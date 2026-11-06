13-mal SpaCamp: Perspektivwechsel in der Wellnessbranche?

Seit 2018 ist Tanja Klindworth Medienpartnerin des SpaCamps: Die SPANESS-Gründerin ordnet die wichtigsten Impulse des Branchentreffens ein und sieht eine zentrale Zukunftsfrage für die Hotellerie:

Was tut Menschen wirklich gut?

Rund 180 Fachleute aus der deutschsprachigen Spa-Hotellerie und Wellnessbranche trafen sich vom 12. bis 14. Oktober im TAUERN SPA Zell am See-Kaprun zum SpaCamp 2026. Unter dem Motto re:connect standen Longevity, Regeneration, Künstliche Intelligenz, Gästeerlebnisse und die Zukunft der Spa-Teams auf dem Programm. Für Tanja Klindworth, Gründerin des WellBeing- und Reisemagazins SPANESS und seit 2018 Medienpartnerin der Veranstaltung, war es die 13. Teilnahme. Ihre Beobachtung: Neben Innovationen und neuen Geschäftsmöglichkeiten rückt eine grundlegendere Frage wieder stärker in den Mittelpunkt: Warum bieten wir etwas an, und was bewirkt es tatsächlich beim Menschen?

Weniger Überangebot, mehr Wirkung

Ob bei der Gestaltung von Spa-Konzepten, der Beratung von Gästen oder dem Einsatz neuer Technologien: In den Sessions wurde wiederholt hinterfragt, ob immer mehr Auswahl und Ausstattung tatsächlich zu besseren Erlebnissen führen. Dagmar Rizzato von Rizzato Spa Consulting beschäftigte sich mit der Frage, wie Hotels zu Orten echter Regeneration werden. Joram Schirmaier von der JK-Holding stellte das klassische Spa-Menü infrage und plädierte dafür, Gästen mehr Orientierung bei der Auswahl passender Anwendungen zu geben. Keven Prünster vom Schlosshotel Kitzbühel zeigte, wie kleine Details und persönliche Begegnungen emotionale Gästeerlebnisse schaffen.

„Die spannendste Frage aus der Fachveranstaltung ist für mich nicht, was ein Spa noch alles anbieten kann. Sondern, warum es das anbietet und vor allen Dingen, was davon beim Menschen wirklich ankommt“, sagt Tanja Klindworth. „Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen ständig erreichbar sind und immer neue Impulse verarbeiten müssen. Hotels und Spas können einen wertvollen Gegenpol schaffen. Dafür braucht es nicht zwangsläufig immer mehr Technik oder Treatments, sondern Haltung und ein klares Konzept, fachliche Kompetenz und Menschen, die verstehen, was ihren Gästen guttut.“

Menschlichkeit als wirtschaftlicher Faktor

Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz und die Arbeitsbedingungen in der Spa-Hotellerie wurden diskutiert. Die zentrale Frage lautet dabei nicht, ob Technologie eingesetzt werden sollte, sondern wie sie sinnvoll entlastet und mehr Raum für persönliche Betreuung schafft. Gleichzeitig zeigte die Diskussion über den Weggang von Spa-Managern aus der Hotellerie, wie eng Gästeerlebnis und Mitarbeiterkultur miteinander verbunden sind. Wertschätzung, klare Verantwortlichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht nur interne Themen, sondern Voraussetzungen für glaubwürdige Gastfreundschaft.

Klindworth begleitet einen großen Teil der Sessions redaktionell und arbeitet zentrale Erkenntnisse für die Thesenpapiere des SpaCamp-Whitepapers 2026 auf. Darüber hinaus betreut sie touristische Projekte und entwickelt als Content-Creatorin Inhalte zu Wellness, Prävention und Gesundheitstourismus – unter anderem für PR-Agenturen, Destinationen, Orte und touristische Organisationen. Die Verbindung aus journalistischer Arbeit, Tourismusmarketing und langjähriger Branchenerfahrung ermöglicht ihr einen differenzierten Blick auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Spa-Hotellerie. Ergänzend veröffentlicht sie einen persönlichen Rückblick auf SPANESS sowie einen Branchenbeitrag auf hotelier.de.

„Longevity bedeutet für mich nicht einfach, möglichst lange zu leben, sondern möglichst lange gesund zu bleiben und Lebensqualität zu erhalten. Dafür brauchen wir definitv mehr als einzelne Anwendungen. Es geht um Schlaf, Bewegung, Ernährung, soziale Beziehungen, Natur, Regeneration und die Frage, wie wir unseren Alltag gestalten. Die Wellnesshotellerie kann dazu beitragen, wenn sie diese Themen sinnvoll zusammenführt und erlebbar macht“, so Klindworth.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPANESS Wellbeing work. life. travel.

Frau Tanja Klindworth

Wiessengrund 9

27419 Tiste

Deutschland

fon ..: +49 (0) 151 2235 5322

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email : info@spaness.de

Über SPANESS und Tanja Klindworth

Tanja Klindworth ist Gründerin von SPANESS, einem WellBeing- und Reiseblog mit Schwerpunkten auf Wellness, Gesundheit, Reisen und bewusstem Erleben. Sie arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Tourismusmarketing, PR und redaktioneller Berichterstattung. Seit 2018 begleitet SPANESS das SpaCamp als Medienpartnerin. Mit ihrer kontinuierlichen Berichterstattung verbindet Klindworth aktuelle Branchenthemen mit eigenen Beobachtungen und praktischen Perspektiven für die Hotellerie und den Gesundheitstourismus.

Pressekontakt:

SPANESS Wellbeing work. life. travel.

Frau Tanja Klindworth

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