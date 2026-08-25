16 neue Immobilienmarktberichte für Nordhessen, Südniedersachsen und Ostwestfalen-Lippe

Die neuen Auswertungen zeigen, wie stark sich regionale Immobilienmärkte unterscheiden – und warum belastbare Kaufpreisdaten für Eigentümer wichtiger werden.

Lehmann Immobilien bündelt amtliche Marktdaten für die Märkte zwischen Kassel, Göttingen und Paderborn – mit Fokus auf tatsächliche Marktbewegungen statt pauschaler Quadratmeterpreise

Hofgeismar/Kassel/Warburg, 25. August 2026. – Der Immobilienmarkt zwischen Kassel, Göttingen und Paderborn ist alles andere als einheitlich. Während in einzelnen Städten Einfamilienhäuser den Markt prägen, spielen andernorts Eigentumswohnungen, Hochschulen, Arbeitsplätze, Pendlerverflechtungen oder regionale Wirtschaftsstrukturen eine deutlich größere Rolle. Pauschale Aussagen über „den Immobilienmarkt in Hessen“, „den Immobilienmarkt in Niedersachsen“ oder „den Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen“ greifen deshalb häufig zu kurz.

Lehmann Immobilien hat vor diesem Hintergrund 16 regionale Immobilienmarktberichte für Nordhessen, Südniedersachsen sowie Ostwestfalen-Lippe und angrenzende Märkte veröffentlicht. Die Auswertungen betrachten unterschiedliche Teilmärkte rund um Kassel und Nordhessen, Göttingen und Südniedersachsen sowie Paderborn, Warburg, Marsberg und weitere Standorte im ostwestfälischen Raum.

Ziel der Berichte ist es, regionale Marktdaten fachlich einzuordnen und Eigentümern, Kaufinteressenten und Verkäufern eine realistischere Orientierung zu geben. Grundlage sind öffentlich zugängliche Daten der zuständigen Gutachterausschüsse, die jeweiligen Bodenrichtwertinformationssysteme sowie kommunale und landesstatistische Quellen.

„Wer sich heute mit dem Wert einer Immobilie beschäftigt, stößt sehr schnell auf eine Vielzahl von Preisangaben. Dabei wird häufig nicht ausreichend unterschieden, ob es sich um Angebotspreise, Durchschnittswerte, Bodenrichtwerte oder tatsächlich ausgewertete Kaufvertragsdaten handelt“, erklärt Andreas Lehmann, Immobilienmakler und Sachverständiger (IHK). „Für eine seriöse Einordnung des Marktes ist diese Unterscheidung entscheidend.“

Regionale Teilmärkte statt pauschaler Durchschnittswerte

Gerade im Raum zwischen Nordhessen, Südniedersachsen und Ostwestfalen-Lippe zeigen sich erhebliche Unterschiede. Ein Einfamilienhaus im Kasseler Umland folgt einer anderen Nachfrage- und Preislogik als eine Eigentumswohnung in Göttingen. In Paderborn wiederum wirken andere wirtschaftliche und demografische Faktoren auf den Markt als in Warburg, Marsberg oder kleineren Städten Nordhessens.

Auch innerhalb einzelner Städte können die Unterschiede erheblich sein. Mikrolage, Grundstücksgröße, Baujahr, Modernisierungszustand, energetische Qualität, Grundriss und infrastrukturelle Anbindung wirken sich unmittelbar auf die Nachfrage und damit auf die Preisfindung aus.

Der Immobilienmarktbericht Kassel betrachtet deshalb neben der allgemeinen Marktentwicklung unter anderem amtliche Marktdaten, Bodenrichtwerte, Wohnlagen und die Besonderheiten verschiedener Teilmärkte:

https://immolehmann.de/immobilienmarktbericht-kassel/

„Ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis kann eine erste Orientierung geben. Er sagt aber noch nicht, welchen Wert ein konkretes Haus oder eine konkrete Wohnung am Markt tatsächlich erzielen kann“, so Lehmann. „Entscheidend ist, die verfügbaren Daten in den jeweiligen lokalen Zusammenhang zu setzen.“

Tatsächliche Kaufverträge und Angebotspreise sind nicht dasselbe

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Marktberichte liegt auf der Unterscheidung zwischen Angebotspreisen und tatsächlich realisierten Markttransaktionen.

Immobilienportale zeigen zunächst, zu welchen Preisen Immobilien angeboten werden. Diese Werte spiegeln die Preisvorstellungen der Verkäufer beziehungsweise Vermarkter wider. Die Gutachterausschüsse werten dagegen notariell beurkundete Kaufverträge aus. Dadurch entsteht eine wesentlich belastbarere Grundlage für die Beurteilung tatsächlicher Marktbewegungen.

Die amtlichen Daten können beispielsweise Aufschluss darüber geben, wie viele Immobilien gehandelt wurden, welche Objektarten besonders häufig verkauft wurden und welches Geldvolumen in einem regionalen Markt umgesetzt wurde.

Gleichzeitig besitzen auch diese Daten Grenzen. Ein Mittelwert kann einen Markt beschreiben, aber nicht automatisch den Wert einer konkreten Immobilie bestimmen.

Göttingen: Wissenschaftsstandort mit differenziertem Wohnungsmarkt

Besonders deutlich wird die Bedeutung regionaler Unterschiede am Beispiel Göttingen. Universität, Universitätsmedizin, Forschungseinrichtungen und ein breiter Dienstleistungssektor sorgen dort für eine vielfältige Nachfrage nach Wohnraum.

Gleichzeitig bestehen innerhalb der Stadt sehr unterschiedliche Teilmärkte. Innenstadt, Ostviertel, Nordstadt, Weende, Geismar, Grone sowie die eingemeindeten Ortschaften folgen unterschiedlichen Preis- und Nachfragestrukturen.

Bei Eigentumswohnungen spielen beispielsweise Lage, Grundriss, Hausgeld, Rücklagen und der Zustand des Gemeinschaftseigentums eine wichtige Rolle. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern rücken dagegen Grundstück, energetischer Zustand, Modernisierungsbedarf und Mikrolage stärker in den Vordergrund.

Der vollständige Immobilienmarktbericht Göttingen ist hier abrufbar:

https://immolehmann.de/immobilienmarktbericht-goettingen/

„Die Stadt allein bestimmt noch keinen Immobilienwert“, erklärt Lehmann. „Innerhalb weniger Kilometer können sich Käufergruppen, Vermietbarkeit und Zahlungsbereitschaft deutlich verändern. Genau deshalb müssen regionale und lokale Daten immer mit den Eigenschaften des konkreten Objekts zusammengeführt werden.“

Paderborn und Ostwestfalen-Lippe mit eigener Marktdynamik

Auch Paderborn zeigt, weshalb eine differenzierte Betrachtung sinnvoll ist. Als Wirtschafts-, Hochschul- und Technologiestandort besitzt die Stadt eine andere Nachfragebasis als kleinere Kommunen im weiteren Umfeld.

Für das Marktjahr 2025 weist der zuständige Grundstücksmarktbericht für Paderborn mehr als 1.200 Kauffälle aus. Neben mehreren hundert Eigentumswohnungen entfiel ein bedeutender Anteil auf Ein- und Zweifamilienhäuser einschließlich Doppel- und Reihenhäusern.

Solche Zahlen zeigen, dass hinter dem Begriff „Immobilienmarkt Paderborn“ ein aktiver und zugleich differenzierter Markt steht. Entscheidend bleibt jedoch, in welchem Teilmarkt sich ein konkretes Objekt befindet.

Der regionale Marktbericht für Paderborn ist unter folgender Adresse veröffentlicht:

https://immolehmann.de/immobilienmarkt-paderborn-marktbericht/

Im weiteren ostwestfälischen und angrenzenden Raum unterscheiden sich die Rahmenbedingungen erneut. Warburg ist als historisch gewachsene Stadt mit zahlreichen Ortsteilen anders strukturiert als Paderborn. In Marsberg und anderen stärker ländlich geprägten Märkten spielen wiederum Erreichbarkeit, Infrastruktur, Grundstücksgrößen und der verfügbare Gebäudebestand eine größere Rolle.

„Immobilienmärkte enden nicht an Landesgrenzen“, sagt Lehmann. „Käufer orientieren sich an Arbeitsplätzen, Verkehrswegen, Hochschulen, Infrastruktur und Wohnqualität. Der Raum zwischen Kassel, Göttingen und Paderborn besteht deshalb nicht aus einem einheitlichen Immobilienmarkt, sondern aus zahlreichen miteinander verbundenen regionalen Teilmärkten.“

Energetischer und baulicher Zustand gewinnen an Gewicht

Neben der Lage gewinnt der Zustand einer Immobilie bei Kaufentscheidungen zunehmend an Bedeutung. Kaufinteressenten berücksichtigen heute nicht nur den Kaufpreis, sondern auch Finanzierungskosten, mögliche energetische Modernisierungen, Instandhaltungsaufwand und zukünftige Betriebskosten.

Das betrifft insbesondere ältere Bestandsimmobilien.

„Der Markt differenziert stärker nach Qualität“, erklärt Lehmann. „Zwei Häuser in derselben Straße können aufgrund von Modernisierungszustand, Energieeffizienz, Grundriss oder Grundstück eine deutlich unterschiedliche Nachfrage auslösen.“

Für Verkäufer bedeutet dies, dass eine realistische Preisstrategie an Bedeutung gewinnt. Ein hoher Angebotspreis führt nicht automatisch zu einem hohen Verkaufserlös.

Bleibt eine Immobilie aufgrund einer überhöhten Preisvorstellung lange am Markt, kann dies die Vermarktung sogar erschweren.

„Der höchste Angebotspreis ist nicht automatisch der beste Verkaufspreis“, so Lehmann. „Entscheidend ist, eine Immobilie von Beginn an nachvollziehbar im richtigen Teilmarkt zu positionieren.“

Marktberichte liefern Orientierung, aber keinen automatischen Immobilienwert

Die 16 regionalen Marktberichte sind deshalb ausdrücklich nicht als einfache Preislisten konzipiert.

Sie sollen zeigen, welche Daten für einen regionalen Markt verfügbar sind, wie diese fachlich einzuordnen sind und welche Unterschiede zwischen einzelnen Teilmärkten bestehen.

Bodenrichtwerte beschreiben beispielsweise typisierte Lagewerte des Bodens. Sie berücksichtigen nicht automatisch den Zustand eines Gebäudes. Durchschnittliche Kaufpreise wiederum können Unterschiede bei Baujahr, Grundstück, Ausstattung und Modernisierung nur eingeschränkt abbilden.

Für die Bewertung eines konkreten Hauses oder einer Wohnung müssen deshalb unter anderem folgende Faktoren gemeinsam betrachtet werden: Mikrolage, Grundstück, Wohnfläche, Baujahr, baulicher Zustand, energetische Qualität, Modernisierungen, Ausstattung, rechtliche Besonderheiten und die aktuelle Nachfrage im jeweiligen Marktsegment.

„Ein Marktbericht beantwortet die Frage, was in einer Region passiert“, erklärt Lehmann. „Eine Immobilienbewertung beantwortet dagegen die Frage, was dieser Markt für genau diese Immobilie bedeutet. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen.“

Mehr Transparenz für Eigentümer

Mit den regionalen Marktberichten möchte Lehmann Immobilien insbesondere Eigentümern eine nachvollziehbare Grundlage für Entscheidungen bieten.

Wer über einen Verkauf nachdenkt, steht häufig zunächst vor der Frage, welcher Preis realistisch ist. Online verfügbare Preisangaben können einen ersten Eindruck vermitteln, bergen jedoch das Risiko, unterschiedliche Datenarten miteinander zu vermischen.

Die Berichte sollen deshalb nicht mit möglichst spektakulären Preisangaben arbeiten, sondern Unterschiede sichtbar machen und Datenquellen fachlich einordnen.

„Eigentümer sollten nachvollziehen können, auf welcher Grundlage eine Einschätzung zustande kommt“, sagt Lehmann. „Transparenz und eine realistische Marktbetrachtung sind langfristig hilfreicher als scheinbar exakte Durchschnittswerte, die für das einzelne Objekt möglicherweise kaum Aussagekraft besitzen.“

Die insgesamt 16 regionalen Immobilienmarktberichte decken unterschiedliche Teilmärkte in Nordhessen, Südniedersachsen sowie Ostwestfalen-Lippe und angrenzenden Regionen ab. Die Inhalte werden bei neuen amtlichen Veröffentlichungen überprüft und aktualisiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lehmann Immobilien

Andreas Lehmann

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Deutschland

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email : mail@immolehmann.de

Über Lehmann Immobilien

Lehmann Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Hofgeismar und Tätigkeitsschwerpunkt im Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen. Das Unternehmen begleitet Eigentümer, Käufer und Investoren bei der Bewertung, dem Verkauf und der Vermittlung von Wohnimmobilien in den Regionen Paderborn, Warburg, Marsberg, Kassel, Hofgeismar, Göttingen und den angrenzenden Landkreisen.

Inhaber Andreas Lehmann setzt auf eine fundierte Immobilienbewertung, regionale Marktkenntnis und eine persönliche Beratung. Grundlage der Wertermittlungen bilden unter anderem die amtlichen Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse, Bodenrichtwerte, Immobilienrichtwerte sowie aktuelle Entwicklungen auf den regionalen Immobilienmärkten. Ziel ist eine nachvollziehbare und marktgerechte Bewertung, die Eigentümern und Kaufinteressenten eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bietet.

Lehmann Immobilien ist Mitglied im BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft und profitiert dadurch vom regelmäßigen fachlichen Austausch sowie von aktuellen Entwicklungen rund um den deutschen Immobilienmarkt.

Darüber hinaus ist das Unternehmen an das Multi-Listing-System (MLS) der IMAG AG angeschlossen. Dieses Netzwerk ermöglicht die Zusammenarbeit mit zahlreichen qualifizierten Immobilienmaklern und erweitert die Reichweite von Immobilienangeboten über die eigene Region hinaus. Verkäufer profitieren dadurch von einer größeren Sichtbarkeit ihrer Immobilie und einem erweiterten Kreis potenzieller Kaufinteressenten – sowohl regional als auch überregional.

Der Anspruch von Lehmann Immobilien ist es, Eigentümer während des gesamten Verkaufsprozesses persönlich zu begleiten – von der ersten Wertermittlung über die Entwicklung einer individuellen Vermarktungsstrategie bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss beim Notar. Fachkompetenz, Transparenz und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit stehen dabei im Mittelpunkt.

Über die Region hinaus bekannt ist das Unternehmen auch durch Bullmastiff Rudi, der Andreas Lehmann regelmäßig zu Außenterminen, Besichtigungen und Veranstaltungen begleitet. Für viele Kundinnen und Kunden ist Rudi längst ein sympathisches Markenzeichen von Lehmann Immobilien und steht für die persönliche, bodenständige und nahbare Unternehmenskultur.

Weitere Informationen zu Lehmann Immobilien, der kostenfreien Online-Immobilienbewertung und den Leistungen rund um den Immobilienverkauf finden Interessierte unter https://immolehmann.de.



Pressekontakt:

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