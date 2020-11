Mit den Motorstartern der Reihe MOTUS C14 von Wöhner verlieren Kurzschlüsse ihren Schrecken. Tritt ein Fehler auf, schaltet die Elektronik den Motor innerhalb von maximal zehn Mikrosekunden ab.

Sicherungsloser Motorschutz und Benutzerfreundlichkeit auf minimalem Bauraum

o Motorstarter als Direkt-, Wende- oder optional als Softstarter für Motoren bis 5,5 kW oder zum Schalten von ohmschen Lasten

o Extrem schnelle Abschaltzeiten im Kurzschlussfall, ein geringer Platzbedarf und umfassende Funktionen für Kommunikation, Diagnose und das Data-Logging zählen zu den zentralen Merkmalen des MOTUS C14 von Wöhner

o Weitere Pluspunkte des Motorstarters sind das intuitive, interaktive Bedienkonzept und eine Kommunikationsschnittstelle

o Der neue Motorstarter ist in allen Wöhner-Basissystemen einsetzbar

Rödental, 24. November 2020 – Mit den Motorstartern der Reihe MOTUS C14 von Wöhner verlieren Kurzschlüsse ihren Schrecken. Tritt ein Fehler auf, schaltet die Elektronik den Motor innerhalb von maximal zehn Mikrosekunden ab. Damit reagiert der MOTUS C14 schneller als jede Sicherung, und dies bei einem niedrigen I²t-Wert. Zum Vergleich: Die Reaktionszeit einer herkömmlichen Schmelzsicherung liegt bei etwa 2.000 Mikrosekunden. Bei einem Leistungsschalter beträgt die Abschaltzeit im Störungsfall sogar 5.000 Mikrosekunden.

Die C14-Technologie stellt außerdem sicher, dass das System eigensicher ist und sich nach der Behebung des Fehlers sofort wieder einschalten lässt. Zu den weiteren Vorteilen von MOTUS C14 zählen die Platzersparnis von 75 Prozent gegenüber herkömmlichen Wendestartern sowie die einfache Montage und Demontage. Die Produktserie MOTUS C14 ist mit einer CrossLink-Schnittstelle ausgerüstet und somit in allen Wöhner-Basissystemen einsetzbar. Sie ist auf dem CrossBoard direkt kontaktierbar und mit Basissystem-Adapter auch in den weiteren Systemen 30Compact, 60Classic, 185Power und Panel.

Interaktives Bedienkonzept inklusive

Die MOTUS C14 Produktfamilie ist mit einem Inbetriebnahme-Assistenten ausgestattet, der über eine interaktive Menüführung verfügt. Dies erleichtert es dem Nutzer, die entsprechenden Parameter für die Inbetriebnahme einzugeben und verhindert Fehlbedienungen. Besonders komfortabel ist die Eingabe mithilfe von Pfeiltasten bei der Variante MOTUS C14 CONNECT PLUS mit OLED-Display. Alternativ dazu können Nutzer die Parameter auch über die Benutzeroberfläche des ServiceTool oder die Kommunikationsschnittstelle eingeben.

Beim MOTUS C14 sind unterschiedliche Motorkennlinien einstellbar und er verfügt über ein interaktives und LED-geführtes Wartungs- und Störungsmanagement. Zudem stellt MOTUS C14 umfassende Diagnose- und Data-Logging-Funktionen zur Verfügung. Die Daten lassen sich über eine USB- oder IO-Link-Schnittstelle auslesen. Tritt ein Fehler auf, zeigt ein Lösungsassistent auf dem Display mögliche Fehlerursachen auf und verkürzt dadurch die Stillstandzeiten. Durch das Auslesen der Daten ist der MOTUS C14 auch für Predictive-Maintenance-Anwendungen bestens gerüstet.

„Mit dem MOTUS C14 realisieren wir das, was sich unsere Kunden für den Maschinen- und Anlagenbau der Zukunft wünschen: Platzersparnis, eine intuitive Bedienung, integrierte Kommunikations- und Messtechnik, einen sicherungslosen, wiedereinschaltbaren elektronischen Motorschutz sowie die intelligente Integration in zentrale oder dezentrale Anlagen. Die Entwicklung war sehr anspruchsvoll, aber sie ist der Beginn einer nachhaltigen Veränderung und Ausrichtung für die Zukunft – der Einzug von elektronischen Features in die Systemwelt von Wöhner. Der MOTUS C14 ist darüber hinaus ein echtes ,Wöhner-Made-in-Germany-Produkt'“, sagt Philipp Steinberger, CEO bei Wöhner.

Zwei Gerätevarianten

Die MOTUS C14-Serie besteht aus zwei Varianten:

MOTUS C14 CONNECT PLUS: Die Premium-Variante ist in drei Stromstärken verfügbar: 2,6 A, 6,6 A und 12 A. Sie können für Motoren IE2, IE3 und IE4 3-polig als Direkt- und Wendestarter oder optional als Softstarter eingesetzt werden. Außerdem können sie für das Schalten ohmscher Lasten eingesetzt werden. Über das Display und die Pfeiltasten wird die Parametrierung direkt am Gerät oder über die USB-Schnittstelle mittels ServiceTool vorgenommen. Zudem ist eine Schnittstelle für die Anbindung über IO-Link an eine SPS und die Ausgabe von Messdaten vorhanden.

MOTUS C14 CONNECT: Der Direkt-, Wende- und optional auch als Softstarter ist in den Ausführungen 2,6 A und 6,6 A verfügbar. Er lässt sich 3-polig als Motorstarter (IE2, IE3, IE4) oder zum Schalten ohmscher Lasten einsetzen. Ebenso wie beim CONNECT PLUS ist eine IO-Link-Schnittstelle für eine SPS und die Messwert-Ausgabe vorhanden.

Technische Details des MOTUS C14 auf einen Blick

Bemessungsbetriebsspannung: 130 – 500 V (IEC), 130 – 480 V (UL)

Bemessungsbetriebsstrom: 2,6 A 1,1 kW / 6,6 A 3 kW /

12,0 A 5,5 kW (nur CONNECT PLUS)

Kurzschlussfestigkeit: 100 kA, Zuordnungsart 1 und 2

Steuerspannung: 24 V

Elektrische Schaltspiele: > 30 Millionen

Anschlüsse: Steuer- und Lastkreis steckbar

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zu MOTUS C14 finden Sie hier:

https://www.motus-c14.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wöhner GmbH & Co. KG

Frau Isabel Ossenberg

Mönchrödener Straße 10

96472 Rödental

Deutschland

fon ..: +49 (0)9563 751-139

web ..: http://www.woehner.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

FleishmanHillard Germany GmbH

Frau Elisabeth Vogt

Blumenstraße 28

80331 München

fon ..: +49 (0)162 904 6971

web ..: http://www.fleishmanhillard.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.