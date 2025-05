15. Mai ist internationaler Tag der Familien – So finden Familien das passende Hilfsangebot

– Offizieller Gedenktag der Vereinten Nationen

– Familien nehmen Hilfsangebote tw. aus Angst vor Verurteilung und Scham nicht an

– Tipps zum Finden des passenden Angebots

Am 15.5.2025 ist der Internationale Tag der Familien. Dieser Gedenktag der Vereinten Nationen steht dieses Jahr unter dem Titel „Familienorientierte Politiken für nachhaltige Entwicklungen“. In Deutschland gibt es dafür bereits viele öffentliche und teils kostenlose Hilfsangebote.

Der Übergang vom Paar zur Familie und die Zeit mit jungen Kindern erfordern viel Neuordnung und Neuorientierung. Beratungen können hier mit Struktur und Best Practices helfen.

Trotzdem erreichen viele dieser Angebote die Familien nicht. Scham und die Angst in der Beratung verurteilt zu werden, halten manche Familien und Paare von einer Beratung ab.

„Das ist traurig, denn in einer guten Beratung sollte es nie um Schuld und Verurteilung gehen“, sagt der Hamburger Online-Paartherapeut Dr. Philipp Riehm. Mit zwei einfachen Checks können Familien leicht herausfinden, ob eine Beratungsstelle gut für sie ist.

„1. Hat die beratende Person unser Anliegen richtig verstanden? Und 2. Wurde uns ein Weg zur Lösung aufgezeigt oder wurden wir beurteilt?“, ist der Rat von Riehm.

„Wir wissen aus der Therapieforschung, wie wichtig ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zwischen Therapeut:in und Klient:in für den Erfolg einer Beratung ist“, führt der Experte weiter aus.

Familien finden Beratungsstellen über Suchmaschinen. Der Experte empfiehlt mehrere Anbieter auszuprobieren, bis die passende Beratungsstelle gefunden ist.

Dr. Philipp Riehm arbeitet weltweit als Online-Paartherapeut mit deutschsprachigen Paaren. Als Herausgeber des deutschsprachigen Paartherapie-Forschungsnewsletters arbeitet er daran, die Kluft zwischen Therapieforschung, Therapiepraxis und Klient:innen zu schließen.

