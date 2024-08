2024 wird STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o stark expandieren

Das Unternehmen expandiert jetzt verstärkt nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz sowie in die BENELUX-Staaten und nach Frankreich.

STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o produziert hochwertige und langlebige Solartracker für ein- und zweiachsige Photovoltaikanlagen und Wärmekollektoren

Die STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o wurde am 01. Januar 2024 zu 50% durch die niederländische Dutch Intraco Holding B.V. und zu 50% von einem deutschen Investor übernommen.

Das Unternehmen wurde 1990 in Krakow von Herrn Gwalbert Stefanski als Solar Tracker Polska gegründet und hat bis zur Übernahme und zur Umfirmierung mehr als 300 Projekte erfolgreich realisiert. Um das bisherige Wissen und die langjährigen Erfahrungen zu sichern, wurde Herr Gwalbert Stefanski in der Solar Tracker Polska Sp.z o.o die Leitung der Entwicklungs- und Innovationsabteilung übertragen.

Solar Tracker Polska Sp.z o.o ist auf die Konstruktion, den Bau, die Montage und den Betrieb von ein- und zweiachsigen Solartrackern spezialisiert.

1-achsiges Trackersystem STP SA-20

Unsere einachsigen Solartracker sind Trägersysteme, mit denen Photovoltaikmodule und Wärmekollektoren immer die stärkste Sonneneinstrahlungsintensität zu einem bestimmten Zeitpunkt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verfolgen und nicht, wie nur bei einfachem GPS-Tracking, eine theoretisch vorher errechnete Intensität.

Das einachsige Solartrackersystem STP SA-20 nutzt ein von uns selbst entwickeltes innovatives Differenzialsystem, sodass er auch bei starker Bewölkung der optimale Einstrahlungswinkel gefunden wird. Hier kann bis zu über 50 % mehr Energie im Vergleich zu stationären Anlagen gewonnen werden.

2-achsiges Trackersytem DSO-4000

Das zweiachsige Trackingsystem DSO-4000 ist sehr energieeffizient, wobei der Eigenenergieverbrauch keine 3kW/h im Jahr Jahr übersteigt. Durch den Einsatz von zweiachsigen Solartrackern kann 60% mehr Energie im Vergleich zu stationären PV-Anlagen gewonnen werden.

Der große Vorteil besteht darin, der Sonne in zwei Ebenen in einem breiten Winkelbereich zu folgen, wobei STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o einen eigenen Entwurf des gesamten elektronischen Systems ensetzt. Der Rotationswinkel beträgt im Ost-West-Azimut 280°, in Nord-Süd-Richtung bis zu 80°. Die ausführenden Elemente sind immer zwei elektrische Stellantriebe mit einer Leistung von jeweils 50 W. Sie können mit Gleichstrom aus einer Batteriebank mit einer Nennspannung von 12 V oder aus einem stabilisierten Netzteil ( ebenfalls eine eigene Designoption, aber zusätzlich kostenpflichtig) betrieben werden.

Gut zu wissen – wir können unsere Trackersysteme auch indiduell anbieten

Beide Trackersysteme sind in der Standardversion kurzfristig innerhalb Europas lieferbar. Bei außereuropäischen Bestellern ist die längere Ausliefeungszeit individuell.

Solar Tracker Polska Sp.z o.o liefert auf Kundenwunsch jede technisch machbare Größe und individuelle Gestaltung. Wir sind hier u.a. auch auf den Einsatz in potentiellen Schwerwettergebieten (z.B. an Küsten, auf Inseln und im Gebirge) spezialisiert.

Solar Tracker Polska Sp.z o.o entwirft, plant, baut und montiert auch großflächige ein-, und/oder zweiachsige Tracker – Photovoltaikparks und Agri-PV-Anlagen. Wir planen und gestalten weltweit alle Projekte immer auf Basis der 3D-ScaniFly Photometrie für die Verschattungsanalysen an den vorgesehenen Installationsorten durch.

Solar Tracker Polska Sp.z o.o ist in Polen beheimatet und alle qualitativ hochwertig verarbeiteten Tracker werden ausschließlich in Polen unter Einhaltung aller europäischen Normen und der jeweiligen nationalen Vorgaben produziert.

Wir wollen expandieren

und suchen daher Kontakt zu entsprechend qualifizierten Fachunternehmen sowie zum renommierten Fachgroßhandel.

Wir haben eine sehr flache Struktur und Sie verhandeln bei uns immer sofort mit der Entscheiderebene. Das erwarten wir auch von unseren zukünftigen Partnern.

Unsere Produkte setzen wir ausschließlich über B2B-Strukturen am Markt ab und liefern nicht an private Endkunden.

Solar Tracker Polska Sp.z o.o ist an langfristigen Geschäftsbeziehungen interessiert und daher sehr flexibel in der Gestaltung einer Zusammenarbeit.

Nutzen Sie bitte zu Beginn das Kontaktformular unter https://solar-tracker.pl/kontakt/ . Wir melden uns umgehend direkt unter ihren angegebenen Möglichkeiten bei Ihnen.

STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o baut auf diesen Erfahrungen und Technologien auf und entwickelt neue innovative Ideen.

Über Dutch Intraco Holding B.V.:

Die niederländische Dutch INTRACO Holding B.V. (www.dutch-intraco.eu) ist Muttergesellschaft mit Mehr- und Minderheitsbeteiligungen an Tochterunternehmen in Europa, die in den Bereichen Energieerzeugung * Energiespeicherung * Energieeffizienz – Energieautarkie tätig sind.

Darüber hinaus vertritt Dutch INTRACO innovative und/oder stark spezialisierte Unternehmen aus den o.a. Bereichen in unterschiedlichen Funktionen in ganz Europa.

