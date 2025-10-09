10. Oktober Welttag seelische Gesundheit / World Mental Health Day

Welttag Mentale Gesundheit – Mental Health Day 2025 am 10. Oktober

Am 10. Oktober ist „World Mental Health Day“: ein internationaler Aktionstag, der daran erinnert, wie essenziell seelisches Wohlbefinden für Lebensfreude, Gesundheit und innere Balance ist – wichtig für die Menschen selber und ebenso wichtig für Wirtschaft und Gesellschaft – ist. Nur wer mental gesund ist, kann auf Dauer gute Leistung bringen und für sich und andere sorgen. Genau dieses Thema steht auch im Mittelpunkt des Frauenkongress Hannover, der am 18. Oktober stattfindet.

Unter dem Motto „Inspiration. Entwicklung. Vernetzung.“ lädt der Kongress Frauen dazu ein, sich selbst wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen – mit spannenden Vorträgen, Workshops und Begegnungen, die Mut machen und Kraft geben. Mentale Gesundheit, Achtsamkeit und Selbstfürsorge ziehen sich wie ein roter Faden durch das Programm.

„Aus vielen Gesprächen weiß ich, wie sehr sich die meisten Frauen zwischen den vielen Anforderungen aufreiben. Sie funktionieren und geben alles für Familie und Beruf, stellen sich selber aber hintendran. Doch um langfristig körperlich und psychisch gesund zu bleiben, ist es extrem wichtig, gut für sich selbst zu sorgen – um dann gut für andere da sein zu können“, sagt Gil Maria Leichtle, ausgebildete Mentaltrainerin und Impulscoach.

„Deshalb mache ich den FrauenKongress – um den Frauen viel Inspiration zu bieten: wertvolle Vorträge, Kurzcoachings und Wellness, dazu Austausch und Begegnung. Ein richtig wertvoller Tag für alle Frauen – und der niedrige Preis für die hochwertige Veranstaltung ist mein persönliches Geschenk an die Frauen.“

Der Frauenkongress Hannover bietet Raum, um innezuhalten, neue Perspektiven zu entdecken und die eigenen Ressourcen zu stärken – ein Tag voller Energie, Begegnung und echter Lebensfreude.

Ob in inspirierenden Keynotes, kreativen Workshops oder bei einer Klangreise zum Abschluss – hier geht es um echtes Wohlbefinden und lebendige Verbindung.

Mit dem FrauenKongress Hannover startet ein neues Format, das Frauen gezielt in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung unterstützt. Das Konzept kann auch für andere Regionen oder Unternehmen angefragt werden.

Der Kongress bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Keynotes, Vorträgen und Workshops zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, Konfliktbewältigung, Finanzen, Sichtbarkeit, LinkedIn, Webseitenmarketing, KI und persönlichem Wachstum.

Dazu attraktive Workshops wie LEGO® Serious Play, ganztags KurzCoachings und Wellness, KreavitvInsel mit VisionBoards sowie eine ZukunftsReise mit KlangZauber am Ende des Tages.

Teilnehmende Speakerinnen & Expertinnen:

* Dr. Maria Hoffacker: New Female Brain Leadership

* Bianca-Maria Klein: Konfliktreiche Situationen einfach meistern

* Verena Ohnimus: Schmerz als Wegweiser

* Katharina Handke & Emely Meinke: Starke Frauen – Starke Finanzen

* Petra Johanna Regner: Stand Up – Wiederaufstehen nach schwierigen Zeiten

* Gil Maria Leichtle: LEGO Serious Play

* Alexandra Michels: Aktivierung/Tanz

* Antje Diller-Wolff: Frauen und Sichtbarkeit in PR & Medien

* Ines Aldenkamp: Die unterschätzte Macht der Worte

* Eileen Zubairy: LinkedIn zeiteffizient nutzen

* Anna Pianka: Webseiten & Suchmaschinenoptimierung

* Julia Behrens: KI im Alltag

* Ingrid Jamila Lucia Anselm: LEBEN!

* Susanne Thiem: „Macht das Sinn, was du da tust?“

* Birgit Meier: Warum es uns Frauen so schwerfällt, Nein zu sagen

* Pia Krauslach: Persönliches Wachstum

* Sandrina Koemm-Benson: Best-Practice & Learnings

* Gil Maria Leichtle: ZukunftsReise mit KlangZauber

Parallel ganztags im Raum 2 & Foyer:

* KurzCoachings: Christine Gasser, Petra-Johanna Regner, Ines Aldekamp, Ines Heinke, Susanne Thiem, Birgit Meier, Verena Ohnimus, Pia Krauslach

* Fotobox: COOLINI / Daniela Schmitz

* Massagen: Hani Sallahu / MagickHands und Claudia Bödeker / Suraya

* Vision Board Erstellung mit Anna V

* Wellness / Fußmassage-Station

Alle Teilnehmerinnen erhalten eine hochwertige Goodie-Bag mit attraktiven Geschenken. Es gibt viel Raum für intensiven Austausch und Begegnung. Kaffee, Kuchen & kleine Köstlichkeiten sowie zum Ausklang ein Glas Sekt mit oder ohne Alkohol.

Tickets sind ab 33EUR im VVK auf der Webseite https://www.frauenkongress-hannover.de

„Der FrauenKongress Hannover bietet den Frauen viel Inspiration und Empowerment. Er soll Frauen ermutigen, ihre Potenziale zu entfalten, sich zu vernetzen und voneinander zu lernen – und das mit viel Freude, Austausch und echter Begegnung“, sagt Gil Maria Leichtle, Initiatorin des Kongresses.

Das KongressMagazin zum Blättern und Download:

https://www.yumpu.com/de/document/read/70789697/kongressmagazin-18-okt

Kontakt:

Gil Maria Leichtle 0170 1882655. gil@hannomedia.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.