen wir uns, dass wir bis uns Gesundheit, Selbstbestimmung und Freiheit. Gut verständlich – die Realität sieht jedoch oft anders aus. In vielen Bereichen wird Unterstützung gebraucht und Pflegebedürftigkeit wird in Deutschland noch allzu oft als „Entmündigung“ wahrgenommen.
Der präventologische Perspektivwechsel
Klar, ist das Pflegebedürftigkeit in jedem Alter durch verschiedene Ereignisse auftreten kann. KANN aber nicht muss. Ob wir uns dann auch entmündigt und abhängig fühlen, können wir schon heute beeinflussen. Die richtige Vorbereitung erhält uns ein besseres Gefühl für unsere Gesundheit und eben auch Selbstbestimmung und Eigenständigkeit.
Der Alltagstipp
Nehmen Sie sich eine ruhige Minute und überlegen Sie sich: Wo ist mir in meinem Leben meine Eigenständigkeit am wichtigsten? Sind es die Finanzen, Gesundheitsvorsorge, Aufenthaltsbestimmung …. Und Schritt 2: Wer ist in diesem Bereich Profi? Suchen Sie sich genau dort Hilfe. Vereinbaren Sie einen Termin, lassen Sie sich beraten.
Dieser Impuls wurde von unserer Präventologin Susann Heeks verfasst.
NRW
Ihr Schwerpunkt: Gemeinsam Leben gestalten:
Heute erkennen, was morgen wichtig sein kann.
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Präventologinnen und Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen e.V. gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologinnen und Präventologen, Studierende des Fernstudienganges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wirken kontinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.
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