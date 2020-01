Als Unternehmer oder Unternehmerin weiß man, dass nicht nur die eigenen Leistungen zum Erfolg beitragen, sondern auch die Kundenbindung. Wie der Kunde zum Teil des Erfolgs wird und das auch schätzt.

Kundenbindung ist ein großes Wort in einer Zeit, in der, begünstigt durch die Globalisierung, ein weltweiter Markt vor jedem Unternehmen liegt. Rein theoretisch – denn der Weg in diesen Markt ist nur über gute Ideen, Durchhaltevermögen und einen treuen Kundenstock gangbar. Dies gilt nicht nur für den Dienstleistungssektor, sondern auch für Produkte aus allen Sparten, von Kosmetik bis zur Industrie.

„Nur mit dem Kunden sind wir stark“, so lautet zum Beispiel die Devise des Experten für Ziehmaschinen und Strangpressen, Haginger Maschinenbau aus Österreich. Das Unternehmen widmet diesen Beitrag allen Unternehmern und Unternehmerinnen, die auf zufriedene Kunden setzen.

Egal, auf welchen Kanälen man nach dem Geheimrezept für Kundenbindung sucht, folgende Punkte stehen immer ganz oben auf der Liste:

o Service. Wer mit seinen Kunden wachsen möchte, braucht dazu zufriedene Kunden und Kunden, die bleiben. Exzellenter Service kann genau das bewirken. Bei Haginger legt man darum besonderes Augenmerk nicht nur auf die gute Beratung beim Verkauf, sondern auch auf ein maschinenlebenlanges Service.

o Personalisierung. Kunden mit individuellen Wünschen bleiben bei dem Unternehmen, dass ihre Wünsche umsetzen kann, egal in welcher Branche. Individuelle Umsetzungen von Anfragen dürfen mit dem Kunden diskutiert werden – so ist sichergestellt, das man wirklich im Sinne des Kunden agiert.

o Kundenfeedback. Ein Kunde, der seine Meinung abgeben darf, ist einem Unternehmen persönlich zugewandt. Dabei gilt es darauf zu achten, dass das Feedback nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, bei Online Feedback sollten keine Hürden wie Anmeldungen eingebaut sein.

o Community Building. In einer Zeit, in der Menschen immer mehr „vereinzeln“ wird das Thema „Gruppenzugehörigkeit“ immer wichtiger. Darum ist es wichtig, Kunden die Möglichkeit zu geben, einander kennen zu lernen. Dies kann über Schulungen und Seminare geschehen, über Social Media Auftritte und Gruppen, in denen die Kunden nicht nur miteinander kommunizieren können, sondern auch Einblicke in Ihr Unternehmen bekommen. Die Erfahrung hat gezeigt: Persönlich ist gut!

Wer mehr über Haginger Maschinenbau und den Leitsatz des Unternehmens erfahren möchte, sieht sich am besten auf der Website des Unternehmens um: www.haginger.com.

Haginger Maschinenbau wünscht allen Unternehmern und Unternehmerinnen ein erfolgreiches Jahr und viele Kunden, die bleiben!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Haginger Maschinenbau GMBH & Co KG.

Herr Christoph Wieder

Atterseestraße 56

4850 Timelkam

Österreich

fon ..: (+43 7672) 92255-0

fax ..: (+43 7672) 92255-19

web ..: http://www.haginger.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Haginger Maschinenbau GmbH & Co KG – Spezialist für die Planung und Fertigung von Maschinen für die Halbzeugindustrie:

Ziehmaschinen und Ziehwerkseinrichtungen, Pressen und Presswerkseinrichtungen, Pressen für die Hartmetall-, Keramik- und Graphit-Industrie, Adjustagen und Handlingseinrichtungen, Modernisierung und Leistungserhöhung, Verkettung bestehender Anlagen Anlagenplanung und Sondermaschinenbau, Montagen, Demontagen und Sondermaschinenbau sowie die Übersiedlung von Maschinen und Anlagen.

Pressekontakt:

Haginger Maschinenbau GMBH & Co KG.

Herr Christoph Wieder

Atterseestraße 56

4850 Timelkam

fon ..: (+43 7672) 92255-0

web ..: http://www.haginger.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

