25.-31. Juli 2025 Ocean Discovery Week im The NAUTILUS MALDIVES mit dem Unterwasserfotografen Simon Lorenz

Der deutsche Unterwasserfotograf Simon Lorenz bietet spezielle Workshops und Gesprächsrunden im The Nautilus an!

Die ultra-luxuriöse Privatinsel The Nautilus Maldives hat oft außergewöhnliche Experten aus unterschiedlichsten Bereichen zu Gast. Während der Ocean Discovery Week vom 25. bis zum 31. Juli 2025 setzt The Nautilus auf den renommierten deutschen Unterwasserfotografen Simon Lorenz. Als Unterwasserfotograf war Simon Lorenz bereits für CNN, BBC, NatGeo und NGOs wie dem WWF sowie den Vereinten Nationen tätig. Seine Arbeiten zieren die Titelblätter zahlreicher Zeitschriften und Magazine.

Die Luxus Privatinsel liegt in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay und bietet über 40 außergewöhnliche Tauchplätze. Die Tauch- und Schnorchelexpeditionen mit Simon Lorenz versprechen Begegnungen mit Manta-Rochen, Walhaien und lebendigen Korallengärten. Während der Ocean Discovery Week bringt der zertifizierte PADI-Instructor und Photo-Coach im The Nautilus den Gästen die faszinierende Unterwasserwelt des UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll, in dem The Nautilus liegt, näher.

Während der Ocean Discovery Week bietet Simon Lorenz Workshops und Gesprächsrunden zu den marinen Ökosystemen des Indischen Ozeans und der Malediven an. Simon Lorenz wurde in Bonn geboren und lebte lange in Berlin, bevor es ihn in die weite Unterwasserwelt zog. Über die Ästhetik hinaus dient seine Fotografie als überzeugende Stimme für den Meeresschutz weltweit. Als engagierter Verfechter des Haischutzes sitzt er im Beirat der Hong Kong Shark Foundation und kämpft aktiv für deren Schutz. Die erlernten Theorien lassen sich bei den Tauch und Schnorcheltouren in der Praxis umsetzen.

Zusätzlich zum Programm mit Simon Lorenz offeriert The Nautilus eine kuratierte Mischung aus Abenteuer und Ruhe. Wer Nervenkitzel sucht kann aufregende Jetski-, Seabob- oder E-Foil-Expeditionen unternehmen, auf Delfinbeobachtungsfahrten gehen oder Meeresschildkröten auf einem Hello-Turtle-Abenteuer begegnen. Für Ruhesuchende bietet das Solasta Spa mit Sonnenaufgang-Yoga, achtsamer Atemarbeit und Wasserklang-Heilungsmeditation Ruhepole an. Das Young Wonderes-Kinderprogramm bietet mit Korallenpflanz-Workshops, Bubble Maker Kursen, Unterwasser-Schatzsuchen und Aquarell-Kunst-Kursen ein altersgerechtes und kreativitätsförderndes Programm an, das Kindern spielerisch die Relevanz von Naturschutz aufzeigt.

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

