Diesel oder Elektro? Eine Modellrechnung zeigt, wie stark die Wahl des Antriebs und die eigene Stromversorgung die Betriebskosten beeinflussen. Entscheidend ist nicht allein der Kaufpreis.

Köln, 19. November 2026. Steigende Betriebskosten, unsichere Energiepreise, Investitionen in neue Technik: Viele mittelständische Unternehmen müssen genauer rechnen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Der Fuhrpark ist dabei ein erheblicher Kostenfaktor. Doch lohnt sich der Umstieg auf Elektrofahrzeuge tatsächlich? Und welchen Beitrag kann Solarstrom vom eigenen Hallendach leisten?

Das Informationsportal Energiecheck Betrieb hat dazu eine Modellrechnung erstellt. Verglichen wurden zwei ähnlich große Transporter mit Diesel- beziehungsweise Elektroantrieb. Als Beispiel dient ein mittelständischer Lieferbetrieb mit zehn Fahrzeugen, die jeweils 30.000 Kilometer im Jahr fahren.

Ergebnis: Über sechs Jahre liegen die errechneten Gesamtkosten der Dieselflotte bei rund 762.000 Euro. Die Elektroflotte kommt auf rund 604.000 Euro. Ein Unterschied von 158.000 Euro.

Warum der Kaufpreis wenig über die tatsächlichen Kosten verrät

Bei der Anschaffung liegen die beiden untersuchten Fahrzeugmodelle erstaunlich dicht beieinander. Der Dieseltransporter kostet rund 44.000 Euro netto, das vergleichbare Elektrofahrzeug knapp 47.000 Euro. Bei zehn Fahrzeugen sind das zunächst rund 28.000 Euro Mehrkosten. Hinzu kommt die Ladeinfrastruktur.

Den Ausschlag geben die laufenden Kosten. Die zehn Dieseltransporter verbrauchen im Modell jährlich Kraftstoff für knapp 50.000 Euro netto. Die Elektroflotte benötigt bei einem angenommenen Gewerbestrompreis von 23 Cent je Kilowattstunde Netzstrom für rund 22.000 Euro jährlich, wenn sie ausschließlich aus dem Netz lädt.

Noch günstiger wird die Stromversorgung, wenn das Unternehmen mit Solarenergie einen Teil der benötigten Energie selbst erzeugt.

Das Hallendach wird zum wirtschaftlichen Faktor

Im untersuchten Beispiel verfügt der Betrieb über eine Photovoltaikanlage mit 150 Kilowattpeak. Sie versorgt einen Teil des Hallenbetriebs und der Elektrofahrzeuge mit selbst erzeugtem Strom. Überschüsse werden eingespeist.

Wichtig für einen fairen Vergleich: Auch die Dieselvariante nutzt dieselbe Photovoltaikanlage. Denn Solarstrom kann sich für einen Betrieb unabhängig vom Fahrzeugantrieb rechnen.

Ein weiterer Befund des Energiecheck Betrieb: Ein großer Batteriespeicher ist nicht automatisch die wirtschaftlichste Lösung. Im untersuchten Fall fahren die Elektrotransporter mit intelligenter Ladesteuerung günstiger als mit zusätzlichem stationärem Speicher. Ob sich ein Speicher lohnt, hängt unter anderem von Betriebszeiten, Stromverbrauch und möglichen Lastspitzen ab.

Erst rechnen, dann investieren

Die Gesamtkostenrechnung berücksichtigt neben den Fahrzeugpreisen auch Energie, Wartung, Ladeinfrastruktur, Finanzierung und angenommene Restwerte nach sechs Jahren. Sie basiert auf konstant

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