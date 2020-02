Die Deutsche Gesellschaft für Aligner Orthodontie e.V. vergibt zum fünften Mal den beliebten DGAO-Wissenschaftspreis für Projekte auf dem Gebiet der Aligner Orthodontie.

Bis zum 30. März 2020 haben Einzelpersonen und Forschergruppen die Möglichkeit, sich um den mit 30.000 Euro dotierten DGAO-Förderpreis zu bewerben. Prämiert werden bisher nicht veröffentlichte wissenschaftliche Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Aligner Orthodontie.

Der DGAO-Förderpreis erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Dies zeigte sich nicht zuletzt an den zahlreichen Einsendungen in den letzten Jahren. Der Vorstand hat daher mit Beschluss vom 24. November 2019 das Preisgeldes auf 30.000 Euro angehoben.

2018 ging der mit 15.000 EUR dotierte 1. Preis an die Projektgruppe um Frau Ass. Prof. Dr. Margit Pichelmayer Leiterin der Kieferorthopädie der Zahnklinik Graz und Ass.-Prof. Dr. Thomas Grießer, Leiter des Christian Doppler Labors für funktionelle Druckertinten auf Polymerbasis der Montanuniversität Leoben sowie deren Mitarbeitern mit ihrem Studienansatz zum Thema „Evaluierung von biokompatiblen photoreaktiven Monomeren für den 3D-Druck von kieferorthopädischen Zahnschienen“. Über 7.500 EUR konnten sich Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatky und Dr. Fayez Elkholy für ihren Beitrag „Influence of different attachment geometries on the mechanical load exerted by PET-G aligners during derotation of lower canine“ als zweite Preisträger freuen. Und der dritte Preis über 5.000 EUR erhielt das Team DDr. Michael Nemec von der Universität Wien und seinen Mitstreitern für ihre Arbeit „External apical root resorption during orthodonti treatment with Invisalign® and multibracket therapy“.

Der Förderpreis wird alle zwei Jahre von der Deutschen Gesellschaft für Aligner Orthodontie e.V. (DGAO) anlässlich des wissenschaftlichen Kongresses für Aligner Orthodontie verliehen. Das nächste Mal wird dies auf dem 6. Wissenschaftlichen Kongress für Aligner Orthodontie vom 19. bis 21. November 2020 in Köln erfolgen.

Das Preiskomitee besteht aus drei externen, akademisch erfahrenen Fachzahnärzten für Kieferorthopädie, die unanfechtbar nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden.

Interessierte bewerben sich bis zum 30. März 2020 (Poststempel) bei der Geschäftsstelle der DGAO e.V., Lindenspürstraße 29c, 70176 Stuttgart.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Internetseite www.dgao.com/foerderpreis.html.

Die Deutsche Gesellschaft für Aligner Orthodontie e.V. (DGAO) wurde im November 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Stuttgart. Ihr primäres Ziel ist es, durch Wissenschaft, Lehre, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit unabhängig die Vorteile der immer populärer werdenden metallfreien Kieferorthopädie aufzuzeigen und bekannter zu machen.

Den Vorstand der DGAO bilden Prof. em. Dr. Rainer-Reginald Miethke (Präsident), Dr. Boris Sonnenberg (Vizepräsident), Dr. Jörg Schwarze (Generalsekretär), Univ.-Prof. Dr. Dr. Heinrich Wehrbein, Dr. Thomas Drechsler, Dr. Julia Haubrich und Dr. Werner Schupp.

Weitere Informationen unter www.dgao.com

