Mit ihrem neuen Buch „Das verborgene Leben der Sprachen“ veröffentlicht die Autorin Petra-Alexa Prantl eine sprachgeschichtliche Abhandlung über die Entstehung der modernen europäischen Sprachen.

Unsere Ursprache, das Indogermanisch, entstand vor circa 4.000 Jahren. Die Autorin erklärt auf dieser Basis die Entstehung der modernen Sprachen. Dabei sind lateinische Einflüsse in neun Sprachen vom Süden Italiens bis ins nördliche Island vorhanden. Die Autorin analysiert in ihrem Buch die Geschichte jeder dieser Sprachen in kurzer Form. Zudem findet der interessierte Leser im Buch einen Stammbaum der indogermanischen Sprachen, Textproben aus dem Altertum sowie eine Grafik, die Prozesse zur Sprachverarbeitung im Gehirn veranschaulicht. Auf etymologischer Grundlage werden Fremdwörter von Alien über Gravitation leicht verständlich entschlüsselt. Seine Lebendigkeit erhält das Werk durch zahlreiche Farbfotos von alten Büchern und Schriften, auf denen Runen- sowie Keilschrift zu sehen ist.

Die Autorin Petra-Alexa Prantl wurde 1953 in Nürnberg geboren und studierte Pädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie arbeitete als Lehrerin für romanische Sprachen. Schon immer hatte Prantl eine große Vorliebe für Musik, Literatur, Philosophie aber auch für das Reisen. Diese Leidenschaft führte sie bereits in viele Teile der Erde, unter anderem in die USA, nach Grönland und Neuseeland.

„Das verborgene Leben der Sprachen“ von Petra-Alexa Prantl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-2611-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.