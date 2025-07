1A-Spezialportale für Industrie & Logistik – Neue Jobbörsen für starke Arbeitgebermarken

Jobs-der-Bahn.de, Jobs-bei-Amazon.de, Jobs-der-Post.de, Jobs-beim-Autobauer.de und Jobs-beim-Lieferdienst.de bündeln Stellenangebote für systemrelevante Branchen mit hohem Personalbedarf.

Hannover, Juli 2025 – Ob Bahn, Paketdienst, Online-Versand oder Automobilproduktion – in vielen deutschen Schlüsselbranchen fehlen Fachkräfte. Logistik, Transport und Industrie zählen heute zu den am stärksten wachsenden Beschäftigungsfeldern. Gleichzeitig kämpfen Unternehmen mit Rekrutierungsproblemen und hoher Fluktuation. Um Arbeitgeber gezielt mit passenden Bewerber:innen zu vernetzen, geht nun eine Reihe branchenspezifischer Jobportale an den Start.

Zu den neuen Spezialportalen zählen:

Jobs-der-Bahn.de – für Fachkräfte und Quereinsteiger im Schienenverkehr

Jobs-bei-Amazon.de – für Logistik, Lager, Versand und interne Services beim Online-Giganten

Jobs-der-Post.de – für Zusteller:innen, Fahrer und Fachkräfte bei Post- und Paketdiensten

Jobs-beim-Autobauer.de – für Produktions-, Entwicklungs- und Werkslogistikjobs bei deutschen Automarken

Jobs-beim-Lieferdienst.de – für Fahrer:innen, Lagerkräfte und Dispatcher im boomenden Liefersegment

Alle Portale gehören zum Netzwerk von 1A-Stellenmarkt.de, das auf die gezielte Ansprache von Bewerbergruppen setzt. „Viele Menschen wollen einen klaren Zugang zu Jobs bei bekannten Marken. Gleichzeitig brauchen Unternehmen Plattformen, auf denen sie genau ihre Zielgruppe erreichen – ohne Streuverluste“, erklärt ein Sprecher des Portals.

Große Marken – große Nachfrage

Allein die Deutsche Bahn will bis 2030 rund 100.000 neue Mitarbeitende gewinnen. Amazon beschäftigt bereits über 40.000 Menschen in Deutschland – mit weiterem Ausbau. Die Deutsche Post DHL Group, eine der größten Arbeitgeberinnen im Land, stockt kontinuierlich Personal für Zustellung, Transport und Sortierung auf. Gleichzeitig stehen viele Automobilhersteller vor dem Umbau ihrer Werke für die Elektromobilität und suchen dafür neue Fachkräfte. Und nicht zuletzt explodiert der Bedarf an Zusteller:innen und Fahrpersonal in Lieferdiensten – gerade in urbanen Zentren.

Themenportale bieten gezielte Orientierung

Bewerber:innen finden auf den Spezialportalen nicht nur aktuelle Stellenangebote, sondern auch Hinweise zu Einstiegsmöglichkeiten, Voraussetzungen, Bewerbungstipps und in Kürze weiterführende Informationen zu Ausbildung, Teilzeitoptionen oder Quereinstieg in den jeweiligen Branchen.

Auch Unternehmen profitieren

Arbeitgeber, die ihre Stellen über 1A-Stellenmarkt.de veröffentlichen, profitieren automatisch von einer zusätzlichen Präsenz auf den jeweils passenden Spezialportalen – ohne zusätzlichen Aufwand. Damit verbessern sie ihre Sichtbarkeit bei passenden Bewerber:innen und erhöhen die Reichweite ihrer Personalsuche deutlich.

Die neuen Spezialportale werden kontinuierlich weiterentwickelt und redaktionell ausgebaut. Geplant sind zusätzlich thematische Jobplattformen für Verwaltung, Gesundheit, Einzelhandel und weitere systemrelevante Branchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

1A Infosysteme GmbH

Herr Jörg Teichler

Goseriede 1

30159 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511-45089914

web ..: https://www.1A-Stellenmarkt.de

email : presse@1a-infosysteme.de

Die 1A Infosysteme GmbH mit Sitz in Hannover ist seit 1999 erfolgreicher Betreiber digitaler Themenportale.

Zur Portalgruppe gehören die seit Jahren etablierten Marktplätze wie 1A-Portale.de (als zentraler Hub), 1A-Automarkt.de, 1A-Immobilienmarkt.de, 1A-Stellenmarkt.de, 1A-Reisemarkt.de.

Insgesamt betreibt das Unternehmen heute über 100 Portale, darunter viele regionale Marktplätze und branchenspezifische Plattformen – mit stetigem Ausbau seit 2025 und internationalen Plänen unter newchoise.com ab 2026.

Pressekontakt:

1A Infosysteme GmbH

Herr Jörg Teichler

Goseriede 1

30159 Hannover

fon ..: 0511-45089914

email : presse@1a-infosysteme.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.