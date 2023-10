24 Stunden Pflege: Mehr als Seniorenbetreuung

Seit einigen Jahren ist 24 Stunden Pflege zu Hause im Trend, und das nicht nur für pflegebedürftige Senioren. Die rund um die Uhr Hilfe kann auch kurzfristig in Anspruch genommen werden.

24 Stunden Pflege statt Pflegeheim, diese Option wählen immer mehr betagte Menschen und ihre Angehörigen. Der Grund ist einfach: Vor allem für ältere Menschen ist es schwierig, den Wohnort zu wechseln. Mit einem Wohnortwechsel im Alter gehen oft große Verunsicherung, das Gefühl der Entwurzelung und damit auch der rasche geistige Abbau einher. Vor allem im Alter benötigt man eine vertraute Umgebung, die Menschen, die man kennt und klare Abläufe. Darum ist die 24-Stunden-Pflege als Form der Betreuung und Pflege immer mehr im Kommen.

Dass man diese Art der Betreuung aber nicht nur aus Altersgründen brauchen kann, wissen die wenigsten Menschen. Ganz klar, ältere Menschen benötigen oft Hilfe bei Aktivitäten des täglichen Lebens, wie Ankleiden, Baden, Einkaufen, und bei der Einnahme von Medikamenten. Auch Personen mit Demenz benötigen eine kontinuierliche Betreuung und Beaufsichtigung, die oftmals von den Angehörigen nicht mehr geleistet werden kann. Doch auch Menschen, die an schweren und fortgeschrittenen Krankheiten leiden, benötigen kontinuierliche Pflege und Schmerzmanagement – ganz egal, wie alt sie sind. Hier kann die 24 Stunden Pflege dabei unterstützen, die letzten Lebenstage in Würde in gewohnter Umgebung verbringen zu können.

Die 24 Stunden Pflege kann aber auch kurzfristig notwendig sein, weiß man bei „Hilfe in Würde“, einer Institution, die Hilfskräfte vermittelt und Betroffenen bei der Abwicklung der Formalitäten unterstützt. Nach einem Unfall oder einer Operation kann es notwendig sein, dass jemand für eine begrenzte Zeit während der Genesung rund um die Uhr überwacht und betreut wird. In Österreich wird 24 Stunden Pflege je nach Bundesland unterschiedlich gefördert – mehr dazu erfährt man auf der Website von Hilfe in Würde: www.hilfe-in-wuerde.at.

Hilfe in Würde wurde im Jahr 2004 gegründet und hat sich zum ältesten und erfahrensten Vermittler für 24h Betreuung in Österreich entwickelt. Hilfe in Würde bietet 24 Stunden Betreuung für ältere und pflegebedürftige Personen durch kompetente, freundliche Fachkräfte.

Die über Hilfe in Würde vermittelten Pfleger und Pflegerinnen sind bestens ausgebildet und sorgen für eine Pflege Atmosphäre von Respekt und Würde. Mehr als 3000 zufriedene Kunden haben uns in der Vergangenheit bis heute ihr Vertrauen geschenkt.

